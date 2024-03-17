悬顶之剑:德国在稀土等领域严重依赖中国

（德国之声中文网）德国进口的重要原材料包括铜、锂和稀土。稀土又称稀土元素（SEE）或稀土金属，包括钪、铈、钷、铽、铥以及其他十二种元素。它们并不像名字所暗示的那样罕见（最罕见的铥其实比金还要常见），然而其分布方式几乎不够富集到可以实现经济开采的程度。

上周，咨询公司IW Consult以及弗劳恩霍夫系统与创新研究所（Fraunhofer ISI）受德国复兴信贷银行研究部门（KfW Research）委托，发表了一份有关进口研究的报告，探讨了其对价值链和就业的影响。该报告对铜、锂以及稀土这些对未来关键技术至关重要的原材料进行了分析。

该研究表明，德国制造业近三分之一的毛增值总量来自铜制品的生产。10%的增值收益来自锂制品的生产，22%来自含有稀土的产品。其中汽车制造商及其零件供货商，电气、电子和光学产品制造商尤其依赖于进口。

原材料市场由少数几家拥有大市场份额的供应商主导——这一事实加剧了对进口的依赖。最大的稀土矿藏位于中国。格陵兰、加拿大和瑞典的矿藏尚未得到充分勘探，因而无法量化其储量。

德国几乎三分之一的锂，19%的铜以及稀土进口被认为存在风险。锂和稀土金属的三大供应商市场份额超过80%。对德国市场尤其重要的是俄罗斯的铜以及智利的碳酸锂，后者占德国碳酸锂进口总量的72%。德国在稀土进口方面仍将在很长一段时间内对中国保持高度依赖——德国稀土进口量的84%来自中国。

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程度甚于对俄罗斯天然气的依赖

德国工业联合会（BDI）部门负责人马蒂亚斯·瓦赫特（Matthias Wachter）也注意到了这种依赖性。他对德国之声说：“与俄罗斯天然气相比，德国对中国非能源类原材料的依赖更大。”他表示，采矿、精炼以及贸易产品的进口已具“最高风险级别”。其危险性“并不在于这些原材料的可获得性”，而是其在中国勘探特别是后续加工的集中度。这种高度依赖容易让人受到威胁和敲诈。中国通过对一些稀土实施出口管制已经表明，它可以调控这些关键领域。”

来自科隆德国经济研究所（其子公司IW Consult是该研究报告的作者之一）的高级顾问科尼利厄斯·贝尔（Cornelius Bähr）向德国之声指出，未来对原材料的需求可能会不断增加：“比如用于电池生产的锂。”他也证实了瓦赫特的担忧：“另一个风险因素是对单一国家的高度依赖，例如镓、锗或石墨主要都从中国进口。这种风险尤其令人担忧——如果这些国家开始威胁实施战略性贸易限制的话。”

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瓦赫特表示，目前的交付中断“尚未达到危急水平”。但可靠的供应链是“完全谈不上的”。眼下阿拉伯半岛的胡塞叛军在向世界展示“全球贸易的脆弱性”。贝尔也指出了供应链中的政治风险。比如“中美贸易争端，以及中欧贸易争端。这会导致相互限制出口，或至少威胁进行这种出口限制。”

出路何在？

“确保原材料安全性需要考虑从开采到进口半成品的整个价值链。” 德国复兴信贷银行（KfW）首席经济学家弗里奇·科勒-盖布（Fritzi Köhler-Geib）得出这样的结论。她说道：“弹性的、稳定抗干扰的原材料供应起初可能会带来成本，但最终而言它是实现绿色和数字化转型的先决条件。”

瓦赫特也指出“我们不应该自欺欺人：减少依赖性并建立更多弹性不是一蹴而就的”。关键是“实现供应国多样化以及新产能的开发。加强本国资源开采或生产也是解决方案的一部分。与普遍看法相反，德国实际上在许多原材料上储量丰富。”

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贝尔敦促德国必须采取行动，“令供应国多样化、找到关键原材料替代、扩大自有资源，以及加强回收利用。实现这一目标的前提是合适的区位条件（比如能源成本）和民众的接受程度。”

原材料供应中断后果严重

瓦赫特呼吁德国经济进行更广泛的布局：“供应链缺乏多样化危及德国的供应安全。即便不对最坏情况造成的经济后果进行评估，我们也完全可以想见，德国作为工业国家的区位优势和繁荣将会受到严重威胁：没有原材料，工业企业将无法运转，气候目标也无法实现。”

“如果无法获得原材料供应，就会出现无法进行相应工业生产的风险”，贝尔举例说道：“缺乏锂供应，就无法进行电池生产，电池必须进口，但如果电池无法进口，就无法生产电动汽车。随之而来的是德国产业价值的下降和就业岗位的流失。”



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