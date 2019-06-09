性生活的意义是否被夸大了？

（德国之声中文网）广告炫耀情欲。电影、系列片、传媒每天都在从各种角度、用各种手法拿性做文章；在互联网上，但凡涉及性，已无任何界限。

鉴于日常生活如此性爱化，人们不免猜想，多数成年人总是处在性爱中。其实，大谬不然：据"2019业余爱好观察"得出的结果，联邦德国公民中，52%的人一个月才有一次性生活。5年前，比例尚是56%。

慕尼黑性生活和伴侣理疗师梅尔策（Heike Melzer）指出，对各种问卷结果可靠性大可争论，因为，男人们常会在这一问题上说大话、吹牛皮，妇女们则大都不愿多说。

尽管如此，性生活减少这个总趋势并不只是一种德国特有的现象。有固定伴侣关系的成年人越来越少；自称有定期性生活的人越来越少；在越来越多的人那里，性爱并不扮演广告、电影或传媒给予的那般重要的角色。

寡欲因素多多

莱因哈特博士（Ulrich Reinhardt）是"未来问题基金会"首席科学家。他认为，性生活减少原因众多。其中之一与人口发展有关，因为，德国社会渐趋老化，随着年龄的增长，性能力便相应减少。许多妇女自信增加、自决的愿望增强，同样扮演了重要角色。

但对业余时间的态度转变乃为首要原因。"业余时间观察"给出了公民们如何度过其业余时间的调查数据。未来问题基金会定期主持相关调查。英美烟草公司是该基金会的资助者。为撰写这一具代表性的研究报告，从今年6月至7月，共对2200多名年龄14岁以上的人作了有关其业余时间活动的采访调查。

“来吧，亲爱的”——性意识与时代精神的变迁 允许调情 疯狂的60年代是性道德实现最大突破的时代。狂野的性爱电影如雨后春笋般涌现，而“Twen”、“Bravo”这样的青年杂志也开始公开讨论性事。年轻的德国导演如斯皮尔斯（May Spils）已经开始在自己的电影作品中大胆尝试床戏。图为1967年这位女导演（中）与男女主演恩克（Werner Enke）和格拉斯（Uschi Glas）在电影《来吧，亲爱的》（Zur Sache, Schätzchen）的拍摄现场。

“来吧，亲爱的”——性意识与时代精神的变迁 贤妻良母是女性天职 上世纪50年代初期，这个世界似乎还一切井然有序——至少在年轻的德意志联邦共和国的那些卫道士眼中是如此。厨房是女性的专属天地，贤妻良母是她们的天职。而男性则是在劳动第一线拼搏。当时一切有关性和爱情的话题都是公众场合的禁忌，甚至在大街上接吻也是不允许的。人们的生活模式被教会和国家打上了深刻烙印。

“来吧，亲爱的”——性意识与时代精神的变迁 罪恶的女人 1951年这部由年轻的女演员柯奈夫（Hildegard Knef）主演的黑白电影《罪恶的女人》（Die Sünderin）是联邦德国有史以来第一部以性丑闻为主题的电影。在阿登纳保守派政府主政的年代，这样的电影在多数联邦德国公民看来是应该被禁的。为了照顾卫道士们的感受，电影中的裸体镜头时间很短，尽管如此，它还是引发了一场有关道德礼仪的疯狂辩论。

“来吧，亲爱的”——性意识与时代精神的变迁 妇女解放 1961年，当德国制药公司先灵（Schering，拜耳制药的前身）推出避孕药的时候，立刻引起了道德信徒们的炮轰。他们在教堂的布道坛前破口大骂“年轻人道德败坏”，报纸杂志也对那些服用避孕药的“性爱上瘾”女性进行报道。尽管如此，避孕用品所赋予女性的新自由，使她们有了更多决定自我命运的机会。

“来吧，亲爱的”——性意识与时代精神的变迁 性爱革命 60年代末的学生运动不仅使联邦德国的政治体系受到动摇，在私生活领域也是如此。“谁要是和同一个女性睡两次，那他就是统治阶层走狗”，这是当时“性爱革命”的流行口号之一。在西柏林成立的“1号社区”（Kommune 1）就将这一理念付诸实践，里面的男男女女都睡在同一间大厅里。图为“1号社区”的代表人物朗汉斯（Rainer Langhans）和模特出身的美女“玩伴”奥伯迈耶尔（Uschi Obermaier）。

“来吧，亲爱的”——性意识与时代精神的变迁 反权威教育 学生运动所引起的政治变革也给联邦德国的家庭生活带来了翻天覆地的变化。儿童用品商店开始风靡，年轻的父母开始让孩子对自己直呼其名。1969年，中小学也开始在生物课上教授性知识。性教育电影《赫尔嘉》（Helga）问世，学校以班级为单位组织学生去电影院观看专场。

“来吧，亲爱的”——性意识与时代精神的变迁 性用品商店的兴起 年龄稍长的德国人都知道，在上世纪六七十年代，“Beate Uhse”是性爱玩具和情趣用品商店的代名词。98%的成年人都听说过它，至于有多少人真正进去光顾过，就没有统计数据了。如今这家性用品连锁店已经壮大成为一个企业王国，但它的起家却是凭借1948年推出的一本女性生理期避孕日历。后来，该公司通过秘密地寄送性爱用品的产品邮购目录，取得了巨大的成功。

“来吧，亲爱的”——性意识与时代精神的变迁 东德女性更解放 而前民主德国，性解放比在资本主义的联邦德国要来得更早，这主要表现在性别角色的平等方面，最起码看起来是如此。在社会主义的东德，天体浴场（FKK）和妇女穿裤子是理所当然的事情。

