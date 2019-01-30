 慕尼黑安全报告：世界如同破碎的拼图

（德国之声中文网）世界处于危急之中--而且美国只会让局势变得更糟。这是周一（1月11日）发布的《慕尼黑安全报告》（MSR）的果决判断。紧接着的一周，将是一年一度的汇聚世界主要国家代表的慕尼黑安全会议。美国副总统彭斯、俄罗斯外交部长拉夫罗夫和德国总理默克尔都将和100位与会部长一起讨论日益严重的全球动荡局势。

"在美国、中国和俄罗斯之间，一场新的大国竞赛正在展开。这场竞赛伴随着维持自由国际秩序的领导权力的真空状态。"会议主席、资深外教官、前德国驻美国大使伊辛格（Wolfgang Ischinger）在他的开场声明中说。

在动荡局势的诸来源中，至少有一种主要因素确定无误，那就是华盛顿的特朗普政府对于维护国际协议毫无兴趣，而且他还经常在推特中公开怀疑包括北约、联合国在内的国际组织。更糟糕的是：在特朗普的领导之下，美国准备放弃它在现在还被称为"自由世界"的领导角色。

在周一的记者会上，伊辛格勉强找出来"好消息"首先告诉大家：尽管大西洋两岸关系疑云密布，但是他认为一个"格外重要的信号"是，多位美国国会议员有望参加今年的会议。他尤其欢迎美国国会议长佩洛西和前美国总统候选人罗姆尼出席会议。

"令人不安的对于政治强人的热情"

慕尼黑安全报告指责特朗普正在全球范围内展示"令人不安的对于政治强人的热情"，认为他的政府处于一个"后人权世界"。报告说，该行为破坏了美国宣称的"联合世界上的高尚国家建立新的自由秩序"去反对极权政府，正如美国国务卿蓬佩奥去年12月所说的那样。报告谴责说，作为长期的跨大西洋盟友，特朗普对从巴西到菲律宾的非自由主义领导人的赞赏令人难以接受。

"美国的战略性文件将中国和俄罗斯视为两个重要的挑战者，"报告继续写道，但是这三个大国之间的竞争方式各不相同。例如，中美之间的竞争聚焦于经济和贸易问题，而俄罗斯和中国之间虽然有地缘政治较量，但是却视彼此为对抗西方的独裁联盟。

与此同时，美国和俄罗斯之间的竞争，停留在有关武器方面的口水战中。报告认为这种争论不会有什么结果。在美俄暂停履行《中程导弹条约》之后，其他类型武器的控制也面临威胁。

报告说，"看起来，限制战略核武器的《削减战略武器条约》在2021年到期之际，他们不会续签。"

欧盟准备不足

那么欧洲呢？在大国竞争的情形之中，它是否只能扮演一个微不足道的战略角色？ "在一个新的大国竞争时代，欧盟尤其准备不足。" 报告宣称，有关欧洲"战略自主权"的争论也显示了这一点。如何平等参与全球安全政策，欧洲并没有制定出一份备用计划。

周一，伊辛格对记者说，"2019年将会成为欧盟至关重要的一年。"这不仅仅因为将于5月进行的欧洲议会选举，以及将于10月提名的欧洲央行新行长。伊辛格说，非常重要的是，安全报告向非欧洲的与会者展示，欧盟将为捍卫自身利益而战斗。

报告总结说，世界进入"新的过渡期"。在充满不确定与不稳定因素的这一期间内，自由价值的捍卫者们将尽力前行。

报告的观点令人深思："有些愿意为维护自由秩序而斗争的国家有心无力，有些至少基本具备能力的国家却无所用心，或者使不上劲。"

脱欧让英国的立场不可预知

这一过渡时期出现的一个后果是，位于第二梯队的国家，诸如加拿大、日本和英国会有更多的机会。《慕尼黑安全报告》用了一整章来描述它们在"后脱欧时代"的角色。尽管英国是战后重建国际秩序的中坚力量，而且是联合国安理会成员之一，依然拥有较大的地缘政治影响力，但是，脱欧带来的不可预期的后果让这个国家面临新的方向。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧支持者 英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧强硬派 自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 工党“忠诚派” 工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧反对派 工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ “Backstop”保障措施的反对派 所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 欧盟的耐心受到“考验” 在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”



报告说，"已经清楚的是，无论怎样，脱欧进程将会继续对双方带来伤害，而且持续数年之久。"尽管伦敦、巴黎和柏林还会反复出现分歧，但是这些大国仍将继续合作。

多边主义者联盟？

那么谁将拼好这个破碎的地缘政治拼图？伊辛格在周一记者会上提出来同样的问题："谁将承担这个责任？它将有序进行吗？欧盟能够扮演这一角色吗？或者它太弱势？如果它太弱势，还有谁可以取而代之呢？或许我们干脆顺其自然，让基于机构、规则和法律的自由国际秩序逐渐分崩离析？对于德国和欧洲的利益来说，那将是一场灾难，一个毁灭性的发展。"

默克尔在与会前夕发布的一个视频讲话中说，她希望努力保留这些国际机构。她说，当下这些机构至少和冷战时期一样重要。默克尔说，德国依旧支持自由国际秩序。德国外长马斯（Heiko Maas）在最近的讲话中力挺这个主张，他呼吁创建"多边主义者联盟"。尽管实践这一主张并不容易，但是德国与其关系亲密的战略伙伴法国在北溪天然气2号管道问题中已经如此。

此外，艾伯特基金会（Friedrich Ebert Foundation）一份新的调查显示，只有42%的法国人认为自己的国家应该在国际争端中保持中立，而持此立场的德国人占59%。相似地，更多德国人（65%）反对军事干预，持此立场的法国人占50%。这反映了柏林和巴黎不同的政治文化。

慕尼黑安全报告说，"相较法国来说，跨大西洋伙伴关系危机对德国是一个更大的挑战，因为该国更多强调独立自主的解决路径。"

但是，这些不同之处如何弥合尚不清楚。看起来本周的慕尼黑安全会议不会取得太多进展。几天之前，法国总统马可龙因为国内政局麻烦突然取消了他的与会计划。