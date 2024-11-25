必须“适应新的现实”：大众坚持关闭德国工厂计划

大众汽车高管舍费尔表示，公司需要适应“新的现实”，计划关闭德国工厂并裁减员工。工会IG Metall打算于下月针对大众的计划举行罢工。

（德国之声中文网）大众乘用车首席执行官托舍费尔(Thomas Schäfer)在接受德国《周日世界报》采访时表示，尽管工会方面提出批评，该汽车巨头仍将推进关闭工厂的计划。

舍费尔：大众必须“适应新的现实”

“我们需要减少产能，适应新的现实，”舍费尔说道。

今年十月，公司内部委员会表示，大众将关闭三家工厂，导致数千名员工失业。

当被德国《周日世界报》问及是否有可能取消其中一家工厂的关闭计划时，舍费尔回答：“我们目前看不到这种可能性。”

自2022年7月起，舍费尔担任大众乘用车首席执行官。 图像来源: Michaela Rihova/dpa/CTK/picture alliance

这位大众高管还坚持裁员计划，表示仅靠提前退休和遣散补偿来减少员工人数是“不够的”。

“那样做时间会太长，”舍费尔表示。他认为缩减计划需要三到四年。

“将重组拖到2035年是没有意义的，到那时候竞争对手早已将我们抛在身后，”舍费尔说。

这位高管还提到，相比竞争对手，大众面临更高的劳动力成本。他还同意管理层应该降薪，这是工会IG Metall在谈判中的一项要求。

大众拟关德国3厂 员工忧饭碗不保 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

IG Metall工会计划对大众施加“巨大压力”

大众的劳工代表支持从12月初开始在德国工厂进行有限的罢工。IG Metall表示，此举将对大众施加“巨大压力”。

IG Metall谈判代表格罗格(Thorsten Gröger)表示，管理层提出的关闭工厂和大规模裁员计划“现在正导致一场劳资争议的威胁，而这种争议的强度是该国很久未曾见到的”。

IG Metall谈判代表格罗格(Thorsten Gröger)称，大众的计划是对员工的“致命打击”。 图像来源: Alicia Windzio/dpa/picture alliance

德国强大的汽车行业正面临危机，欧洲需求下降以及来自中国的激烈竞争给行业带来了挑战。

这一放缓趋势也影响了其他参与德国汽车产业的公司。

上周五，德国汽车零部件供应商博世宣布将裁员5000人，其中大部分裁员将发生在德国。

ZF弗里德里希港公司、大陆集团和Webasto集团也是近期宣布裁员的其他德国汽车零部件供应商。

大众在中国电动车市场艰难求生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、德新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。