扎克伯格为什么停止脸书的事实核查机制?

(德国之声中文网)周二（7日），脸书创办人扎克伯格（Mark Zuckerberg）称Meta已经“犯了太多错误，审查太过头”；随着去年11月特朗普再度赢得美国总统大选，扎克伯格认为现在是时候回到“以言论自由为优先”的道路。

接下来首先从美国开始，Meta的事实查核机制（fact-checking）会逐步被类似于X平台“社群笔记”（community notes）的工具取代。简单来说，X的社群笔记是一般使用者共同编辑、补充贴文的背景资讯；支持此做法的人认为，相较于由上而下的审查，由不同背景的用户共同凝聚出的资讯更为可靠。这一决定带来的直接后果是，今后脸书上将再无遮拦，各种言论，包括假新闻，都能登上这个平台。

Meta原先的事实查核则是透过专业团队，也就是跟全球80多个新闻与事实查核机构合作，由Meta付费，这些机构为Meta平台提供26种语言的事实查核内容。一旦内容被标注为“错误”，便会在动态消息中被降低触及；如果有人分享该贴文，平台会附上一篇文章说明为何它具有误导性。

Meta先前之所以推动事实查核机制，是因为2016年特朗普胜选之后，许多人质疑这是脸书上的假讯息推波助澜、加上俄罗斯等外国干预导致的结果。 Meta还曾在2021年起减少平台上的政治内容传播，但此方针如今面临改变。

此外，Meta也将不再主动审查仇恨言论，除非有用户检举。跟移民、LGBTQ性别认同有关的争议和仇恨言论，在Meta平台上的管控和限制都会减少。扎克伯格表示，以后会把焦点放在恐怖主义、剥削儿童、诈骗、毒品等“非常严重的违规行为”。

被问到Meta新做法会不会是回应他的威胁，特朗普回应：“可能吧。” 图像来源: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

向保守派势力低头？

在特朗普重返白宫之际，Meta此举被质疑是对保守派声浪低头。事实上，包含扎克伯格在内，很多科技公司老板最近都造访了佛州海湖庄园会见特朗普，并为其1月20日的就职典礼捐献重金。

2021年1月6日的国会暴动事件时，特朗普遭社群平台停权，曾引发社群媒体“打压”言论自由争议。当时脸书和推特（今称X）以违反社群准则、有煽动暴力疑虑为由把他停权，之后过了很长一段时间才恢复了特朗普的帐号。特朗普曾指控Meta对他有偏见，甚至曾扬言要将扎克伯格送进监狱。7日，被问到Meta新做法会不会是回应他的威胁，特朗普回应：“可能吧。”

值得注意的是，扎克伯格最近的几项新措施，都被解读是要修补跟特朗普阵营的关系：他除了捐1百万美元给特朗普就职基金，又把特朗普密友、终极格斗冠军赛（UFC）主席怀特（Dana White）纳入Meta董事会，并任命共和党幕僚卡普兰（Joel Kaplan）为Meta全球事务主管。

卡普兰7日把Meta先前的内容管控政策形容为“脸书监狱”。许多保守派人士都有类似主张，把事实查核看成一种言论审查，认为右翼的声音“被针对”打压。 2022年收购了推特的马斯克已成特朗普支持者，他7日在自家平台X上评价Meta的新措施“很棒”。

特朗普的脸书账号被封后又复活 图像来源: Adrien Fillon/ZUMA Press Wire/picture alliance

专业新闻机构：事实查核并非言论审查

跟Meta有合作关系的法新社发声明说：“我们跟大家一样，今天看新闻才知道这件事。这对事实查核群体和新闻业来说，是沉重的打击。”

国际事实查核联盟（IFCN）总监霍兰（Angie Drobnic Holan）质疑札克伯格把事实查核形容为“偏颇”、“像审查一样”等论调。 “有事实查核的新闻，从来就不是审查或删掉贴文，而是替有争议的主张增加资讯和背景，以及揭穿具欺骗性的说法和阴谋论。”

霍兰认为，Meta此举伤害的是那些想在社群媒体平台获取准确、可靠资讯，而且仰赖这些资讯做出日常决策、跟亲友互动的一般使用者。

非营利组织资讯韧性中心（CIR）共同创办人伯里（Ross Burley）则指出，在假讯息和有害内容发展前所未有之快的时候，Meta此举是内容管控的大退步，“看起来更像是为了达到政治上的安抚，而不是一个明智的决策”。

美国甘尼特报业集团（Gannett Media）首席内容主管罗伯兹（Kristin Roberts）表示：“真相和事实是为了所有人，不是为左派或右派服务。我们会继续提供真相与事实。”

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(综合报道)

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