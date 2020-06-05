拜登锁定美国民主党总统候选人提名

（德国之声中文网）乔·拜登（Joe Biden）将在11月3日代表民主党与争取连任的共和党人特朗普角逐总统。拜登于当地时间周五（6月5日）表示，随着最近初选的成功，他现在拥有了获得总统候选人提名所需的1991张党代表票。

拜登说："很荣幸与民主党最有才华的候选人团队之一同台竞选，"他引以为豪并表示，将以一个团结的政党参加此次大选。拜登指出："从现在起到11月3日，我将每天都为赢得这个伟大国家所有美国人的选票而奋斗，这样，我们便能共同打赢旨在捍卫国家灵魂的战争，并确保在我们重建经济的时候，每个人都能得到支持。"

这位77岁的政治家说，作为总统，他将在特朗普执政的两极分化时代结束后，致力于国家的团结，促进经济发展以及致力于人人机会平等。 拜登曾在巴拉克·奥巴马（Barack Obama）总统任期内担任副总统。

初选胜利

拜登在其党内竞争对手退出竞选之后，便被视为已经是民主党的提名候选人。现在，他也拥有了获得候选人提名所需的选票。周二（6月2日），在美国陷于新冠危机以及持续爆发反对种族主义和警察暴力的抗议声中，印第安纳州、马里兰州、蒙大拿州、新墨西哥州、宾夕法尼亚州、罗得岛州和南达科他州以及美国首都华盛顿分别举行了初选。不出所料，拜登在各地的初选中都取得胜利。

根据迄今的计划，佐治亚州和西弗吉尼亚州的初选将于6月9日举行。目前总共还有八个州和三个美国属地尚待举行初选。新冠疫情的爆发彻底打乱了美国的竞选活动。为预防病毒传播，竞选集会已经被取消数周。许多初选被推迟，民主党党代会也从7月推迟到8月。是否以及何时可以再次举行大型竞选活动，目前尚不清楚。许多州已将初选完全改为邮政投票，或者至少明显扩大了邮政投票的范畴。

拜登批评特朗普

全美掀起抗议种族主义和警察暴力的浪潮

拜登怒斥了特朗普关于遇害非裔美国人弗洛伊德（ George Floyd）和就业市场情况的言论。拜登在推特上写道，弗洛伊德的遗言"我不能呼吸了"在美国和世界各地回荡着。总统试图把其他话塞进弗洛伊德的嘴里，这是极其卑鄙的。"

疫情期间美国失业率出人意料的下降之后，特朗普表示，死于警察野蛮行动的弗洛伊德（Floyd）对美国劳动力市场的良好发展肯定会感到高兴。他说："希望乔治正在天堂向下看，并说这对我们的国家来说是一件伟大的事情，这对他来说是伟大的一天，对每个人来说都是伟大的一天。"

在新冠危机期间，5月份美国的失业率出人意料地下降到13.3％。虽然这仍然是一个很高的数字，但与四月份的14.7％相比已有所下降。

明尼阿波利斯的一次警察行动导致弗洛伊德死亡的事件在全美国引发抗议种族主义和警察暴力的浪潮。一名白人警察用膝盖压在这位非裔美国人的脖子上将近九分钟，尽管弗洛伊德一再说"我不能呼吸了"，不久后弗洛伊德因窒息死亡。

李京慧/安静(德新社、路透社、法新社)