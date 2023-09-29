德语媒体: “都怪中国”能“去风险”吗？

（德国之声中文网）德国《商报》发表世界银行首席经济学家哥德堡（Pinelopi Koujianou Goldberg）撰写的评论，警告很多人将国际贸易看作是零和游戏，这是一种会带来灾难性后果的发展态势。评论开篇写道：“令我感到困惑的是，为什么许多著名经济学家谴责特朗普政府征收惩罚性关税的做法是威胁经济繁荣的保护主义，而对美国现任总统拜登目的在于经济与中国脱钩而采取的更为激烈的措施却表示赞同。”

“2018年芝加哥大学对经济学家们的调查中，100%的受访者反对美国征收惩罚性关税。到了2022年1月再次对基本相同的专家进行调查时，他们却都对全球供应链表达出怀疑的态度。”

“包括我在内，只有两名受访者不同意依赖国外产品会使美国工业容易陷入危机的观点。”

作者在评论中指出，贸易保护主义是当前地缘政治紧张局势加剧的催化剂。特朗普的关税政策不仅逆转了全球贸易自由化的长期趋势，还给美国消费者和企业造成更高的价格负担。

评论写道：“这些政策破坏了人们对国际贸易优势的信念。现在，越来越多的人认为国际贸易是一场零和游戏。特朗普政府散布这样一种说法，即美国的许多长期经济问题都是由与中国之间的贸易造成的。”

“特朗普政府告诉美国民众，美国的不平等现象急剧加重，年轻一代的生活比他们的父辈更糟糕。但是中国的年轻一代似乎比他们的父母过得更好。这二者之间一定存在关联。如果中国人过得这么好，那么美国一定会被淘汰。”

评论写道：“起初，许多人批评这种说法是简易版的民粹主义。然而，这种说法慢慢受到重视，在新冠疫情危机之后，支持保护主义和反华的论点终于成为主流。”

“……把现代经济的所有问题都归咎于国际贸易，尤其是对华贸易，这成为一种时髦的说法。”

之后，随着俄罗斯入侵乌克兰，“对地缘政治风险和国家安全的担忧凸显出来，不仅助长了保护主义的呼声，也助长了在经济上与中国全面脱钩的呼声”。

作者写道：“如今，我们被告知，这一切都和‘去风险化’和国家安全有关，而不是为了保护美国的经济霸主地位。但‘去风险化’与中国究竟有什么关系呢？全球最先进半导体的生产集中在一家台湾公司（台积电）手中。”

“这意味着，如果该公司受到冲击而陷入瘫痪，那么中断的风险就会很高。但这种冲击不一定是中国的入侵，也可能健康危机、自然灾害或人事问题造成的。”

评论最后写道：“所以说，问题不出在中国，而在于市场的高度集中。如果企业的总部都设在美国，风险也不会低多少。考虑最佳多样化和降低风险当然是有意义的。但从地缘政治的角度来定义每一个问题就不对了。”

什么是脱钩？什么是去风险？

日本的去风险化

如果台湾爆发战争，对世界第三大经济体日本而言将会是一场灾难。《经济周刊》撰文指出，也正是因此，日本比德国更早宣布加快转变——其中就包括与中国温和脱钩。

文章写道：“德国在俄罗斯入侵乌克兰之后才宣布进入时代的转折点，而日本已经早早地开始为这一天的到来进行准备和打算：世界变得不再紧密的联系在一起，不再和平，不再自由，全球供应链变得越来越短。日本现在是否因为谨慎而占得先机？”

文章引述日本一名经济保护委员会的专家的看法说，中国对日本而言依旧是一个令人充满兴趣的市场，但绝不能成为日本关键供应链的一部分，特别是在半导体和最先进的计算机等领域，研究工作必须留在日本国内。

如果中国采取武力征服台湾该怎么办？文章写道：“东京财团政治研究所福岛安纪子说：‘我们正在推演这种情况的发生，但是我不能具体说些什么。’她说：‘我只能说：‘我们必须阻止习近平采取暴力的道路。’但是如何做到这一点呢？福岛回答说：‘我们必须推高（中国武统的）成本，并向北京方面展示我们的决心。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



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