 拜耳旗下孟山都被罚巨款 | 经济纵横 | DW | 11.08.2018

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经济纵横

拜耳旗下孟山都被罚巨款

因其生产的含草甘膦除草剂致癌，美国农化巨擘蒙山都（Monsanto）被罚巨款。对德国拜耳集团的这家子公司，这是一大打击。此判决将导致重大后果。

Glyphosat (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

欧盟和德国的监管机构都认为相关除草剂不会致癌

（德国之声中文网）旧金山陪审法庭裁定，该除草剂是原告患癌的"主因"。原告是一名前房屋管理员，患淋巴癌，已入晚期，指控孟山都的除草剂使他至病。法庭裁定孟山都须向他支付2.89亿美元赔偿费。

陪审团解释说，作出这一判决的理由是，孟山都无视自己的责任，不提醒用户注意该除草剂有可能致癌，因此，犯有"欺诈罪"。现年46岁的这位多个学校的房屋管理员曾多年大量使用相关除草剂。

Frankreich Glyphosat Symbolbild (Getty Images/AFP/J.-F. Monier)

草甘膦在全球范围使用，比如在图中法国的一处农田

此案的中心问题是，在Roundup 和 RangerPro这两种除草剂中所含的化学物质草甘膦是否有致癌作用。新近被德国拜耳康采恩收购的孟山都否认其产品有致癌性，并称，科学研究结果表明，人类可以放心使用这一化学物。

延伸阅读：除草剂丑闻事实真相得以澄清

有关致癌性的争议

草甘膦是否的确会致癌，专家们对此有争议。美国国家环境保护局，以及欧盟和德国的监管机构都认为，相关除草剂不会致癌。

隶属世界卫生组织的国际癌症研究机构（IARC）则在3年前表示过，草甘膦"在人类那里很可能会引发癌症"。

在美国，有数千名癌症患者指控孟山都要为他们的痛苦负责。上个月，旧金山一名联邦法官批准了400多宗关于除草剂或有致癌性的起诉。

孟山都宣布将对这一判决提出上诉。在美国国内，该企业面临5000多桩类似官司。在德国，联邦农业部长克勒克纳（Julia Klöckner）考虑限制草甘膦的使用。

凝炼/任琛（法新社、路透社）

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科研检验：德国畅销啤酒均含除草剂

人们原本普遍认为，说起啤酒，德国一定首屈一指。但德国一家环保科研机构在最新一轮针对德国畅销啤酒的检查中发现了超出饮用水标准的除草剂农药残余。被检验的酒商在第一时间予以反驳，称相关指责实属“荒谬”。 (25.02.2016)  

除草剂丑闻事实真相得以澄清

除草剂丑闻的事实真相已逐渐得以澄清，但是，谁应当承担什么样的责任，今后应采取哪些措施，仍然是人们争论的焦点。 (03.06.2002)  

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