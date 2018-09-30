我的融入史（三）：苦练小舌音

（德国之声中文网）外国语学校位于北京西部的海淀区，距离三所精英大学 - 北京大学、清华大学和人民大学都不远。80年代那一带成了北京第一个高科技公司的孵化器，相当于中国的硅谷。

1978年我开始上外语学校的时候，海淀区还感受不到蓬勃的创业精神和后来一发不可收拾的资本主义。外交官那时候是最理想的职业之一，而我的寄宿学校被视为外交官的摇篮。这也难怪 - 我们的学校是外交部直属的。由此带来的好处像秃子头上的虱子 - 明摆着。我们的校园占地七万多平米，一眼望不到头；我们拥有400米跑道的运动场和体育馆；我们甚至有一座游泳池 - 虽然常年没有水，却为丰富的植被和昆虫提供了温床，使我们在消灭苍蝇的运动中大显身手。我们学校食堂的菜单会令当时大多数的中国人嫉羡不已。

中关村科技中心

无私奉献的父母

我全然不知父母为了让我营养充足地学习德语付出了多大的牺牲。30多块钱的伙食费几乎相当于当时他们两人收入的三分之一。另外三分之一分给了正在读大学的哥哥。最后的三分之一用来支付房租、电费，还有父母和姥姥的生活费。妈妈前不久才告诉我，因为买不起月票，她当时每天步行八公里上下班。再省吃俭用，一个月的最后几天也是捉襟见肘，度日如年。

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我当时少年不知愁滋味，一门心思练习德语发音。我一直以为自己生来就是为了学习这门语言的，可是我自作多情了。小舌头怎么也打不起转来！小学曾经学过一年俄语，大舌的卷舌音也发不出来。不过大舌音容易蒙混过关，只要把舌头在牙龈上轻而快地擦过，别人听着就有点儿卷舌的意思。小舌就不同了，R说出来就成了L。我奇怪，人家俄罗斯和德国的幼儿牙牙学语的时候就会卷舌头，为什么我们中国人怎么努力都不行。也许我们说中文不需要舌头打飘，所以几千年的时间里，我们的这一项语言功能渐渐退化了。也因此，当我们这些初学德语的孩子们照葫芦画瓢地说出德语区最重要国家 - Bundesrepublik Deutschland （德意志联邦共和国）的名字时，各式变种都有，只是没有一个发得准确。这对我们幼小心灵的打击可想而知。

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忘我练习

我们的德语老师是上海人，曾经就读于莱比锡大学。她的德语发音不仅完美无缺，而且一些硬邦邦的词尾到了她嘴里，突然委婉动听。她让我们别性急，并教给我们一个据说是百试不爽的绝招："早上刷牙的时候，把水含在嘴里让小舌滚动。持之以恒，总有一天你们会发不带水的小舌音。"当时我们的宿舍楼层中间是水房，早上几十个女孩子同时叽叽喳喳地洗漱。开始的时候，我等人走得差不多了，才开始按照老师教的办法练习。渐渐地，羞耻感与挫败感成反比地下降，我越来越不在乎周围有多少人，忘我地、大声地RRRRRRRRRRR。不过，漱口水一吐出来，舌头又变成了石头。

一个月以后的一天早上，当我已经认真考虑申请转到日语班的时候，突然在水房里发出了小舌音。我欣喜若狂，R个不停。其他人一定以为我精神失常了。不过，我什么都不在乎了 - 我当时是世界上最幸福的女孩子。