扩充军备、对乌供武：俄乌战争带给德国的深刻转变

（德国之声中文网）欧洲大陆突然燃起的战火，不仅令许多德国民众感到难以置信，德国政界也开始了对本国国防政策的反思。俄军大局侵入乌克兰，会给德国政治带来一系列深刻的变化。

扩充军备

过去几十年当中，扩充军备在德国一直是一个饱受贬损的负面词汇。谁提出扩充军备的主张，谁就会被扣上战争贩子的帽子。而刚刚过去的短短几天时间里，这一切就发生了变化。多年来，联邦国防军一直对他们的军备情况满腹怨言：飞不起来的直升机，开不动的坦克，碰不得水的战舰。在和平时期，他们的抱怨基本引不起共鸣。俄军开入乌克兰后，德国联邦国防军陆军总监麦斯（Alfons Mais）毫不留情地说出了联邦国防军的现状："这是一支基本处于赤手空拳状态的军队。"

现在德国政府决定投入巨资扩充军备。德国总理肖尔茨在一份政府声明中宣称，将投入一千亿欧元"联邦国防军特别资产"对军队进行现代化改造。

联邦国防军的新定位

至于这笔特别军费将用于购置哪类武器，尚需要军事战略家们进一步协商。可能的方案中包括，同法国等欧洲伙伴一道，研发新型坦克和战机。

可以确定的是，联邦国防军的定位将发生变化，毕竟战火已经离德国越来越近。二十年前，社民党籍德国国防部长施特鲁克（Peter Struck）一句"德国的安全始于兴都库什山脉"，为联邦国防军执行海外使命拉开了序幕。

如今，阿富汗维护使命已经成为了历史，马里维和使命的终结也已指日可待。现任国防部长拉姆布莱希特（Christine Lambrecht）发出了新的警告："北约盟友正在遭受威胁，好战的普京还会采取什么行动，目前谁都无法预见。"

国防预算

对联邦国防军的一千亿欧元投资是一次性的，但今后德国将持续提高国防预算。多年以来，北约、尤其是美国不断提请德国提升国防预算，按照北约各国制定的目标，各成员国都应将本国国民生产总值的至少2%用于国防。

德国目前的国防预算仅为1.5%，而此前相当长的时间内，国防预算占比甚至更低。社民党、绿党和左翼党一直拒绝采纳2%国防预算的建议。本届红黄绿联合政府的执政协定中也完全没有提及国防预算占比的问题。现在德国总理肖尔茨宣布大幅度提升国防预算，占比甚至有可能会超过2%。他表示："从现在开始，我们将年复一年向国防领域投入超过国民生产总值2%的经费。"

向乌克兰提供武器

向交战地区提供德制军火，在德国政界一直是个禁忌话题，绿党更是将这一原则奉为圭臬。源自八十年代和平反战运动的绿党虽然也会同意联邦国防军参加境外维和使命，但在军火出口问题上，一向相当排斥。去年绿党政治家、现任德国经济部长哈贝克访问乌克兰返德后，建议向乌克兰提供防御性武器，他这一离经叛道的主张，立即在绿党内外引起广泛争议。

直到一周前，德国政府内部能达成的最大共识，就是向乌克兰提供五千个头盔。现在情况发生了天翻地覆的变化，德国已决定向乌克兰提供一千枚反坦克武器和五百枚防空导弹，正如肖尔茨总理所说的那样："对于普京的侵略行径，无法给出其他的回应。"绿党籍外交部长贝尔博克也强调，尽管在出口武器问题上仍应当持谨慎立场，但我们不能让乌克兰人"手无寸铁去应对侵略者，让侵略者屠戮这里的人民，毁坏这个国家。"

减少对俄罗斯的能源依赖

尽管联邦政府并不情愿，但德国对俄罗斯的能源进口的确有很大程度的依赖。在天然气方面，德国进口总量的半数以上来自俄罗斯，原油则占40%以上。德国希望大幅度减少从俄罗斯的进口，但这一目标难以在短期内实现。尽管德国政府计划大力发展可再生能源，但与此同时政府也计划减少煤炭发电以及退出核能。

但问题却在于，在风平浪静、阴云密布的日子里，天然气发电仍是弥补电力短缺的唯一途径。为了减少对俄罗斯天然气的依赖，德国将修造液化气码头，以便从美国等国进口燃气。

除此之外，德国政府也在考虑延长核电站和一些火力发电站运营时限的可能性。这对一向强烈主张尽早退出核电煤电的绿党来说，无疑会是非常艰难的抉择。但正如绿党籍经济部长哈贝克所说的那样："讨论问题是没有禁区的。"

钱从哪儿来？

无论是扩充军备，还是能源转型，都离不开大量的金钱，而联邦预算中并没有相应的开支。有鉴于此，联邦政府计划进一步举债。要知道，为了弥补疫情造成的经济损失，德国政府已经债台高筑。

而自民党籍的财政部长林德内却是举债政策的倡导者。当年作为反对党政治家，林德内一项主张勤俭持家，不断敦促政府做到财政收支平衡。但作为现政府的财政部长，林德内认为，除了大额举债，政府已经别无选择。

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