戴姆勒、宝马联手研发无人驾驶汽车

（德国之声中文网）最晚到2025年，德国高速公路上就可以看得到戴姆勒和宝马公司联合推出的全自动无人驾驶汽车。这两家公司宣布了一系列内容广泛的合作项目。宝马公司研发主管弗勒利希（Klaus Fröhlich）表示："我们目标明确地执行研发战略，将两家企业的技术力量组合在一起。"

一周前，这两家企业刚刚宣布，双方将共同出资10亿欧元联手成立5家出行公司，从制造和销售汽车转向按分钟付费或按里程付费的商业模式。戴姆勒公司董事会主席凯兰尼乌斯（Ola Källenius）说："从个性化解决方案到可靠的完整系统，我们要让顾客感受到实实在在的用途。"

带方向盘和踏板的全自动驾驶汽车

两家企业在共同声明中宣布建立长期的开放性合作。宝马和因特、戴姆勒和博世之间已经开始进行的研发无人驾驶汽车项目也仍会继续。宝马公司在全球范围内测试70辆无人驾驶汽车，德国的测试站在慕尼黑。戴姆勒打算今年和博世一起在美国硅谷测试没有方向盘和踏板的自动驾驶汽车。

在德国的测试还没有到这种程度。一直到明年中期德国公路上才有可能测试装配了方向盘和踏板的自动驾驶汽车。也就是说，除了高速公路和泊车，其它时候仍需要手动操作。

出行新时代 还买车做甚？ 堵车？等于生产废气 德国人很不愿意改变自己的出行方式。毕竟奔驰汽车的鼻祖（Gottlieb Daimler）戴姆勒、以及参与发明内燃机的奥拓（August Otto）都是德国人。德国的戴姆勒、宝马、奥迪、大众和保时捷已经征服了全世界的街道。世界上第一条高速公路也修建于此。但是未来的交通系统会变得更加绿色、更加灵活。起码学者们是这样承诺的。

出行新时代 还买车做甚？ 未来城市 从2008年开始，世界上的城市人口就超过了乡村人口，而且这一趋势还在加剧。德国弗劳恩霍夫研究所未来都市项目的研究人员表示，都市地区也越来越追求二氧化碳零排放、保护气候、数字化和自动化交通管理。通过联网，能够更加高效的利用交通工具。共享经济将成为未来的主流。出行将变成一种服务，没有人再需要购买自己的汽车。

出行新时代 还买车做甚？ 数字化时代的智能出行 互联网把世界连接了起来。让整个城市的交通系统能够相互协调运作。对于公路交通来说，这意味着红绿灯会根据交通流量的需求自行转换。感应器通过数据传输能够保障汽车不会撞向任何地方。如此一来，交通事故就能得以避免。保养、维护、保险、停车费和罚单都将成为历史。

出行新时代 还买车做甚？ 安全和传统优先于数字化和自动化 亚马逊、谷歌这类的公司能够替代传统的大型汽车生产商吗？司机以后的位置是后排的座位吗？这些都是大家目前非常感兴趣的问题。但是，自动驾驶不久前遭遇了一次挫败。美国企业优步的一辆自动驾驶汽车夜间撞死了一位妇女后，这项试验就被紧急叫停了。

出行新时代 还买车做甚？ 气该往哪里撒？ 满大街都是车，路灯永远是红的，后面的车咄咄逼人、眼看就要迟到了。这些都会让人神经紧张。按喇叭、挤别人、大喊大叫、骂人？如果自动驾驶能够实现，这一幕就有可能成为历史。届时乘客就可以安心躺下，笑看过往，轻松自在。

出行新时代 还买车做甚？ 没手机别出门 用APP订出租车，或者是预定其它类型的交通工具。如今，交通运输已经日益公共化和集体化，并通过互联网进行组织。支付方式——当然是通过智能手机啦。

出行新时代 还买车做甚？ 过时产物 汽车的未来是电动的。但未来什么时候才来呢？各大车商不断抛出巨额投资计划。但是，充电设施缺乏、行驶里程太短、总体费用太高还是让大部分客户望而却步。而且，电动汽车如今也有了更新换代产品：混合动力汽车。它们可能是油电混合，也有可能是氢动力或合成燃料汽车。

出行新时代 还买车做甚？ 绿色邮政 环保的投递信件，德国邮政之前的做法是通过使用自行车或三轮脚踏车。但为了投递包裹，就需要汽车。德国邮政和亚琛工业大学共同自主研发了这种零二氧化碳排放的电动汽车。它们使用的都是可再生能源。通过电动技术停止排放温室气体，这是未来的挑战之一。

出行新时代 还买车做甚？ 四不像 这个看上去像Smart汽车，其实是一个四轮的脚踏车。名为“Podride”的这辆车长1.8米，有一个封闭的车内空间及舒适的座椅。还能在雪地和冰面上行驶。能爬坡、能越野。还有储物空间和暖气。司机需要通过座位旁边的两个操纵杆控制方向，并同时用脚蹬踩，来驱动后轮和车上的电动马达。

出行新时代 还买车做甚？ 无人智能飞行 许多聪明的人聚在一起就能想出这样的主意。世界上已经有不少公司专注飞行汽车，包括优步和空中客车。这个看上去像是一枚火箭的概念车可以将乘客带入9150米高空，并达到每小时480公里的速度。换电池的方法有点像F1方程式赛车：短暂充电后就能继续飞行。

出行新时代 还买车做甚？ 电动飞机你听说过吗？ 这架名为“Ce-Liner”的飞机尾部装有两个电动引擎。C字型的主翼尾从空气动力学的角度上来说非常高效。名为包豪斯航空（Bauhaus Luftfahrt）的一家协会开发了相关的机场和飞机的概念。未来大城市中的机场可以有多个层面，最上层供飞机起降，下面可以用来停放像“Ce-Liner”这样的电动飞机。

出行新时代 还买车做甚？ 出行革命已经开始 一个没有私家车的世界？你能想象吗？到目前为止，汽车是财富和独立的象征。但是未来的方向却是智慧出行。交通学者预测，过不了多少年，汽车将成为多个用户的共享交通工具，成为多种出行方式组合中的一部分。 作者: Karin Jäger



届时将测试的是SAE自动驾驶分级中的第4级。具体说，就是机动车虽然可以完全实现自行驾驶和自行监控交通路况，无须人为操作，但是仅限于一定的驾驶环境下，例如在高速公路上或者在泊车时。SAE自动驾驶的最高级是全驱动自动化级别，也就是说在城市交通中也完整实现无人驾驶。

目前，所有汽车企业都投入巨大资金研发无人驾驶汽车。在这个领域技术最为领先的是Google的子公司Waymo。也是出于节省资金的考虑，戴姆勒和宝马公司现在联手研发无人驾驶机动车。可以想见的是，不久的将来，立法部门也会就安全标准和技术规范做出规定。

洪沙/凝炼 （法新社、德新社）