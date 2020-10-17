承认种族屠杀 德国将向纳米比亚道歉

（德国之声中文网）经过多年的谈判，德国与纳米比亚就一份对德国殖民罪行定性的双边和解协议内容达成了一致。据德意志电台（DLF）报道，德国将正式承认，从当今的角度看，德国殖民者当年对西南非洲的原住民黑雷罗人（Herero）和纳马人（Nama）实施了种族屠杀。

据报道，双方的谈判代表已在柏林共同拟定了一份文件。两周后，两国外交部长将在纳米比亚正式签署该协议。

协议内容还将包括，德国联邦总统施泰因迈尔将在纳米比亚议会正式为德国当年的暴行道歉、请求原谅。作为补偿，德国将向纳米比亚提供资金支持，用于当地的社会福利项目，改善受害原住民地区社区的民生发展。

德国方面谈判代表，基民盟政治家波伦茨（Ruprecht Polenz） 尚不愿证实媒体透露的协议具体内容，纳米比亚方面谈判代表则对德新社表示，两国的政府决策机构将于下周审议谈判结果。

被俘的黑雷罗人

从1884年到1915年，今天的纳米比亚是德意志帝国的殖民地——德属西南非洲。1904年到1908年间，德国军队曾两次血腥镇压当地居民反抗殖民统治的起义。据历史学家估计，死于屠杀和驱逐的黑雷罗人在6.5万人和8万人之间，被杀的纳马人在1万到2万之间。

德国和纳米比亚从2015年开始就有关殖民历史的清偿进行谈判。黑雷罗人和纳马人的代表也参与了对话，他们要求德国承认“种族屠杀”并做出赔偿。

近年来，德国公众对非洲殖民历史的反省意识升高，舆论对德国官方在承认罪行问题上立场迟疑也一再提出批评。此前德国提出的一个补偿方案曾遭到纳米比亚方面的拒绝。去年开始的新冠疫情也让双方的互动计划延迟。

（德新社、德意志电台）