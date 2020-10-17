 承认种族屠杀 德国将向纳米比亚道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.05.2021

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时政风云

承认种族屠杀 德国将向纳米比亚道歉

据德国媒体报道，德国政府即将通过双边协议形式，承认在西南非洲殖民时期犯下种族屠杀罪行，德国总统还将在正式场合道歉请求原谅。

Namibia Windhuk | Denkmal zur Erinnerung an den Völkermord an den Herero und Nama

纳米比亚首都温德荷克的民族屠杀纪念像

DW.COM

20世纪初，德国曾经在对纳米比亚实行过殖民统治。本周三，德国外交部在柏林举行交接仪式，将一部分在殖民时期遇害的黑雷罗与纳马族人的骨骸交还给纳米比亚代表团。

德国将殖民时期从纳米比亚带出的当地人骸骨归还给该国。当时受到杀戮的赫雷罗和纳马族后人要求赔偿，但德国政府认为缺乏国际法依据，并称已向该国提供数亿欧元发展援助。

多年来，许多方面要求将德国殖民军当年在德属西南非洲的残酷行为正式定义为民族屠杀。现在，联邦议院议长走出了这一步。

（德国之声中文网）经过多年的谈判，德国与纳米比亚就一份对德国殖民罪行定性的双边和解协议内容达成了一致。据德意志电台（DLF）报道，德国将正式承认，从当今的角度看，德国殖民者当年对西南非洲的原住民黑雷罗人（Herero）和纳马人（Nama）实施了种族屠杀。 

据报道，双方的谈判代表已在柏林共同拟定了一份文件。两周后，两国外交部长将在纳米比亚正式签署该协议。 

协议内容还将包括，德国联邦总统施泰因迈尔将在纳米比亚议会正式为德国当年的暴行道歉、请求原谅。作为补偿，德国将向纳米比亚提供资金支持，用于当地的社会福利项目，改善受害原住民地区社区的民生发展。

德国方面谈判代表，基民盟政治家波伦茨（Ruprecht Polenz） 尚不愿证实媒体透露的协议具体内容，纳米比亚方面谈判代表则对德新社表示，两国的政府决策机构将于下周审议谈判结果。

Namibia Geschichte Deutsch-Südwestafrika Gefangene Hereros

被俘的黑雷罗人

从1884年到1915年，今天的纳米比亚是德意志帝国的殖民地——德属西南非洲。1904年到1908年间，德国军队曾两次血腥镇压当地居民反抗殖民统治的起义。据历史学家估计，死于屠杀和驱逐的黑雷罗人在6.5万人和8万人之间，被杀的纳马人在1万到2万之间。 

德国和纳米比亚从2015年开始就有关殖民历史的清偿进行谈判。黑雷罗人和纳马人的代表也参与了对话，他们要求德国承认“种族屠杀”并做出赔偿。 

Bildergalerie Resist-Ausstellung in Köln - OvaHerero und Nama Aktivistinnen

纳米比亚活动人士要求德国承认殖民罪行并租出赔偿（资料图片）

近年来，德国公众对非洲殖民历史的反省意识升高，舆论对德国官方在承认罪行问题上立场迟疑也一再提出批评。此前德国提出的一个补偿方案曾遭到纳米比亚方面的拒绝。去年开始的新冠疫情也让双方的互动计划延迟。

（德新社、德意志电台）

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