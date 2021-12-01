打击亲政府假讯息 推特移除超过2000个亲中帐号

（德国之声中文网）推特周四（2日）在一份声明中表示，该平台关闭了近3500个在包括中国和俄罗斯在内的六个国家所发布亲政府大外宣内容的帐号。推特指出，绝大多数的账户属于一个巨大网络，该网络放大了中国共产党关于新疆维吾尔族人口待遇的论述。

推特的估计显示，在其平台上散播亲中国政府论述的账号有多达2048个。此外，推特还移除了112个帐号，这些帐号与新疆一家受当地政府支持的公司「张裕文化」有关联。推特在这次的调查与澳大利亚战略政策研究所合作，该研究所发现，推特上有两个网络都试图塑造国际上对新疆及其他议题的看法。

报告表示，中国政府不断透过西方社交媒体平台来否认外国媒体对新疆的相关报导，包含中国政府在新疆执行强迫劳动、大规模拘留维吾尔人、监视维吾尔人的一举一动、对维吾尔女性进行绝育与在新疆进行所谓的「文化抹杀」行动。他们试图运用自产的内容来推动关於新疆的论述。



该研究所写道：「这些非真实或潜在的自动帐号分享了旨在反驳侵犯维吾尔人人权证据的内容。还有人使用假冒的维吾尔族账户和其他空壳账户分享这些内容，宣传维吾尔人谈论他们在中国过着幸福生活的视频『证词』。」

以假乱真

澳大利亚战略政策研究分析了上万条推文，发现这些推文经常回应其他推文，并在推文中使用「#停止新疆谣言#」的标签，强调中国政府侵犯维吾尔人人权的证据都是「谎言」。此外，这些帐号也会分享他们声称是新疆「真相」的视频，或者声称自己是维吾尔。

该智库发现，大部分帐号与色情丶韩国肥皂剧粉丝以及垃圾邮件账户和内容有关。澳大利亚战略政策研究所的高级分析师莱恩 (Fergus Ryan) 表示：「这很可能是因为他们接管了这些现有的账户并重新利用它们。」

他补充道：「他们接管这些账户，并推出了与新疆相关的内容，这些内容通常是相当被动的，且他们都是很仓促地发布内容，而且整体任务执行的不是很好。」

该报告在总结中指出，有迹象表明，这两个网络在主题和策略上是有关联的，然而这两个网络中的帐号在推特上都没能制造有效的互动。尽管它们与中共外交官的账户有明显的互动，但大部分的帐号都是被重新利用的旧账户，尝试制作真实的人物形象的情形也很少。推特将这两个数据集都归于中国政府。

传播新冠假讯息帐号遭移除

12月1日，脸书及Instagram母公司Meta周三（12月1日）表示，一个与中国有关联的虚假信息网络使用了数百个社交媒体假账号，来宣传一项没有根据的说法，即美国向科学家进行施压，干预新冠疫情起源的调查，并把责任归咎于中国。

Meta并未直接将这项阴谋论的传播归咎于中国政府，但该公司下架了600个相关帐号，并指出，中国国企的员工及中国官媒协助扩大了这一个具误导性的说法，使其迅速成为中国国内的新闻头条之一。

这项宣传行动始于今年7月。当时有一个名叫「威尔逊・爱德华兹」的脸书账户在创建10小时后，上传了一篇帖子，称他被告知美国正试图要诋毁与中国合作调查新冠疫情起源的世界卫生组织（WHO）的科学家。

威尔逊・爱德华兹称自己为一名瑞士生物学家，而他指控美国的这篇帖子，在几小时内便被数以百计的其他账户按赞、转发。Meta调查后发现，许多协助转发的帐户是假帐户，有些是当天才创建的、有些假冒为西方人士、另外有一些则使用了伪造的个人照片。

在威尔逊・爱德华兹的帖子发布后的一周内，包含了《中国日报》及CGTN在内的众多中国官方媒体，皆引用了其说法进行报道。对此，Meta在报告写道：「这是我们第一次观察到这种与国家企业员工进行协调动员的行动。」

该行动引起了瑞士政府的关注。今年8月，瑞士当局宣布他们没有任何名叫威尔逊・爱德华兹的生物学家的记录。在此之后，几家中国报纸删除了有关评论以及引用威尔逊・爱德华兹说法的文章。

散播亲政府内容的帐号

法新社提到，虽然推特和脸书在中国都被禁止，但中国政府经常使用这两个美国社交平台在国际上宣传其立场。除了关闭了与中国政府有关联的2000多个帐号外，推特还关闭了16个与一间俄罗斯互联网研究机构有关的账户，批评者称该机构在网络上执行支持俄罗斯政府的宣传活动。

推特表示：「该行动靠混合非真实和真实账户，将亲俄罗斯的观点引入中非共和国的政治话语。」自2018年以来，俄罗斯在中非共和国发挥了越来越大的影响力，当时俄罗斯派出了一支庞大的「教官」队伍来训练中非共和国的军队。

推特补充道: 「我们还删除了一个由50个账户组成的网络，这些帐户攻击利比亚平民政府和其行为者。同时，这些帐户对俄罗斯在利比亚和叙利亚的地缘政治立场表示极大的支持。」

被推特关闭的帐户还包括276个在墨西哥分享亲政府内容的帐户，以及277个在委内瑞拉放大支持政府及其官方言论的帐户。

在非洲，268个帐户因针对民权团体FichuaTanzania而被关闭，还有418个乌干达的帐户宣传有利於总统约韦里·穆塞韦尼的言论。

推特在声明中表示：「在大多数情况下，这些帐户因各种违反我们平台操纵和垃圾邮件政策的行为而被暂停。」

与其他社交媒体巨头一样，推特因未能解决其平台上的错误信息以及种族主义、性别歧视和恐同症帖子以及其他形式的仇恨言论而面临批评。

推特周四（2日）宣布，它将在明年初启动一个推特调节研究联盟，将来自学术界、民间社会、非政府组织和新闻界的专家聚集在一起，研究可能推动的改进。推特表示，它不会影响该联盟的调查结果。

(法新社、路透社)

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