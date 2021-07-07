 接种新冠疫苗会导致不孕不育？ | 科技环境 | DW | 08.08.2021

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科技环境

接种新冠疫苗会导致不孕不育？

传言不新，但言之凿凿：接种新冠 COVID-19 疫苗会使您不孕不育——无论男女。这种担忧有道理吗？感染新冠本身又有多危险？ 

Leipzig St. Elisabeth-Krankenaus | Neugeborene

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接种新冠疫苗会导致不孕不育？疫苗会改变人体基因？网上有许多关于新冠疫苗的传闻。孰真孰假？德国之声针对四个常见问题进行了事实核查。

德国单日内死于新冠病毒的人数再次创下新高——410人。死亡病例的增多意味着什么？第二波疫情之下，新冠病毒的致死率是否比今年春天更高？

英国部分新冠患者尽管接种过疫苗仍死于Delta变异毒株。现有新冠疫苗的保护作用不足吗？数据显示：完整接种疫苗仍能对Delta变异毒株起作用。 

接种疫苗管用？抗体可以提供有关信息。不过，到底需要多少抗体，人体才能具备免疫力，提供自身保护能力？ 对此，尚缺少检测界值，即标准。delta新变异毒株则带来新麻烦。  

（德国之声中文网） “接种 SARS-2新冠疫苗会使失去生殖功能！”——数月来，此类说法在社交媒体上不胫而走。 

最初的说法是，尤其女性应担忧其生殖能力受影响，并辅以生物学解释：疫苗促成的抗体不只能使冠状病毒无害，而且会攻击子宫内参与胎盘形成的蛋白质。   

辉瑞和莫德纳疫苗内含信使核糖核酸（mRNA） 形式的“蓝图”，用于新冠 SARS-2 病毒的表面蛋白，即所谓的棘突蛋白。接种疫苗后，人体内一些细胞会产生棘突蛋白，从而启动免疫反应，导致形成针对这种特定病毒蛋白的抗体。

“此说毫无根据” 

按上述说法，抗体对另一种蛋白质合胞素 1也产生影响，而这种蛋白质参与子宫中胎盘的形成，对成功怀孕至关重要。不孕不育理论的支持者声称，抗体之所以也会对它发动攻击，原因在于，棘突蛋白和蛋白质合胞素1有类似结构。  

冠状病毒的棘突蛋白由 1273 个氨基酸组成，合胞素 1 由 538 个组成。研究人员只发现在 5 个氨基酸序列中的这两种蛋白质相似，但其顺序并不完全相同。所谓相似，仅此而已。    

德国耶拿（Jena）大学医院胎盘实验室负责人马克特（Udo Markert）  就此指出，如果疫苗引起的免疫反应可导致不育这一假设正确，则 COVID-19新冠疾病就更能导致不孕。这位现任欧洲生殖免疫学会（ European Society for Reproductive Immunology） 主席与同事、耶拿大学医院产科诊所主任、德国围产期医学学会副主席施洛伊施纳（ Ekkehard Schleußner ）在一份声明中表示， “从胎盘研究和生殖医学角度看，此类流传很广的说法毫无根据！”。这两位医学家们继续建议女性接种疫苗。 

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事实核查：新冠疫苗会改变DNA吗？

男子的恐惧 

不仅女性因那些对未经证实的说法和虚假陈述感到不安。接种疫苗对男性生育能力产生负面影响的消息也在社交媒体上流布。  

其实，美国的一项研究却得出全然不同的结论：研究人员检查了 45 名男性接种 mRNA 疫苗前后的精子，未发现接种对男性生殖能力有任何负面影响。该研究报告的作者之一、泌尿科医生纳索（ Daniel Nassau）告知：“我们在任何接受检查的男性中都未发现接种疫苗对精子有任何影响”。他确信，受试者再多也不会改变这一结果。   

与此同时，与纳索一起参与这项研究的迈阿密大学泌尿外科教授拉马萨米（Ranjith Ramasamy ）则在期刊《对话》（The Conversation）上的一篇文章中强调了感染冠状病毒隐含的风险。 

染疫比接种更危险 

拉马萨米教授写道， 接种疫苗既非勃起功能障碍也非不孕原因， “真相是：引起 COVID-19冠状病毒肺炎的新冠SARS-CoV-2 构成导致罹患这两种疾病的风险。” 

在前一项研究中，这位泌尿科医生和他的团队在新冠肺炎 COVID-19 死者睾丸组织中检测到了这种病毒。拉马萨米称，该病毒不仅会损害精子的产生和生育力，还会导致勃起功能障碍。 

全球新冠确诊人数累计已超过两亿人

据一项统计，8月4日，全球新冠确诊人数累计已超过两亿人

拉马萨米教授写道，其实，这样的结果并不完全令人惊讶，其它病毒，如腮腺炎病毒或寨卡病毒，也可能引起睾丸炎并损害生育力。纳绍教授指出， “感染越严重，不孕和勃起功能障碍风险就越会增加。”他说： “我只能强烈建议人人接种疫苗。”  

 

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