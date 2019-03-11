房租疯涨 公有化是解决办法？

（德国之声中文网）2018年12月28日，大学生布鲁巴赫（Niklas Brubach）拆开一封房主来函，看后大惊，以为人家是在开一个不太高明的玩笑。在厚达30页的信中，房主解释说，准备把他和另一人合住的这套两居室住宅做现代化改造，月租将从目前的458欧元升至1408欧元。两名年轻人都不能也不愿支付这样的租金。

他要反抗，并像德国各地的成千上万人一样，周六走上街头示威。

在柏林举行的示威行动取名"共同反对排挤和疯狂房租"。组织方预期，会有2.5万人参加。

过去十年里，在从前居住便宜的柏林，租金整整翻了一番。一项研究结果显示，仅2017年，柏林房价就上涨了20.5%，为全球之最。 一个取名为"没收德国住房公司及其同伙"（Deutsche Wohnen & Co. enteignen）的动议组织也因此问世。签名行动将随着周六的示威启动。

"社会表达自需要求"

德国住房公司（Die Deutsche Wohnen）坐拥10万套住宅，是柏林最大的私营住宅所有人，现成为首都租金上涨、追求利润最大化的象征。动议组织要求通过全民公投采取严厉措施：柏林制定并实施法律，规定有权对拥有3000套以上住宅的房地产开发集团实行公有化。这一措施将涉及柏林约20万套住宅。

迪克曼（Daniel Diekmann）指出，"社会正表达自需要求。人总得在哪里居住，一旦住宅变成商品，只为赚取利润，你、我，人，全然成了附属品，这怎么行！"迪克曼在10年前成为租金问题活动人士。他全力支持全民公投。16年来，他一直住在柏林中区的这同一条街上。他仔细叙述了在他那个住宅小区里的106套住宅遭遇的命运：被卖掉、被现代化，而现在却要整个拆除，改建豪华住宅。出于害怕，80家租户已经搬走。

多数人赞同公有化

全民公投的支持者认为，他们的要求符合德国基本法。基本法第15条规定，土地和地皮，可以"转为公共财产或其它形式的公有经济"。不过，第15条还从未以此形式在实践中运用过。动议者们乐观相信能征得所需的签名数量--3个月内征到2万个；至2020年2月，再征集到17万个，从而使全民公投成为现实。最新民调结果显示，柏林人中有一半以上赞同这一公有化思路。

公有化之类左派要求在社会中间得到关注及支持，这还是新现象。某些人已警告社会主义正重返这个前东德首都。在德国电视一台委托进行的"德国趋势"民调中，过去5年里曾找过住房的人当中有62%表示，对他们个人来说，寻找付得起的居所，是一个大问题或很大的问题。

观看视频 02:28 柏林房市空前繁荣

解决办法还是会吓跑投资人？

在柏林，很多人指责在该州级市执政的社民党要对住房极缺现象负责，原因是，柏林市州曾多次发生住宅私有化浪潮。柏林市长米勒（Michael Müller）所属的这个党尚未找到如何看待这一全民公投内容的立场。执政盟友左翼党则支持全民公投要求，并正式邀请公民参加周六的示威。同样在柏林共同执政的绿党内部意见分歧。

各住宅组织及企业表示，公有化无助于解决柏林的问题：这个人口不断增加的城市需要有更多住宅，获政府资助的大规模新建住宅才是解决问题之道。柏林的经济界头面人物还警告不得"犯禁"。他们强调指出，光是有关没收财产的争论就足以吓跑投资人。

如果真的像全民公投的倡议者们所要求的那样，约24万个住宅被公有化，对这个本就债台高筑的柏林来说会非常昂贵。据市府所作的估计，没收后，须向各相关住宅公司支付的赔偿金总额可达370亿欧元之巨。不过，全民公投的倡议者们估计的赔偿费明显低于此数。

在迪克曼眼里，是到了该发生些什么的时候了："相关问题已进入社会中间。光德国就有不下20个城市参加'疯狂房租'抗议日行动。全欧洲还有其它15座城市。一直到加拿大，都有城市加盟。很简单，就因为所有人都知道，居有所安是一种人权。 "