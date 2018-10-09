 报告：人类在“透支”地球！ | 科技环境 | DW | 03.11.2018

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科技环境

报告：人类在“透支”地球！

根据世界自然基金会（WWF）的《地球生命力报告2018》，我们人类每年消耗的资源比地球能够再生的资源多出70%。不过，该报告指出，改变方向仍有可能。

WWF Living Planet Report Highway in Los Angeles

鸟瞰美国洛杉矶的公路高架桥

（德国之声中文网）全球环境组织--世界自然基金会厚达148页的《地球生命力报告2018》指出了我们人类的错误，描述了地球目前的健康状况。

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中国太阳能产业的兴隆正在推动可再生能源的发展。但是在德国，对生态发电的投资却在下降。根据一项最新调查结果，导致出现这种状况的原因是政策问题。 (06.04.2018)

利于生态保护的生活方式建议多如牛毛，效果则往往令人存疑。怎样才能以最少的付出为保护地球资源做出最大化贡献，以下是你一定要尝试的几件事。 (13.01.2018)

国际慈善组织《水救援》（WaterAid）周三发布报告称，世界各地大约数亿人无法获得干净的饮用水，他们当中的大多数，亦即超过五亿多人生活在乡下。 (22.03.2017)

根据该报告，40年来，全球范围，超过1.6万种受调查的脊椎动物中有60%数量减少，而构成物种损失最大威胁的是人类自身的活动。报告指出，通过对自然的各种形式的干预，野生动物的生活空间日益被毁，这些干预包括过度开采、疾病、环境污染以及气候变化。

基金会总干事兰博蒂尼（Marco Lambertini）在日内瓦介绍该报告时强调，"科学向我们人类指出了这一残酷现实，……动物数量的萎缩、正常生活空间的缩小是人类在这个星球上制造的这一极大压力的一个明证"。他指出，"我们在摧毁哺育了我们所有人的大自然及物种的多样性"。该报告收集了世界自然基金会有关世界人口快速增长、二氧化碳和甲烷排放增加、地球暖化、复合肥料的使用、捕鱼和热带雨林损失的统计数字，图景令人惊心动魄。

不过，伦敦动物学协会会长诺里斯（Ken Norris）表示，尚未失去实现趋势转变的希望："我们拥有开拓新途径的手段，使我们有可能与野生动物长期共存。"

1.7个地球才能满足人类目前的消费需求

大自然对人类施惠多多：新鲜空气、净水、沃土、食物、能源、药材，不一而足。然而，消费增加之快目前已远超我们地球所能承担的程度。根据世界自然基金会的这一报告，要有1.7个地球才能满足全球所有国家对自然资源的消费需求。其后果已能明显感受到。

Infografik Wir verbrauchen zu viele Ressourcen EN

我们在“透支”地球上的资源

兰博蒂尼指出，千百年来，大自然支撑着人类社会与经济，现在也还在这么做；反过来，人类则随意取用之，致其日渐耗竭。他表示，人类亟需重新思考，如何在文化、经济、政治上既受惠于她又珍视她。

工业国责任尤重

导致巨大资源消费的是个人、政府和企业。世界自然基金会报告认为，仍有可能实现方向转变，前提是，"所有参与方--政府、公民社会、企业、金融经济、科学界及每个消费者--都为此做出努力"。报告指出，工业国必须担起特殊责任。工业国家所消费的资源数量超过人类以"公平方式"该得到数量的平均水平。

世界自然基金会德国分部强调说，德国对造成全球范围生物多样性的减少要负重大责任。分部负责人克吕格尔（Jörg-Andreas Krüger）在柏林介绍该报告的德文简要版时指出，"为了满足我们的生活方式，南美、非洲或亚洲的树木被砍伐、河流污染、动物种群减少以至消亡"。

Infografik Schrumpfender Tierbestand EN

图表：是什么原因造成物种数量减少？

这个环保组织因此要求欧盟制定统一的农产品和金属原料进口可持续性标准，并敦促建立年度预算至少1亿欧元的国际森林基金，在全球范围资助森林保护及造林项目。

尽快转变方向

世界自然基金会指出，实现趋势转变所剩时间已经不多，但仍可能，关键在于，所有参与者都采取富于勇气的、坚定的行动。从世界自然基金会的角度看，时间窗口相当明确：人类共同体已将2020年确定为决定地球未来的关键年份。此后，《可持续发展2030议程》（SDG）、《巴黎气候协议》、《生物多样性公约》（CBD）的执行情况及所确定的可持性发展目标的实现情况都将被审议。而如果至2030年真能达到所确定的目标，那么，方向转变就能成功。

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