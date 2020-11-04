德语媒体： 美国大选乱象如何为北京所用

（德国之声中文网）周三，中国官方媒体几乎没有关注美国的总统大选。中央电视台的新闻联播中，只是在接近尾声时才提及美国大选尚未出结果，而画面则是投票站前的长龙和白宫前不同派别的冲突。《商报》以《美国大选乱象如何为北京所用》为题，报道了中国官方和民间对美国大选的反应。文章写道：

“本次美国总统大选，中国似乎并没有特别钟意的候选人。或许多数中国人都认为，无论大选结果如何，对中国而言，都不会带来什么变化。

特朗普四年总统任期内，中美关系跌入低谷。特朗普对中国发起的贸易战，几乎波及了整个中国经济界。中国科技企业华为和TikTok受到打压和极其严厉的制裁。

但是，即便是特朗普的竞选对手拜登获胜，也很难期望美国的对华政策会发生根本性变化。白宫的行事风格可能会改变，同盟友的关系也会重新恢复。但拜登并不会根本性改变针对中国的批评性立场，在贸易领域尤为如此。”

迄今为止，中国领导层一直未就两名候选人和美国大选发表评论。中国外交官发言人表示，美国大选是美国内政，中方不予置评。文章接着写道：

“不过，也有迹象显示，北京似乎更希望特朗普能够连任。因为，特朗普破坏性的施政方式已经使当今的世界秩序发生动摇，多边国际机构影响力大减，美国的领袖地位也大打折扣。这一局面显然对北京很有利，毕竟北京并不喜欢一个基于规则的全球贸易体系。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 特朗普信心满满 虽然民调落后，但特朗普依然对胜选表现得信心满满。在选举日当天，他一早便接受媒体采访，表示自己这次获得的选举人票可能比四年前击败希拉里·克林顿时更多。此后他前往位于弗吉尼亚的竞选总部，再次对选情表示充满自信。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 特朗普抢先宣布“我已赢了” 美国大选还没完成开票，但特朗普率先宣布自己“已经赢了这场选举”，准备好庆祝。他批评有人在选举中舞弊，接下来将到最高法院要求停止所有计票。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 拜登民调领先 拜登周二当天首先前往因病早逝的儿子波·拜登的墓地。此后，他前往费城展开行程。选前多家民调结果显示，拜登占据优势。与许多国家不同，美国候选人在选举日当天依然可以进行一些具有选战性质的活动。不过，这样的做法虽然并不违法，但却不常见。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 拜登：我有信心赢 开票开始后拜登在推特上写道：我们对目前的情况感到满意。我们相信我们有望赢得这次选举。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 拜登在摇摆州亚利桑那州胜出 拜登在摇摆州亚利桑那州胜出，而特朗普已拿下关键摇摆州佛罗里达州。另外拜登还在“蓝墙三州”之一的威斯康星州获胜，另外两州宾夕法尼亚和密歇根胜负未定。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 四年前的历史记忆 虽然拜登民调领先，但民主党阵营依然表现得比较谨慎。因为四年前，在被普遍看好的情况之下，希拉里·克林顿在2016总统大选中出人意料地败给特朗普。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 一亿选民提前投票 根据弗罗里达大学监督机构“美国选举项目”的统计，在这一天之前，有一亿美国选民已经通过邮寄或其他方式提前投票。这一数字已经超过四年前那场选举总票数的72%。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 各州陆续公布结果 东部各州的投票初步结果将于亚洲地区11月4日的晨间陆续公布。由于美国国土横跨多个时区，中西部各州的初步计票结果会晚若干个小时发布，阿拉斯加州的阿留申群岛则更要等到中欧时间早晨6点才会关闭投票站。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 马不停蹄 在选战最后三天，民调普遍落后的现任总统特朗普开足马力，连续参加14场造势大会，主要目标是争取”摇摆州“选民。图中是他在选举前夜最后一站大急流城（Grand Rapids），四年前他正是在这里发表胜选演讲。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 “我们受够了” 特朗普的挑战者拜登选前一天在克利夫兰进行造势活动，场内民众遵守防疫规定，与特朗普的支持者形成对比。77岁的拜登对选民表示：“是时候让特朗普卷铺盖回家了。我们受够了混乱！我们受够了那些推特，气氛，愤恨，失败和不负责任。”

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 股市看好拜登？ 此前曾有报道称，华尔街更为支持拜登当选。而周二选举日当天的美国股市表现似乎象征投资者看好白宫易主。美国道琼斯指数周二选举日当天上涨2.1，达到27480点。标普500指数涨幅1.8%。 科技股指数纳斯达克上涨1.9%。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 斯洛文尼亚总理先行表态 斯洛文尼亚总理亚内兹·扬沙（Janez Jansa）已经在推特上祝贺特朗普获得选举胜利，称“相当清楚，美国人民已选举特朗普和彭斯再任四年。”特朗普夫人梅拉尼娅出生在斯洛文尼亚。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 盟友面临不知该向谁祝贺的尴尬处境 路透社报道，一位北欧领导人的外交政策顾问说:“你希望迅速且明确地表示祝贺，特别是对这样一个重要的盟友，但这次是有风险的。若不想出错，或者行动太快。我们可能在选举日后先等上一段时间再说。”欧盟执委会前主席容克称，对于今年的选举，重要的是不要太早送去祝贺。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 中国外交部：大选是美国内政，中方不持立场 11月4日，中国外交部发言人汪文斌在回应“特朗普可能再次获胜”有关提问表示，美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场。 作者: 石涛



将美国打造成共同的敌人也有利于在中国国内激起民族主义热情。中国官方媒体惯用的叙事方式是，美国不愿看到中国的崛起，因此中国人民必须团结起来。除此之外，民主国家中的任何动荡都会成为中国共产党的宣传素材，以凸显中国一党专制的优越性。”

中国刚刚发布的“十四五”计划，其核心内容是加强经济自主能力，减少对国外的依赖。《维泽信使报》发表评论认为，要实现这一宏伟目标，中国还须解决众多国内矛盾。评论写道：

“尽管中国经济疫情之后已经明显回归增长路线，但存在的问题依然很多。新版五年计划中，将提升长期疲软的境内消费列为重中之重：政府计划大幅提高民众、特别是农村人口的收入水平。只有达到这一目标，受到广泛宣传的‘双循环’模式才能发挥效力：像其他发达国家一样，今后中国消费者也应在推动经济发展方面扮演重要角色，而出口业的重要性则将日渐削弱。

不过，中国政府同时也强调，这并不意味着中国将会背弃外国企业。恰恰相反，中国将继续推行经济改革，以保持对国际企业和投资的吸引力。正如中共中央财经委员会办公室副主任韩文秀所说：“改革开放是进步的基础。”但有关十四五计划的公报也透露出一个明确信号，即政治层面的对外开放变得比以往更加遥遥无期。对于以专权和控制欲强而闻名的习近平来说，中国内部的稳定恐怕仍会是至高无上的施政目标。”

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