扎克伯格前往海湖庄园会晤特朗普

脸书创始人、Meta总裁扎克伯格周三在特朗普位于佛罗里达的地产海湖庄园与这位候任总统会面。

（德国之声中文网）多家美国媒体引述Meta公司的一份声明称，扎克伯格对于特朗普的晚餐邀请以及与特朗普的团队谈及下届政府表示"感激"。

特朗普的顾问米勒（Stephen Miller）向福克斯新闻台表示，扎克伯格在会晤中对特朗普表示了支持。"马克显然有他自己的利益，有他自己的公司和议程"，米勒说道。"但他明确表示，想要支持在总统特朗普领导下美国的国家更新（national renewal）。"

特朗普曾被脸书封号

2021年1月6日，特朗普第一任期即将结束之际，特朗普的支持者在华盛顿冲击国会后，脸书曾封锁了特朗普的账号。

然而，Meta监事会最终得出结论，无限期封号不符合该平台的规定。2023年初，特朗普在脸书及Instagram的账号恢复。这两个平台均为Meta所有。

美国媒体评论认为，扎克伯格与特朗普周三的会晤是想要搭建沟通桥梁的举动。

据彭博社估计，扎克伯格是全球第二富豪，仅次于X平台所有者马斯克。马斯克受到特朗普任命，在其第二任期内协助削减政府开支。

（德新社、美联社）

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