 戰爭罪究竟如何定義？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2022

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时政风云

戰爭罪究竟如何定義？

戰爭罪是在武裝衝突中違反國際人道主義法律的行為。在烏克蘭戰爭中，平民一再成為攻擊目標，最近一次是在布查鎮的街道上。然而，戰爭罪的認定存在法律上的灰區。

Ukraine | Leiche mit gefesselten Händen in Bucha

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俄罗斯军队从乌克兰北部撤离后，留下的惨景令人震惊，欧盟理事会主席使用了"屠杀"一词，乌克兰政治家认为俄军犯下战争罪。

国际特赦组织等非政府人权组织指控俄罗斯军队在乌克兰攻击平民目标，并使用集束炸弹等禁用武器。乌克兰则表示将对虐俘指控进行调查。

在乌克兰提出紧急诉讼后，海牙国际法庭就俄罗斯入侵乌克兰的庭审已经开始。但莫斯科方面拒绝出庭。联合国人权高级官员证实，俄罗斯侵乌战争开始后，已有400多人死于战火。

（德國之聲中文網）1899年和1907年的《海牙公約》確立了交戰各方必須遵守的法律和規則。針對平民的戰爭犯罪的定義，載於《國際刑事法院羅馬規約》第8條，並以1949年的《日內瓦公約》為基礎。

多國政治家和觀察人士稱烏克蘭發生了戰爭罪行。倫敦國王學院戰爭罪研究小組的負責人之一，國際法專家瑪麗亞·瓦拉其（Maria Varaki）對此表示：“在證據得到充分證實，並經過反複檢查和確認之前，我們只能稱之為據稱的戰爭罪行。”

律師會將嚴重違反《日內瓦公約》的行為稱為戰爭罪。瓦拉其說，“我們所說的是故意殺害平民、酷刑、強制驅逐、不加區別的攻擊。因為戰爭法則的基本原則之一是不應該以平民為目標。”

就這一點看，襲擊基輔的學校和產科醫院或馬里烏波爾的一家劇院，都是違反這些法律的行為。瓦拉其說：“過去48小時，我們看到（布查）街道上的那些身穿平民服裝的死者，有的人是背後或頭部中彈。根據國際人道主義法，這些都是殘忍的暴行。”

Ukraine | Leiche eines Zivilisten nahe Bucha

基辅附近布查镇的道路上发现了很多平民尸体

法律的灰區

如同戰爭的絕大多數方面，對於什麼能構成戰爭罪，也存在定義上的灰色區域。為此，國際人道主義法有三項指導原則：有區分、比例適度和作預防，規定衝突各方不能以平民或民用設施為目標。

雖然在字面上，這些原則似乎是明確無誤的，但它們也可以有不同的解讀。例如，一個民用設施是否可根據其用途、目的和功能被認為是一個軍事目標。 瓦拉其舉了一個購物中心被轟炸的例子：“烏克蘭方面稱這顯然是一個民用基礎設施。可俄羅斯方面說，他們掌握的情報顯示，它被用作軍用物資的倉庫。”

雖然對降低人員損傷是有規則的，但這些原則經常被濫用和操控。 “任何事情都是建立在解讀和個人判斷的基礎上的：什麼時候、對什麼以及多大程度上攻擊目標”，瓦拉其說。

強姦和性侵

強姦和性侵被視為戰爭罪行和對國際人道主義法的破壞。這一點在1949年的《日內瓦公約》第27條中有所體現。特設法庭和《國際刑事法院羅馬規約》詳細列出了與性別有關的罪行。 2008年的一項聯合國決議（1820號）中重申，強姦可被視為戰爭罪和一種戰爭武器。

Rom Streetart von Laika Frauentag | Umarmung russische und ukrainische Frau

有性别指向的暴力犯罪也是战争罪行

烏克蘭總檢察院和國際刑事法院都表示，將對報導指稱的性暴力行為展開調查。然而瓦拉其指出，問題就出在這裡。 “問題是，將這些記錄在案的難度有多大。我們面對的是處於極端弱勢的受害者。我的理解是，俄羅斯軍人試圖對性暴力的受害者焚屍滅跡。”

儘管有這些掩蓋罪行的企圖，她預計會有越來越多的事件被曝光並受到調查。“已有受害者從俄軍控制的地區逃離，現在告訴全世界他們經歷的恐怖遭遇。”

“種族滅絕”

烏克蘭總統澤連斯基指控俄羅斯軍隊犯下種族滅絕罪行。這指的是蓄意毀滅一個民族、族裔、種族或宗教群體。 然而，我們再次陷入了法律定義的模糊難局。從技術上講，種族滅絕是一種反人類罪，也可以在和平時期發生，而不僅僅是在戰爭或衝突情況下。

 “從法律上，要證明種族滅絕的罪行是非常困難的。根據《國際刑事法院羅馬規約》以及1948年的《防止及懲治種族滅絕罪公約》，你需要找到種族滅絕的主觀意圖，以證明他們（被控方）想滅絕一個特定的群體。”

她指出，從符號學的意義來評估種族滅絕這個概念很重要。 “它有一種特別的情感分量。當政治家們使用這個詞時，會引發一種特殊的情感反應。” 瓦拉其接著說：“因此，政治家會用種族滅絕這個詞來達到其它的目的。但從法律上來講，證明種族滅絕罪是非常非常困難的。”

 

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