 想在中国做生意 就要“叩头”？ | 经济纵横 | DW | 12.10.2019

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经济纵横

想在中国做生意 就要“叩头”？

无论是汽车、电子消费产品或者是体育用品，如今越来越多的行业都依赖于中国。因为那里客户多，赚钱容易。但是要想在中国做生意，就必须听从指挥。

China Kotau vor einem chinesischen Yamen (Wikipedia/gemeinfrei)

新时代的“磕头”，有时候是无形的姿态

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苹果公司被卷进香港示威风波。在被中国官方严厉抨击后，苹果下架了一款可以用来追踪警察动向的App。因为删除该App，这家美企被指向北京低头。而苹果CEO库克在一封致员工信件中对此举做出解释。 (11.10.2019)

达赖喇嘛与电动汽车有什么关系？可能没有。但戴姆勒因为一句达赖喇嘛的引言在中国引发的愤怒，可能与电动汽车的未来大有关系。那么吉利又与这些有什么关系？ (14.02.2018)

火箭队总经理莫雷触雷，NBA总裁肖华坚不认错。目前，所有中资企业宣布与NBA停止合作。只有上海和深圳的NBA比赛照常进行。与此同时，中国网络上对此事件的表态呈一边倒之势。 (10.10.2019)

（德国之声中文网）在旧时代的中国，百姓对皇帝和官员要绝对服从、卑躬屈膝。如今，享有这一权威地位的是共产党政府。

政治决定一切

如今，中国政府认为国家有权力要求人人服从党和国家的指挥。中国是仅次于美国的世界第二大经济体。谁想在这个有着超过十亿潜在客户的市场上立足，就必须与政府搞好关系。

贝塔斯曼基金会的亚洲问题专家巴尔驰（Bernhard Bartsch）向德国之声记者谈到了西方公司在中国的困惑："要想在中国做生意，就必须遵守共产党的规则。在中国，经济生活离不开政治"。

中国，德国汽车制造商戴姆勒公司2年前就深有体会。当时该公司的广告引用了一句名言："从不同角度审视境遇，你的视野会更开阔。"按理说，没有人会反对这样的"生活智慧"，甚至中国共产党也不会。然而，广告代理商提到了该名言的作者-西藏的精神领袖达赖喇嘛。

这可是共产党所不能接受的，因为达赖喇嘛被认为是威胁中国国家主权的敌人。戴姆勒因此被强迫道歉。来自德国的汽车制造商不得不低头认错。

谈及台湾也需谨慎

不仅要慎提达赖喇嘛，而且谈及台湾稍有不慎也足以激起北京共产党人的愤怒。对于中国而言，台湾的存在不是作为一个国家，而仅仅是作为中国的一个省。

Dalai Lama (picture-alliance/U. Baumgarten)

因此，美国苹果智能手机改变了其最新版的iOS操作系统，即所谓的表情符号键盘。你可以选择国旗并将其复制到文本中。最近以来，在中国大陆销售的所有苹果设备都没有了台湾国旗的表情符号。从本周开始，在香港和澳门销售的苹果产品也都取消了代表台湾国旗的表情符号。

时尚品牌亦难自保

今年9月，包括范思哲（Versace）和纪梵希（Givenchy）在内的若干时尚品牌就被迫"叩头"。这些企业的高管不得不公开认错。此类公开进行的"自我批评"乃是共产党的一大传统，在中国尤其普遍。

对于北京而言，这些时装高管们错在未能足够明确强调，台湾是中华人民共和国领土的一部分，相反，他们的企业生产及销售的服装可能让人有这样的印象：台湾是独立的国家。

柏林墨卡托中国研究中心专家欧尔贝格（Mareike Ohlberg）在德国《世界报》上指出，她观察到中国一种令人极为不安的趋势：自习近平执政以来，中共不仅试图控制国内舆论，而且日益试图在海外也照此办理。

篮球明星们也无奈

本周，NBA与中国有关当局发生争议，若干美国企业亦感受到了中共强权的压力。在全球篮球业务中，NBA在体育上、更在经济上居统领地位，在中国也拥有一个巨大的并还在扩大的球迷群体。

休斯顿火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）曾在推特上用了这样一句口号："为自由而战，支持香港！"因NBA总裁Adam Silve（中文名"萧华"）对莫雷表示支持，整个NBA在中国受到压力。

NBA China Games 2019 | Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets (Getty Images/AFP/STR/China OUT)

中国央视拒绝继续转播NBA赛事。在中国全境，一夜之间再也无法买到该球队的球迷商品--它们就那么突然消失得无影无踪。

此间，出于对生意的担心，篮球明星们又有所收敛。而另一方面，美国总统特朗普则放言表态。无论如何，体育俱乐部们得以暂时避免在中国行叩头之事。

情况还会更遭

2014年，中国国务院决定实施"社会信用"体系。假手这一信用体系，每个公民的行为都受到监控、评分。官方称，经由这一方式，好行为得奖，坏行为受罚。中共确定了相关标准。两年来，该体系进入大范围测试。

根据外界迄今所知的计划，至2020年，这一信用体系要在北京全面实施，涉及所有市民。外国人和外国企业也将成为该体系的对象，受到观察和评分。

  • NBA Basketball 2019 (picture-alliance/dpa/S. Jiaru)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因涉港推特而面临驱逐风险的NBA

    休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

  • Hongkong Apple-Store | Archivbild 2011 (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因一款地图而遭狠批的苹果

    一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

  • Bildergalerie Airlines Logo Cathay Pacific Airways (picture-alliance/dpa)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因香港示威而遭受“地震”的国泰航空

    香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。

  • Parkas von Canada Goose (Imago/Levine-Roberts)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅

    中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

  • Flash-Galerie Norwegen (AP)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼

    在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

  • China Boykott wegen THAAD-Raketensystem: China geht massiv gegen südkoreanischen Lotte-Konzern (Getty Images/C. Sung-Jun)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因「萨德」而遭殃的乐天

    韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

  • USA Los Angeles Präsidentin Tsia Ing-Wen in der 85C Bakery (keelungING facebook page )

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因蔡英文过境而受害的85度C

    台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

  • China, Nanjing: Dolce & Gabbana unter Beschuss für stereotypische China-Werbekampagne (picture alliance/dpa)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳

    意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。


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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

从挪威三文鱼到美国NBA，众多国际品牌近年来都被牵入了中国政治，遭到了“伤害中国人民感情”的指控。在政治化的氛围中，中国当局及消费者威胁不穿加拿大羽绒服、不坐国泰航班、不喝台湾的饮料、不去韩国超市购物…… (10.10.2019)  

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