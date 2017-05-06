拜耳旗下孟山都被罚巨款

（德国之声中文网）旧金山陪审法庭裁定，该除草剂是原告患癌的"主因"。原告是一名前房屋管理员，患淋巴癌，已入晚期，指控孟山都的除草剂使他至病。法庭裁定孟山都须向他支付2.89亿美元赔偿费。

陪审团解释说，作出这一判决的理由是，孟山都无视自己的责任，不提醒用户注意该除草剂有可能致癌，因此，犯有"欺诈罪"。现年46岁的这位多个学校的房屋管理员曾多年大量使用相关除草剂。

此案的中心问题是，在Roundup 和 RangerPro这两种除草剂中所含的化学物质草甘膦是否有致癌作用。新近被德国拜耳康采恩收购的孟山都否认其产品有致癌性，并称，科学研究结果表明，人类可以放心使用这一化学物。

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有关致癌性的争议

草甘膦是否的确会致癌，专家们对此有争议。美国国家环境保护局，以及欧盟和德国的监管机构都认为，相关除草剂不会致癌。

隶属世界卫生组织的国际癌症研究机构（IARC）则在3年前表示过，草甘膦"在人类那里很可能会引发癌症"。

在美国，有数千名癌症患者指控孟山都要为他们的痛苦负责。上个月，旧金山一名联邦法官批准了400多宗关于除草剂或有致癌性的起诉。

孟山都宣布将对这一判决提出上诉。在美国国内，该企业面临5000多桩类似官司。在德国，联邦农业部长克勒克纳（Julia Klöckner）考虑限制草甘膦的使用。

凝炼/任琛（法新社、路透社）