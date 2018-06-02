悲伤的故事：虎鲸妈妈难舍夭折幼鲸

（德国之声中文网）这只被标记为J35的母虎鲸上周二（7月24日）生下了宝宝，但是幼鲸半小时后即死亡。

之后，母鲸一直用前额推着夭折的宝宝，让它不沉入水面。

事情发生在位于华盛顿州萨利希海（Salish Sea）的圣胡安岛附近。

一直监控这群虎鲸的Soundwatch成员谢德（Taylor Shedd）告诉《西雅图时报》："真是让人难以置信，她依然用头顶着幼鲸，在海面推着宝宝一起前行，她的整个家庭也陪伴左右。"

谢德还说："她弧线完美的背鳍在阳光下闪闪发光。 如果你不知道发生了什么，会觉得这是世界上最美丽的一幅景象。"

这是该区濒危的"南方定居虎鲸"近三年来的第一个宝宝，这群虎鲸由三个独立的小组组成，每个小组是一个以老年雌性，通常是祖母和曾祖母"当家"的家庭。

现在这群虎鲸只剩下75只了，是近三十年来的最低水平，1995年是98只。

研究人员表示，海洋噪音、水污染和帝王鲑的减少都给这里生活的虎鲸带来影响。与其他虎鲸不同，"南方定居虎鲸"几乎完全依赖于这里的肥美的鲜鱼，但是因为人们过度捕捞，导致鱼类数量下降。

由于营养不足，过去三年母虎鲸没有办法成功怀孕。华盛顿大学的一项研究发现，2007年至2014年期间，三分之二的虎鲸怀孕失败。

西雅图西北渔业科学中心的生物学家汉森（Brad Hanson）接受美联社采访时说："平均而言，我们预计每年都会有幼鲸出生。 但事实上，我们几年来没见过任何孕像，这证明它们的生殖能力存在严重问题。"

从2014年12月开始这里曾发生过短暂的"婴儿潮"，当时鲑鱼数量丰富，共有11只虎鲸出生，但其中约有一半已死亡。

在这波婴儿潮出生的第一只虎鲸现在4岁，这只被叫做J-50雌性母鲸现在生了病，变得很消瘦。

雌性母鲸最后的生育期通常在30岁末或40岁初，但寿命较长，可以活到100岁。

作者：Chase Winter （来源：美联社）