“来吧，亲爱的”——性意识与时代精神的变迁 “变态的并不是同性恋者……” 思想激进的同性恋导演冯普劳恩海姆（Rosa von Praunheim）是第一批公开展示同性恋的电影人之一。他在1971年所拍摄的纪录片《变态的并不是同性恋者，而是他生活的这个世界》为德国的同性恋运动开辟了道路。

“来吧，亲爱的”——性意识与时代精神的变迁 足球场观众席上的呐喊 在60年代的德国，同性恋是一块政界始终不敢碰触的烫手山芋。直到1969年，联邦德国将“男性之间性行为”列为刑事犯罪的法律条文才被加以缓和处理，1994年才正式撤销。在足球场上人们举起的反对“同性恋恐惧症”的标语可以看出，在那个年代，针对同性恋群体的偏见和歧视仍然存在。

“来吧，亲爱的”——性意识与时代精神的变迁 男人还是女人？傻傻分不清楚 这如今已经不再是问题：2014届欧洲歌唱大赛（ESC）冠军、奥地利易装丽人孔奇塔·武斯特（Conchita Wurst，本名托马斯·诺伊维尔特）的走红就证明了这一点。波浪卷长发、络腮小胡子加晚装长裙的奇特组合出现在2015年的电视荧屏上已经不再是什么值得大惊小怪的事情。 作者: Heike Mund



莱因哈特教授在接受德国之声采访时指出，很多人希望使自己的业余时间得到最佳利用、从一种活动转移到另一种活动、不想落下任何东西，生怕错失了什么。他指出，丰富多彩的业余活动和日常生活节奏的快速度，明显使性生活受到影响。不间断使用智能手机也是一个原因。这位未来学专家指出，"要是伴侣成天打电话，自然无助于产生出一种浪漫气氛。"

不过，梅泽堡（Merseburg）高等学校性学家福斯（Heinz-Jürgen Voß）指出，除"业余时间压力"外，工作压力也是一个真正的性欲杀手："下班回家不久，就要有正常的性爱行为，这恐怕不行，或者说，很难做到。要有愉快的性生活、亲密无间，总的来说，人们得有足够的时间才行。"

福斯还指出，比较而言，单身者性生活更少（27%的人平均每周一次；49%的人每月一次），"性行为"总量中只有5%来自单身者。

未来学专家莱因哈特教授指出，"恰恰是年轻人和中年人着意于始终联网，否则就跟不上趟了。由此，不论身处何种生活情境，总在通电话，对每一个信息都会在以分钟计算的时间里作出回应，并经由社交媒体发出评论。然而， 这种不舍昼夜的网上存在自有其代价。越来越多的人感到被媒体大潮淹没，常希望关闭一次--在双重意义上。"

尽管有约会应用软件，性生活减少

与此同时，日常生活或传媒的性爱化反而起了反作用。今天的"色情代"虽早早就接触了性话题，实证调查结果却显示，很多青少年更晚才有性行为。

与人们预计的不同，日常生活和媒体的性爱化并没有导致青少年性道德败坏。虽然80后和90后的那代人不乏约会应用软件，但这并未导致他们当中的多数人与不同的伙伴迅速产生性关系。截然相反：显然， 很多青少年花大量时间上网，在现实世界里与他人少有接触，因此也少有性爱活动。

欧洲青少年研究项目"Generation What?"（什么代？）也提供了明晰的答案。2016年，约100万年龄在18至34岁的欧洲年轻人参加了这一问卷调查项目。各个终值虽有国别之分，但平均有三分之一到一半的被调查者表示，有关性，谈得太多，他们认为，性生活并不一定导致生活幸福。

80后和90后中的大多数也对同性恋爱、伴侣交换、与陌生人或多人做爱不感兴趣。

在这一点上，欧洲人并不孤立：多个实证研究结果显示，在美国，青少年们性爱经历的起始时间也越来越推迟；在日本，18至36岁的人当中，十分之四根本就没性爱过。

色情和自我表演与个人性生活无涉

莱因哈特教授指出，尤其是社交媒体助推的自我表演欲对性生活产生负面影响。对外在因素的强调非常注重相互比较，而在这一点上，完美化或逞能的想法构成基础。谁不能满足这样的理想境界、不喜欢这样的自我表演，或者， 谁要是躲避这样的完美化想法，社交媒体对他的性爱生活就反而有负面影响。

据门户网站netzsieger.de报告，全球范围，43%的网民观看色情网页。互联网上，所有搜索询问中依然有25%涉及色情，相当于每天有6800万个询问。令人惊讶的是，70%的色情消费是在星期一到星期五的9时至17时，--上班时间。

据门户网站netzsieger.de提供的数据，受惠于色情持续火爆，网上色情业每年经营额超过50亿美元。顺便指出，德国人是全球色情消费冠军：在全球色情内容消费总量中，德国占12.4%，排在西班牙 、英国和美国之前。

不过，在色情网页上展示的性爱及在那里占主导地位的性实践让很多青少年以及成年人反感。

慕尼黑性生活和伴侣理疗师迈尔策指出，与此相反，随着时间的流逝，持续性的、一成不变的伴侣会变得没有吸引力。性学专家西谷什（Volkmar Sigusch）也持相同看法。他说，"物依稀为贵。越易得到的东西便越失魅力。"

假象世界和现实之间的巨大异差

迈尔策称它是"色情业和社交媒体制造出来的能力压力"。未来学专家莱因哈特教授表示，与广告、媒体和互联网让人以为的不同，在真实生活里，自己的性爱活动在很多人那里不扮演中心角色，"其实，性议题被扩大了"。为了他的"业余时间观察"，未来问题基金会经由面对面采访，全面了解了德国人对业余时间的态度。看来，多数媒体主要报道了日益增加的寡欲现象。"性无不销"这一广告名言毕竟依旧有效。