德餐馆复工告示：“不欢迎中国人”

（德国之声中文网）德国政府逐步放宽了限制性措施，很多餐馆获准有限度重新开放，这其中也包括位于杜塞尔多夫市莱茵河畔附近的餐厅"Im Schiffchen"。
但这家餐厅法国厨师布尔格伊（Jean-Claude Bourgueil）在脸书上发出的开业告示却引发了激烈的争论。这位现年73岁的名厨周三在其脸书个人网页上写道："本店将于周五重新营业，现阶段只开放小餐厅。华人免进。"
布尔格伊的开业告示迅速传遍社交媒体，很多人对这条告示表示震惊，一名用户留言写道："Im Schiffchen应该感到羞耻。布尔格伊的言论简直就是病态的表现，懦夫和骗子。"
中国武汉爆发新冠疫情以来，德国和世界其他地方曾有亚裔人士遭受歧视的事件发生。
"表述欠考虑"
稍后，布尔格伊在餐馆的脸书官方账号上试图做出解释，以息事宁人。他表示，说这番话"欠考虑"，"表达完全错误。"等等。他说，他完全无意伤害中国人民，这番话是说给中国"独裁者"和"强权"的。
他在声明中写道: "我是法国大革命的孩子，对世界上一切独裁者深恶痛绝，厌恶那些欺压百姓、草菅人命的独裁者。" "我们餐馆的员工来自九个不同的国家，我的妻子是亚洲人，我本人在德国也是一名外国人。我肯定有很多值得指摘的地方，但请相信我，我绝不是一名种族主义者，我完全不能容忍种族歧视。
声明发表后，一天之内有五百多人留言。周四晚间，这家餐馆的脸书官方账户已无法访问。
布尔格伊出生于法国中部地区，1970年从西班牙移民德国，1977年他接手了杜塞尔多夫的Im Schiffchen餐厅。布尔格伊曾发表过两本专著，并在2004年获得"法国驻德美食大使"勋章。
杜塞尔多夫是德国第六大城市，拥有相当庞大的亚裔社区，其中包括德国最大的日本人社区。德国华人的微信圈里，杜塞尔多夫这家餐馆的"开业告示"几天来也是热议话题，一些人号召抵制这家餐厅。
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德国小熊糖厂Haribo部分禁售一款甘草糖
德国小熊糖厂Haribo推出这款甘草糖，选用的形状本来是想让消费者联想到环球航海者在世界各地有可能收集到的纪念品。不过2014年，一场围绕着这款糖果形状引发的争议不得不让糖厂重新做出考虑。在瑞典和丹麦，不少消费者指责这款糖果的形状涉嫌种族歧视。Haribo糖厂无奈只好宣布这款产品在瑞典和丹麦下架。不过在网上人们仍能购买到这款甘草糖。
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针对“爱斯基摩人”雪糕的抗议
差不多100年来，有一款名叫“爱斯基摩人派”的雪糕在美国市场上销售。这也是全世界销售历史最长久的雪糕。不过随着时间的推移，这款雪糕的名字也开始显得不合时宜。原来“爱斯基摩人”这个词是一个贬义词，原本的意思是“吃生肉的人”。因此也不断有人站出来对这款雪糕的名称表示抗议。
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带有歧视性名称的巧克力甜食
欧洲有一款巧克力做的传统甜食，外观是个黑色巧克力墩，里面填满了奶油。荷兰人把这款甜食叫做“Moorkop”（黑人脑袋）。生产这款甜食的食品厂Hema也一再遭到抗议。从今年3月底开始，这款甜食不再叫“ Moorkop”，而只能被叫做“ Chocoladebol”（巧克力球）。
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意大利超市里的希特勒葡萄酒
希特勒？斯大林还是墨索里尼？意大利的超市里出现了一批标签很具争议的瓶装酒，而这种酒的销量却还出现大增的趋势。特别是在意大利国内的很多度假地区，有些超市的酒品货架上摆满了这样的酒瓶，从元首葡萄酒到希特勒啤酒，不一而足。据销售商说，带有国家社会主义标签的葡萄酒尤其受到德国游客的欢迎。
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选项党政治人物在纳粹酒瓶前摆拍
选项党政治人物在纳粹酒瓶前摆拍 毒舌人士这次会立刻给当事人贴上“法西斯”的标签。2018年德国选项党在党内针对选项党政治人物毕斯曼（ Jessica Bießmann）展开了一项调查。在此之前网上广为传播着一些照片，照片上可以看到毕斯曼靠在一个厨房桌子前，桌子上摆放着4瓶带有希特勒标签的葡萄酒瓶。不过一轮调查之后，毕斯曼只是收到一份党内警告。
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“吉普赛肉排”还叫“吉普赛肉排”
煎过的肉排配上青椒洋葱番茄酱汁，这道菜在德国和奥地利是一道广受欢迎的大众菜。在这两个国家，人们管这道菜叫“吉普赛肉排”。不过这道菜名也并不是没有争议的。因为“吉普赛人”（ Zigeuner ）这个词在现代德语语境下是贬义词，充满了对一个族群的偏见和歧视。所以2013年，新提人和罗姆人联合会要求食品厂家对“吉普赛肉排”更名。不过这一努力没有取得成功。这道菜的菜名还是叫 “吉普赛肉排”。
作者: Mirjam Benecke