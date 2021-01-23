拜登时代到来 欧洲期盼“伙伴关系新起点”

（德国之声中文网）欧洲对美国新任总统拜登满怀期望：欧盟高层最期待的莫过于恢复跨大西洋关系。欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）向拜登提议建立新的“创始条约”以创造更美好的世界。欧盟委员会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）则表达了“美国重返志同道合的国家圈子”的希望。

这位德国人还提出了几个双边新合作下可涉及的领域：为了保护气候应该建立“绿色技术联盟”，并针对排放交易进行跨大西洋合作；她也期待美国加入旨在公平分配疫苗的“新冠疫苗获取机制”（Covax）；在特朗普的社交网路账号被封后引起激烈辩论的网络监管议题上，冯·德莱恩希望建立一个“共同贸易与技术委员会”。此外她还强调：“几个小时后，特朗普总统或将成为历史。但他的支持者依然存在。”

欧洲正在希望与担忧间游移。一方面，期望与华盛顿的关系正常化，早日修复跨大西洋关系；另一方面，欧洲也担忧，面对陷入分裂的美国，拜登是否还能顾及外交政策，这对欧洲又将造成何种影响。

法国欧盟事务部长博纳（Clément Beaune）心知肚明，“欧洲应该扛起更多责任”。他指出，即使拜登政府上台，战略自治的概念也不会失去重要性。他表示，“欧洲应该自行定义其价值及利益。当然不是要与美国对抗，我们应该共同努力。”无论如何，他希望在气候保护、安全和贸易政策方面能更好地合作，“这一伙伴关系需要一个新启动。”

自主战略不是脏话

法国总统马克龙针对欧美关系所提出“自主战略”这一概念，似乎是在外交政策上与柏林和华沙划清界限。作为马克龙的紧密盟友，博纳试图为这个概念做出解释称：欧洲当然不会忽视与美国或北约的关系，但是“美国将会继续要求我们更自主，承担更多责任，例如增加国防支出。”

在这个语境下 ，博纳为备受批评的欧中协议做出辩护：“认为欧盟无权自行签署协议，这是奇怪的想法。”他指出，该协议并非针对新任美国总统，“欧洲应该知道自己想要什么，并在各个方面承担责任”。

拜登政府上任后，法国政府似乎有意延续该国传统，坚持提倡更多的欧洲独立性，并对跨大西洋关系持审视怀疑的态度。

欧洲必须成为解决方案的一部分

欧洲外交关系委员会柏林办公室负责人普尔吉里（Jana Pulgieri）指出，欧洲应该果断与特朗普政府彻底决裂：“经历了艰难的4年，我们将再次团结在一起，并张开双臂欢迎新任总统。”欧洲传递这一信息并表达积极合作的意愿，在内政上对拜登也具有重要性：“我们不是附庸，时光也无法倒转，但是我们必须向这个政府表明：欧洲致力于多边主义，而且有意承担更多任务。”

普尔吉里指出，拜登面对庞大的内政挑战，若欧洲能接手部分议题--例如临近国家白俄罗斯局势，拜登将对此表示欢迎。她说，“我们应该成为解决方案的一部分，而不是问题的一部分。”普尔吉里赞同欧洲建立一定程度的战略自治，以借此成为更佳的伙伴。她指出，“法国担忧欧洲的雄心再次沉寂。德国则对拜登的险胜以及美国可能不会永远都在的认知感到不安。”她表示，有鉴于此，欧洲必须要变得更强大，并且更积极争取美国这个伙伴。



在拜登上台后，欧洲首先应专注处理“简单议题”并快速做出成绩。普尔吉里建议从气候政策、伊朗谈判、北约角色等方面着手：“夏初时北约将举行峰会，届时应该发出取得突破的信号，并提出一个新的战略概念。”她表示，贸易政策是棘手议题，只能缓步迈进，至于欧中协议，“我们无论如何必须消除对华政策的不利开端。”

跨大西洋伙伴关系新游戏

欧洲议会绿党议员比蒂科费（Reinhard Bütikofer）也认为，欧中协议的时间点并不理想：“我们应该有一个更好的起点。”他表示，这并不意味着要征求美国的同意，而是双方在此议题以及其它许多问题上应共同合作。从战略角度考量，欧洲人在面对中国时单打独斗缺乏意义，幸好目前还有充裕的时间能坐在桌前讨论。因为协议将在欧洲议会批准后才能生效，在此之前仍有许多讨论空间。

比蒂科费认为，欧洲未能及时向北京、华盛顿以及世界其它国家发出重要信号：“如今出现新局面，跨大西洋伙伴关系将复苏。”除此之外，这名绿党政治家认为，当前首要的议题是气候政策，接着是贸易及安全政策，“我们必须齐头并进。”

噩梦终结？

卡内基欧洲研究所的邓普西（Judy Dempsey）指出，拜登政府为欧洲带来的第一个转变是“终结特朗普对欧洲的漠视”。她还表示，拜登了解欧洲，也很熟悉默克尔。邓普西认为，欧洲在安全和防卫政策上将面临更大挑战，同时也有机会重新启动有关核武器控制的谈判。

欧中协议：对华政策的糟糕开端？

邓普西提议应扩展跨大西洋关系，以便同其它民主国家更密切合作，与加拿大以至日本等国就安全、防卫和贸易战略达成一致，对抗中国、印度和拉丁美洲。她预测欧洲可能会退缩，但随着华盛顿和布鲁塞尔重启跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP），西方国家将有更多活动空间，建立共同的透明度和投资规范、价值与规则。但她认为，只有当人们试图了解是什么因素推动另类右翼运动及民粹主义，并对社交媒体进行监管，才能真正摆脱特朗普带来的噩梦。邓普西指出，专制政权会利用网络攻击或资助此类运动来动摇民主: “特朗普政府展示了民主机构的脆弱性，同时也展示了其实力。至于特朗普会留下什么样的政治遗产，暂时还难下定论。”

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