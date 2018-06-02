 悲伤的故事：虎鲸妈妈难舍夭折幼鲸 | 科技环境 | DW | 30.07.2018

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科技环境

悲伤的故事：虎鲸妈妈难舍夭折幼鲸

一只悲伤的虎鲸妈妈连续几天带着已死去宝宝的尸体在在太平洋西北部海面上同游，令人心碎的画面也引起了人们关注虎鲸的困境。它们的生育率直线下降，这与帝王鲑数量减少大有关系。

USA Pazifik - Orca-Mutter hält totes Junges (picture-alliance/dpa/K. Balcomb)

母鲸一直用前额推着夭折的宝宝，让它不沉入水面。

（德国之声中文网）这只被标记为J35的母虎鲸上周二（7月24日）生下了宝宝，但是幼鲸半小时后即死亡。

之后，母鲸一直用前额推着夭折的宝宝，让它不沉入水面。

事情发生在位于华盛顿州萨利希海（Salish Sea）的圣胡安岛附近。

 一直监控这群虎鲸的Soundwatch成员谢德（Taylor Shedd）告诉《西雅图时报》："真是让人难以置信，她依然用头顶着幼鲸，在海面推着宝宝一起前行，她的整个家庭也陪伴左右。"

谢德还说："她弧线完美的背鳍在阳光下闪闪发光。 如果你不知道发生了什么，会觉得这是世界上最美丽的一幅景象。"

这是该区濒危的"南方定居虎鲸"近三年来的第一个宝宝，这群虎鲸由三个独立的小组组成，每个小组是一个以老年雌性，通常是祖母和曾祖母"当家"的家庭。

现在这群虎鲸只剩下75只了，是近三十年来的最低水平，1995年是98只。

USA Pazifik - Orca-Mutter hält totes Junges (picture alliance/AP Photo/D. Ellifrit)

研究人员表示，海洋噪音、水污染和帝王鲑的减少都给这里生活的虎鲸带来影响

研究人员表示，海洋噪音、水污染和帝王鲑的减少都给这里生活的虎鲸带来影响。与其他虎鲸不同，"南方定居虎鲸"几乎完全依赖于这里的肥美的鲜鱼，但是因为人们过度捕捞，导致鱼类数量下降。

由于营养不足，过去三年母虎鲸没有办法成功怀孕。华盛顿大学的一项研究发现，2007年至2014年期间，三分之二的虎鲸怀孕失败。

西雅图西北渔业科学中心的生物学家汉森（Brad Hanson）接受美联社采访时说："平均而言，我们预计每年都会有幼鲸出生。 但事实上，我们几年来没见过任何孕像，这证明它们的生殖能力存在严重问题。"

从2014年12月开始这里曾发生过短暂的"婴儿潮"，当时鲑鱼数量丰富，共有11只虎鲸出生，但其中约有一半已死亡。

在这波婴儿潮出生的第一只虎鲸现在4岁，这只被叫做J-50雌性母鲸现在生了病，变得很消瘦。

雌性母鲸最后的生育期通常在30岁末或40岁初，但寿命较长，可以活到100岁。

作者：Chase Winter （来源：美联社）

 

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