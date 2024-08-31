德语媒体：难以调和的中美矛盾

《商报》担心，尽管大家都希望中美关系能够改善，但是两国的核心利益是完全对立的，双方都没有什么让步空间。《焦点杂志》则注意到中国电动汽车的另一项重大优势：中国的电价只有德国的八分之一。

(德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“中国领导人会见美国国家安全顾问----这主要说明了一点 ”为题，刊发评论指出，沙利文到访中国至少让人能抱有美中关系不继续恶化的希望。

“两国的战略利益是彻底对立的。几天前美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)访问北京时，就体现了这一点：北京非常友好，但是在具体事务上毫不让步。可以说，中国四周布满了不想逾越的红线。”

“在台湾这个被认为是分裂岛屿的问题上，中国显然不会软化立场。美国的优先目标只能是：阻止中国武力攻台，确保维持现状。不过，如果特朗普当选总统，美国是否还会像现在这样坚定支持台湾则值得怀疑。”

“经济领域前景也同样黯淡。中国政府会继续大规模扶持关键产业，美国也不会停止对中国军事及经济崛起的全力打压。卡玛拉·哈里斯如果当选总统，也会延续拜登的对华政策，继续限制向中国出口先进芯片。美国的巨额贸易逆差也是潜在的巨大冲突风险，而且欧美之间也可能就此发生摩擦。”

“在人权政策方面，两种制度之间的矛盾不可调和。在中东、在南海，美中之间的利益诉求也相差十万八千里。只有俄乌战争尚有一些回旋余地：尽管中国在地缘战略、经济角度上受益于这场战争，但也并不希望俄乌战争旷日持久。”

文章接着指出，现在习近平和拜登约定将进行电话会议，这将向两国的各自下属部门发出加强谈判的信号。“沙利文能和中国高官会谈，表明北京有意和美国对话，这当然也可能是因为中国正面临经济方面的困境。不过，我们也不应对此期望过高。要是没有实质性内容，单纯的友善也会令人失望。”

德国电价太贵严重阻碍汽车电动化转型 图像来源: Christian Charisius/dpa/picture alliance

慕尼黑出版的《焦点杂志》以“中国电动汽车的成功让德国人面对令人不悦的问题 ”为题，刊发慕尼黑大学经济心理学教授Florian Becker撰写的客席评论。作者注意到，除了常常提到的巨额政府补贴，中国电动汽车还有一个巨大优势：中国电价非常便宜，尤其在夜间低谷时段，每千瓦时电力的价格只有人民币0.4元，相当于0.05欧元。

“当政界希望我们都购买电动汽车时，为什么我们德国的电动汽车只适合有钱人购买？而且，我们今后很可能没法再像内燃机时代那样大量出口高端车型。既然我们都应该用电来取暖、开车，那为什么我们德国的电价是中国的八倍？！作为一个工业国，如果能有具有国际竞争力的电价，许多领域的去工业化进程就能得到遏制，从而防止经济繁荣被蚕食。人工智能的训练、数据中心、持续运行与扩展也会消耗大量电力。可悲的是，当前的电价让德国一开始就落败了。”

“中国常常被称为一个专制国家，但是他们在电动汽车领域却采取了软性激励手段。北京让电动汽车以及电价低廉从而具备竞争力，毕竟凭借物美价廉打开销路是市场经济的做法。如今，中国消费者愿意购买电动汽车或者混合动力汽车。目前，中国市场上销售的新车中，已经有大约一半是新能源车型，其中超过半数是纯电车型，剩下的则是插电式混动。”

文章接着批评说，反观欧盟，甚至还想用内燃车禁令这种计划经济的手段，这简直就是不顾自己的脸面。作者因此建议，德国政府必须设法降低电力价格，并且改善充电基础设施，从而让消费者自发地去青睐电动汽车，而不是认为地去让内燃车型失去吸引力。“要是我们德国做不到降低电价，难道就要用强制手段去迫使大家购买电动汽车？若真如此，就太可悲了，这也违背一切经济理性。所以，政界必须立刻改变在电动汽车领域的战略。”

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