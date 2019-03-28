戴姆勒吉利再联手 Smart即将中国造

（德国之声中文网）德国汽车制造商戴姆勒为Smart制定了一个"重新起动"计划，为此，公司与中国吉利汽车集团将创立一家合资公司。Smart的下一代新车将在吉利为新伙伴修建的中国新厂里生产。周四（3月28日），戴姆勒和吉利联合对外发布了这项声明。

Smart新车型将是纯粹的电动车，将于2022年正式走上市场。新合资公司预计今年底建成，其股份为德中两家企业各占一半。在这项合作中，戴姆勒带来品牌和小型车概念，而开发和生产今后则在吉利进行。此外，新车的外形设计权仍掌握在戴姆勒手中。

目前，Smart的生产线位于法国的汉巴赫，在新车问世前，这个生产基地继续保留。戴姆勒将计划在那里建立小型家用车的生产线，生产EQ牌电动车。工厂里目前大约有700名员工，此外，在德国的伯布林根还有大约170人从事Smart的销售和开发。中国新建的工厂将招收多少名员工，目前还不清楚。

20年前，Smart诞生时，曾设置了每年20万辆销量的目标，这也是汉巴赫生产线每年的产能。不过，去年Smart的销量同比下降了4.6%，只卖出去不到13万辆。

专家：这项合作有3个赢家

汽车行业分析家、杜伊斯堡-艾森大学教授杜登霍费尔（ Ferdinand Dudenhöffer）认为，戴姆勒和吉利的合并意味着，"戴姆勒带上电动Smart前往中国，同吉利一道，组建第二个大型销售网。" 他在写给德国之声的邮件中表示，合资企业是一件好事，它产生3个赢家：戴姆勒、吉利以及Smart。

签约仪式上的吉利创始人李书福和戴姆勒董事长蔡澈 (Dieter Zetsche)

"Smart由此获得了最后一次站稳市场的机会。用吉利的资源，在中国市场有着捷足先登的优势。今年预计在中国将销售230万辆轻型电动车（ NEV）。Smart在2021年正式上市后，NEV在华的销量每年会达到300万。这样，Smart得到了活跃于世界最大电池动力汽车市场的机会 。

"第二个赢家是吉利。吉利创始人李书福是一名卓越的战略家。营造合资企业，而不是仅仅购买对方股份，说明他同戴姆勒的合作富有诚意。这不是什么坏事，跟许多柏林政治家整天念叨的恰恰相反。跟某些美国人或者沙特人比起来，或许同中国人合作，更舒服些。

"对戴姆勒而言，同吉利的合作可能成为成功的范例。吉利同戴姆勒一道，有机会同这个世界上的汽车巨头比如大众和丰田一比高低。当年，戴姆勒同克莱斯勒的合并最终夭折，因此，本次同中国一方的合作特别受到关注。我们也许最好不要过多地谈论丝绸之路另一端的资本家，而是要盯住机会。"

李书福的吉利汽车集团曾于2010年收购了瑞典沃尔沃汽车的全部股份。而他同德国的戴姆勒也不是第一次交集。去年年初，吉利斥巨资购下戴姆勒9.7%的股份，并由此成为戴姆勒最大的单一股东。

李鱼 / 乐然（路透社，法新社）