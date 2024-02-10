担心人权问题 巴斯夫撤出新疆合资股份

（德国之声中文网）涉事的两家合资企业分别是新疆美克化工以及美克美欧化学品有限责任公司。巴斯夫集团称，出售当前持有的这两家公司股份的进程在2023年第四季度就已"出于其他原因"启动，现在还将进一步加快。不过出售股份的交易还需要当地主管机关的批准。

巴斯夫集团在2月9日的声明中还指出，不久前的公开新闻报道对两家合资企业提出了严重指控，"其涉及的行为有悖于巴斯夫的价值观。"该公司称，这两家位于新疆的合资企业2016年起投产，在当地总共雇佣约120名员工，巴斯夫大约持有一半股份。位于库尔勒的美克化工主要生产丁二醇，它是多种化纤、塑料、人造橡胶产品的重要原材料。

一个星期前，德国电视二台以及明镜周刊披露称，美克化工参与镇压维吾尔人的规模远超此前外界的认知，其员工直接参加了当地中共党组织针对维吾尔人的监控与镇压行动，导致多名维吾尔人被拘捕。当时，巴斯夫方面表示将"非常严肃地面对指控"，并称此前对这类行为并不知情；同时这家德国化工巨头还强调，外界指控只涉及巴斯夫在新疆的合资伙伴，巴斯夫本身并没有参与镇压行为。

人权组织多年来指控中国当局对维吾尔等新疆穆斯林群体进行系统性地打压，当地累计已有逾百万人被强制送往"职业培训中心"接受"再教育"。但是北京方面一直予以坚决否认，坚称是在新疆进行"扶贫"以及"打击极端主义"。

多家德国企业都在新疆设有生产基地

其余中国业务继续全面开展

除了巴斯夫，还有多家西方跨国企业在新疆经营业务，其中包括老牌车企德国大众集团。人权组织多年来指控大众的新疆工厂涉嫌使用强制劳工或使用涉及强制劳动的产品。但是大众集团2023年12月发布声明称，委托进行的第三方调查没有发现任何能够证实相关指控的证据。

长年关注并揭发新疆人权问题的德国政治学者郑国恩(Adrian Zenz)对巴斯夫略显迟缓的决定表示欢迎，同时也呼吁德国大众也尽快跟进："大众汽车现在已经没有借口了，德国企业必须撤出新疆。"

在2月9日的声明中，巴斯夫还表示，撤出新疆的合资股份后，巴斯夫在中国的其他业务依然正常进行，其在中国的投资计划也将坚持"全面推进"。目前，巴斯夫正斥资100亿美元在广东兴建一个大型生产基地。

德国联邦议会人权委员会成员、基民盟党籍的布兰德(Michael Brand)对巴斯夫坚持拓展中国业务的战略进行了严厉抨击，并且认为该公司撤出新疆合资股份的行为"完全是出于利益考量，既没有体现出洞察力也没有体现出透明度"；"只有在被逼到别无选择的情形下，巴斯夫才做出了旨在挽回一些颜面的反应，而且没有只言片语的遗憾，也完全没有提及是否要促使中方合作伙伴做出改变。"

（路透社、法新社、德国电视二台等）

世上何处无风险？巴斯夫总裁坚持扩大中国业务

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