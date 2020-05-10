德餐馆复工告示：“不欢迎中国人”

（德国之声中文网）德国政府逐步放宽了限制性措施，很多餐馆获准有限度重新开放，这其中也包括位于杜塞尔多夫市莱茵河畔附近的餐厅"Im Schiffchen"。

但这家餐厅法国厨师布尔格伊（Jean-Claude Bourgueil）在脸书上发出的开业告示却引发了激烈的争论。这位现年73岁的名厨周三在其脸书个人网页上写道："本店将于周五重新营业，现阶段只开放小餐厅。华人免进。"

布尔格伊的开业告示迅速传遍社交媒体，很多人对这条告示表示震惊，一名用户留言写道："Im Schiffchen应该感到羞耻。布尔格伊的言论简直就是病态的表现，懦夫和骗子。"

中国武汉爆发新冠疫情以来，德国和世界其他地方曾有亚裔人士遭受歧视的事件发生。

"表述欠考虑"

稍后，布尔格伊在餐馆的脸书官方账号上试图做出解释，以息事宁人。他表示，说这番话"欠考虑"，"表达完全错误。"等等。他说，他完全无意伤害中国人民，这番话是说给中国"独裁者"和"强权"的。

他在声明中写道: "我是法国大革命的孩子，对世界上一切独裁者深恶痛绝，厌恶那些欺压百姓、草菅人命的独裁者。" "我们餐馆的员工来自九个不同的国家，我的妻子是亚洲人，我本人在德国也是一名外国人。我肯定有很多值得指摘的地方，但请相信我，我绝不是一名种族主义者，我完全不能容忍种族歧视。

声明发表后，一天之内有五百多人留言。周四晚间，这家餐馆的脸书官方账户已无法访问。

布尔格伊出生于法国中部地区，1970年从西班牙移民德国，1977年他接手了杜塞尔多夫的Im Schiffchen餐厅。布尔格伊曾发表过两本专著，并在2004年获得"法国驻德美食大使"勋章。

杜塞尔多夫是德国第六大城市，拥有相当庞大的亚裔社区，其中包括德国最大的日本人社区。德国华人的微信圈里，杜塞尔多夫这家餐馆的"开业告示"几天来也是热议话题，一些人号召抵制这家餐厅。