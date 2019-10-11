想在中国做生意 就要“叩头”？

（德国之声中文网）在旧时代的中国，百姓对皇帝和官员要绝对服从、卑躬屈膝。如今，享有这一权威地位的是共产党政府。

政治决定一切

如今，中国政府认为国家有权力要求人人服从党和国家的指挥。中国是仅次于美国的世界第二大经济体。谁想在这个有着超过十亿潜在客户的市场上立足，就必须与政府搞好关系。

贝塔斯曼基金会的亚洲问题专家巴尔驰（Bernhard Bartsch）向德国之声记者谈到了西方公司在中国的困惑："要想在中国做生意，就必须遵守共产党的规则。在中国，经济生活离不开政治"。

中国，德国汽车制造商戴姆勒公司2年前就深有体会。当时该公司的广告引用了一句名言："从不同角度审视境遇，你的视野会更开阔。"按理说，没有人会反对这样的"生活智慧"，甚至中国共产党也不会。然而，广告代理商提到了该名言的作者-西藏的精神领袖达赖喇嘛。

这可是共产党所不能接受的，因为达赖喇嘛被认为是威胁中国国家主权的敌人。戴姆勒因此被强迫道歉。来自德国的汽车制造商不得不低头认错。

谈及台湾也需谨慎

不仅要慎提达赖喇嘛，而且谈及台湾稍有不慎也足以激起北京共产党人的愤怒。对于中国而言，台湾的存在不是作为一个国家，而仅仅是作为中国的一个省。

因此，美国苹果智能手机改变了其最新版的iOS操作系统，即所谓的表情符号键盘。你可以选择国旗并将其复制到文本中。最近以来，在中国大陆销售的所有苹果设备都没有了台湾国旗的表情符号。从本周开始，在香港和澳门销售的苹果产品也都取消了代表台湾国旗的表情符号。

时尚品牌亦难自保

今年9月，包括范思哲（Versace）和纪梵希（Givenchy）在内的若干时尚品牌就被迫"叩头"。这些企业的高管不得不公开认错。此类公开进行的"自我批评"乃是共产党的一大传统，在中国尤其普遍。

对于北京而言，这些时装高管们错在未能足够明确强调，台湾是中华人民共和国领土的一部分，相反，他们的企业生产及销售的服装可能让人有这样的印象：台湾是独立的国家。

柏林墨卡托中国研究中心专家欧尔贝格（Mareike Ohlberg）在德国《世界报》上指出，她观察到中国一种令人极为不安的趋势：自习近平执政以来，中共不仅试图控制国内舆论，而且日益试图在海外也照此办理。

篮球明星们也无奈

本周，NBA与中国有关当局发生争议，若干美国企业亦感受到了中共强权的压力。在全球篮球业务中，NBA在体育上、更在经济上居统领地位，在中国也拥有一个巨大的并还在扩大的球迷群体。

休斯顿火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）曾在推特上用了这样一句口号："为自由而战，支持香港！"因NBA总裁Adam Silve（中文名"萧华"）对莫雷表示支持，整个NBA在中国受到压力。

中国央视拒绝继续转播NBA赛事。在中国全境，一夜之间再也无法买到该球队的球迷商品--它们就那么突然消失得无影无踪。

此间，出于对生意的担心，篮球明星们又有所收敛。而另一方面，美国总统特朗普则放言表态。无论如何，体育俱乐部们得以暂时避免在中国行叩头之事。

情况还会更遭

2014年，中国国务院决定实施"社会信用"体系。假手这一信用体系，每个公民的行为都受到监控、评分。官方称，经由这一方式，好行为得奖，坏行为受罚。中共确定了相关标准。两年来，该体系进入大范围测试。

根据外界迄今所知的计划，至2020年，这一信用体系要在北京全面实施，涉及所有市民。外国人和外国企业也将成为该体系的对象，受到观察和评分。