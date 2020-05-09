拜登受到性侵指责 特朗普何缘格外低调

（德国之声中文网）今年5月来到之前，特朗普没有在公开场合因性侵向拜登发难。曾在参议院工作的里德（Tara Reade）3月公布了一个电子文档，谴责拜登曾于1993年对她进行过性骚扰。拜登坚定否认，称其为天方夜谭，是从未发生过的事情。正处在选战当中的特朗普被问到怎么看待对手受到的这番指责，而他的回答却显得出奇的温和，"我完全不了解这件事"，然后他又说，"他应该反击，你知道，这可能是恶意攻击。我对恶意攻击很有体会。我自己就被诽谤攻击过多次。这种事情总是这样。"上周五接受福克斯访谈时，特朗普说，"他会迎接这场战斗，我也多次经历这样的战斗，也许这又是一次诽谤攻击。坦率地说，我希望这样，完全为他着想"。

在政坛上为政敌着想的事情很少发生，特朗普更是以凶猛攻击对手而闻名，因此他此言一出，立即引起人们的关注。美联社分析认为，如果特朗普在对手的性侵问题上穷追不舍，那么他该怎么面对自己受到妇女性骚扰指责的长长名单？自己不是也都一概否认了所有指控吗？况且美国今年总统选举的时候，#MeToo 运动已持续发酵了3年之久，这场运动中，妇女对性侵的揭发和控诉，已将一大批社会权贵以及政治精英拉下马。在这一背景下，特朗普很可能考虑到风险太大，不愿在"性侵"领域发动政治攻击，而将打击政敌的战场转移到其它地方，比如塑造拜登在中国面前的软弱形象。

分析人士认为，另一方面，今秋决定总统胜选的关键因素还是美国政府应对新冠疫情的能力以及由此而产生的经济后果。由此，里德对拜登的指责在总体上所占的比例不大。2016年特朗普的竞选团队公关主任米勒（Jason Miller）说，本次的指责事实上对拜登的杀伤力不大，"它不过是让人们记起拜登已在政坛活跃了40年，是政治精英阶层的一部分。"同2016年特朗普同希拉里·克林顿争夺白宫完全不同，当年为损害希拉里的形象以及公开羞辱她，特朗普团队不断拉出比尔·克林顿，回忆弹劾程序，邀请当年谴责比尔·克林顿的人士参与助选，在一次特朗普团队的新闻会上，居然同时出现4名谴责克林顿有性侵行为的人士。

4年过去了，现在的情形大不一样。特朗普也只能"曲线"战斗。在一次提到拜登性侵指责时，特朗普提及美国最高法院法官卡瓦纳（Brett Kavanaugh），两年前当他被提名时受到性侵指责，差点葬送了大法官的前景。特朗普说，"他是一位出色的人物，却受到诽谤。他的经历是对我们国家的侮辱。"显然，此次特朗普竞选团队正在表明，当年深信卡瓦纳性侵的民主党这回不能玩弄双重标准，其发言人佩里尼（Erin Perrine）发布声明指出，"在这场戏剧化的转变当中，拜登如果现在说'相信妇女'其实并非意味着'相信妇女'"。特朗普竞选团队的一份寄给选民的声明写道，拜登和民主党希望使用双重标准，一个用于卡瓦纳法官，而对拜登则使用另一个。"让我们来戳穿他们。"

李鱼/洪沙（美联社等）