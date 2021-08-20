打动人心是扩大疫苗接种的制胜法宝？

（德国之声中文网）戴着口罩的医务工作者，有时甚至身穿全套防护服，弯下腰，将针头扎进疫苗接种者的上臂——德国媒体的电视画面上，常出现这一情景。 在全国各地的招贴画宣传活动中，人们在街头巷尾也到处可见这一图片。它已然成了一种象征。

心理学家格吕纳瓦尔德（ Stephan Grünewald ）在接受德国之声采访时说：“从心理学角度看，这一戏剧性情景未能构成有说服力的接种疫苗理由。” 他相信，对许多人来说，它反让人害怕。

这位心理学家指出，图像的力量是一重要因素。

他说，政治家还应更关注、解决人的内在抵触问题，从而能使更多人愿意接种。他指出， “许多无意识的、非理性的因素”起着作用。

还有来自医学界的呼声。重症医学专家扬森斯（Uwe Janssens）便呼吁，做更多咨询和解释工作，在心理学家的协助下更认真对待人们的恐惧心理。

格吕内瓦尔德表示，“如果说，商业中一半是心理学，那就可以说，大流行瘟疫中四分之三是心理学！”。

建立信任

心理学家基尔施（ Peter Kirsch）对德国之声表示，人们害怕的事情之一是，经由注射，某物进入了体内，可典型的疫苗接种图片一次又一次强调的恰恰是这一过程。

基尔施是曼海姆心理健康研究所专家

他解释说，随着新冠，出现了其它陌生的东西，例如，很多人最初便无从想象，什么是“mRNA 疫苗和基因技术”。

此外，对于风险，不少人更多地是不愿承受，或至少对之有一种矛盾心理，也就是说，“他们只在自己权衡机会和风险后才做出决定”。他指出，对决定的研究结果显示，相对于机会，风险常被当事人高估。

就这些非常仔细权衡风险的人而言，信任极其重要。基尔施教授批评说，政界却常常在此给出了糟糕的形象：例如，“在关于年轻人是否应该接种疫苗的问题上的不和谐”，或在有关口罩作用的问题上，政界人士的说法前后不一，先是说“无必要”，后又转为“人人有责”，从而构成一种信任丧失，影响迄今。

激励手段

涉及时下“是否接种疫苗？”这一问题，还有另一个与信任相关的视角。在一项研究中，基尔施教授分析了人们对机构、政治、科学和媒体的总体信任程度与接种疫苗意愿之间的关系，发现了一个重要的相关性：人们对机构越信任，便越愿意接种疫苗——反之亦然。

怀疑论者们还常有一种“阴谋论心态”。心理学家基尔施指出， “这些人倾向于看到一种有自己议程和目标的幕后秘密力量”，因而导致“自我赋权”，这意味着，“当事人不再觉得该受社会规则、规范的约束”。他承认，如何解决，是一大难题。

使用激励措施或可为一种选项。一方面，可采用正面激励手段。比如，提供接种疫苗后的免费香肠或汉堡包，一些地方行政当局已有成功尝试。不过，基尔施教授指出，对那些的确拿不定主意的人，尚需提供明显更高的激励。

另一方面，也可采用负面激励手段：例如，自10 月中旬起，未接种疫苗者若想进电影院看电影，必须自掏腰包，付新冠检测费。基尔施甚至建议更进一步：“必须让当事人明白，若不接种疫苗，你就必须放弃某些享受。”

强制接种是一种选项？

在缩略词“2G”名下，德国国内正讨论将某些自由限制于“康复者”和“接种疫苗者”的可能性，从而加大压力，促进人们接种疫苗。不过，心理学家基尔施指出，此举对疫苗接种的真正强硬反对者无效。

要不，实行强制接种？ 专家对此提出警告。他指出， “一年半来，联邦政府一直在说不会强制接种疫苗。如果现在方向改变，则只会对阴谋论者、反疫苗者和横向思维者们的说法起到推波助澜的作用。根据他们的说法，政府一开始就别有所图。”

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