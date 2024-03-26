 抗衡中国汽车电池？Northvolt在德国建厂 | 经济 | DW | 26.03.2024

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经济

抗衡中国汽车电池？Northvolt在德国建厂

德国总理、经济部长剪彩，7亿欧元德国国家补贴加2亿欧元担保，成立仅七年的瑞典电池初创企业Northvolt在德国建厂，既被视为新能源的希望之星，也引起对大笔国家补贴的质疑。

Deutschland Baustart für Northvolt-Batteriefabrik in Schleswig-Holstein

新电池厂的动工仪式也有德国总理（图中）和经济部长（右三）出席

（德国之声中文网）瑞典电池企业Northvolt的创始人之一、总裁卡森（Peter Carlsson）曾任特斯拉经理人。2016年成立了Northvolt。如今在德国北部石荷州开建的新厂，预计将于2026年投产，2029年达到全部产能，年产量将可为100万辆电动汽车提供电池。

Northvolt为此投入45亿欧元。该公司最大的股东是德国大众汽车公司，占到约21%。此外，宝马、高盛也是投资方。

“补贴竞赛”的争议：长远投资更好？

德国联邦和州政府则为该公司设厂提供高达7亿欧元补贴，以及2.02亿欧元担保。目前在该领域存在各国之间的“补贴竞赛”。美国政府“通胀削减法案”也提供高额补贴。

但这一金额也引起一些批评。基尔世界经济研究所所长舒拉利克（Moritz Schularick）一方面称赞能源加速转型，另一方面批评说：“估计就算补贴金额低得多，Northvolt的投资也是有利可图的。这只会让股东们高兴。”

批评的观点认为，用于补贴的税金应用于教育、基础设施等更长远的投资。

卡森此前称选址“完美”。在石荷州的海岸，该厂可以获得大量风能电力。而该厂全力投产后可创造3000个就业岗位。

瑞典在欧洲点燃生产绿色电池的希望

Northvolt能与中国竞争者抗衡吗？

迄今为止，亚洲企业在汽车电池市场占据统领地位。据韩国市场调查公司SNE一项调查，2023年半数以上汽车电池产自中国。而在全球前十大汽车电池厂商中，中国占了六家，首当其冲是宁德时代和比亚迪。德国汽车制造商迄今也主要使用亚洲企业或者亚洲企业在欧洲生产的电池，比如宁德时代2023年在德国投入运营的工厂。因此，欧洲汽车工业希望能够更独立于中国的供应商

Northvolt官网称，该公司已获得超过500亿欧元的订单，客户包括宝马、Fluence、斯堪尼亚、沃尔沃和大众等。

去年底，该公司还宣布在钠离子电池领域取得技术突破。Northvolt第一代钠离子电池的能量密度为每公斤160瓦时。

钠离子电池技术已有较长时间，2021年宁德时代曾发布第一代钠离子电池。但迄今为止，钠电池无法实现锂电池的续航里程，而这对电动汽车十分关键。尽管如此，对钠离子电池仍存在很高的行业兴趣，因为其生产无须锂电池所需的钴、锂等稀有原材料。不过，锂电池的能源密度如今达到每公斤250瓦时以上。

此外，德国弗劳恩霍夫研究所去年8月写道，与钠离子电池技术相关的专利中近九成来自中国。

鋰電池閃一邊 鈉離子電池將成爲電池界新星?

（德国电视一台、德新社、法新社等）

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