报告：中国电动汽车市场地位提升

（德国之声中文网）咨询公司普华永道思略特7月24日发布的一份报告中估计，今年中国向欧洲出口的汽车可能达到44万辆，而与此同时，欧洲制造商向中国出口的汽车数量可能降至32.5万辆，其中大多数是德国产汽车，为29.5万辆。

去年的情况还相当不同：报告估计，欧洲汽车工业向中国出口了35万辆汽车，其中32万辆为德国产汽车；中国向欧洲出口汽车则为28万辆。

中国制造商迅速扩大本土市场份额

这份报告主要是研究世界各地电动汽车的销售情况。报告作者分析了21个国家的销售数据。由于中国电动汽车制造商在本土市场迅速扩大份额，其在全球的重要性也增加。

据该报告，今年第二季度，中国本土生产的汽车已占到该国总销量的近65%，与2019年夏天相比增加了逾四分之一。报告称，这主要归功于电动汽车的市场份额增加，包括纯电动和各种混合动力车。

德国车商：卖不动的电动汽车 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

特别关税对欧洲制造商效用不大

欧盟对中国产电动汽车征收特别关税，是否对欧洲制造商有持久的效用，报告作者表示质疑。普华永道德国的领衔作者库讷特（Felix Kuhnert）表示，短期内，关税可能对欧洲汽车制造商带来面对中国同行的竞争优势，"但过去，中国制造商显示出高度的适应性和敏捷性，会以关税为契机，提高在欧洲的产能，或寻找生产合作伙伴，并推出更具竞争力的产品" 。

北京领导层为包括电动汽车在内的多个工业领域制定目标，要拥有世界范围内的技术领先地位。因此，电动汽车的生产和销售在中国受到各个层级的扶持，也包括大城市的市政补贴。

（德新社）

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