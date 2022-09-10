慈善、八卦与丑闻：查尔斯三世的人生轨迹

（德国之声中文网）查尔斯王子是历史上等待时间最长的王位继承人，他当了63年威尔士王子。这样，今年73岁的他也成为登基年龄最大的新国王。登基之后，他的言行将受到媒体更多关注。

伦敦大学学院的政府和宪法学教授哈泽尔（Robert Hazell）通过电子邮件告诉德国之声：“就像女王的葬礼安排一样，查尔斯的登基仪式经过精心策划，所以最初会平稳过渡。而随后的很多事情将取决于公众对查尔斯登基的反应，取决于查尔斯本人的表现，以及政府对他的支持程度。”

王子的游戏：从个人生活到公共舞台

不过，查尔斯王子已经多次经历媒体聚光灯的炙烤。

查尔斯1970年毕业于剑桥大学三一学院，然后开始了军旅生涯，一度为英国舰队“布罗宁顿”号扫雷舰指挥官。

1981年夏天，他与芳龄20岁的戴安娜（Diana Spencer）结婚，成为舆论焦点。戴安娜王妃大受媒体追捧，也是八卦媒体的受害者。他们绯闻缠身的婚姻终于在1996年走到尽头。1997年，戴安娜在一场车祸中罹难，举世震惊。

根据媒体报道，劳燕分飞之时，查尔斯对戴安娜说：“你真的指望我成为第一个没有情妇的威尔士王子吗？”

他当然不能开创这个历史先河，因为他也有自己的长期爱侣卡米拉（Camilla Parker Bowles）。他们于2005年结婚。

一场童话般的盛大婚礼也无法掩盖查尔斯和戴安娜婚姻关系中的隐患

查尔斯王子不只是一个花花公子（philanderer），也是一个慈善家（ philanthropist）。除了王子信托基金（Prince's Trust）外，他还支持其他慈善组织，支持青年教育项目，资助艺术活动，不一而足。

登上王位之后，查尔斯预计将进一步促进宗教多样性和现代英国的多元文化特质。他还承诺举行一个多信仰的加冕仪式。

不过，他的主要热情是环境保护和应对气候变化。2007年，他发起全球项目“王子雨林计划”，旨在促进人们了解热带森林砍伐问题并采取行动，得到企业界、政界和其他各路名流的支持。

管不住自己的“黑蜘蛛”

无论是好是坏，查尔斯缺乏他母亲在政治和社会问题上保持中立的本能。曾几何时，他没能管好自己的嘴巴和笔头。

其中最惹人注目的是“黑蜘蛛备忘录”，是一批查尔斯王子写给英国政府官员的私人信件，因为他的笔迹纤细瘦长状若黑蜘蛛而得名。这些信件内容涉及从拯救濒危鱼类到驻伊拉克英军的装备订购多项公共议题。英国《卫报》经过十年法庭缠讼，终于在2015年获准公之于众。

哈泽尔说，当上国王之后，查尔斯将不得不更加谨言慎行。 “正如女王的长期垂范，君主必须在所有政治问题上严格保持中立。查尔斯将有机会在与首相每周例行会晤时表达自己的观点。按照《英国宪法》一书的作者白芝浩（Walter Bagehot）的说法，他可以行使他的三重权利：被咨询、鼓励和警示。”

哈泽尔说，如果查尔斯的言行超越了这个范围，“我希望政府能提醒他作为立宪君主的职责”。

伴随着丑闻登基的新国王

2017年，媒体曝光揭露知名企业和精英人士的离岸避税策略的“天堂文件”（Paradise Paper），查尔斯的大名赫然在列，据称涉及一家在百慕大经营的企业。

文件显示，虽然查尔斯在2007年推动了政府气候变化政策的改变，但他没有公开他经营的外国企业是否从中获利。查尔斯否则直接参与离岸账户。

前不久，查尔斯的王子基金会被曝光“现金换荣誉”丑闻。

根据媒体报道，沙特房地产大亨马赫福兹（Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz）曾向包括王子基金会在内的皇家慈善机构捐款了150万英镑，帮助慈善机构翻修使用的住宅，由此获得了英国公民身份和爵位。

事件曝光后，基金会三名重要职员被迫辞职，其中包括查尔斯的得力助手福塞特（Michael Fawcett）。查尔斯否认对这些被指控的不端行为有任何了解。

查尔斯最新卷入的丑闻来自卡塔尔前首相阿勒萨尼（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani）的三笔现金捐款，总额达300万欧元。这些捐款被装在购物袋和行李箱里，直接交到查尔斯的手上。

查尔斯的办公室对此发表声明说，这些捐款“被立即转交给了王子名下的慈善机构，他们对钱款进行了管理，并向我们保证遵守了所有接受捐赠的必要程序与规定。”

观察人士认为，如果查尔斯想让公众舆论支持他的王位，他必须在这些事情上做到手脚干净。

哈泽尔说，总而言之，英国新君主查尔斯三世被接受和受欢迎的程度，取决于他是否遇到麻烦，而世事总又难以预料。



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