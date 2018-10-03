德语媒体：遏制中国经济还是遏制中国？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"德国经济必须保持开放"为题，刊发评论指出，德国政府计划收紧针对外国投资进行审查的立法，蕴含着不小的风险。尽管这一法案主要针对中国，但是，这会导致其他国家的资本今后也将会更不愿意来德国。

文章首先指出，全球的跨境直接投资中，只有3%投入了德国，远远低于美国、中国吸引外资的水平。这其中有许多原因，包括高昂的人力成本、税负、官僚主义等等。作者援引了许多数据和相关研究表明，吸引外资有助于提高当地的生产效率、增加劳工收入、促进知识的转移，并且这些正面效应不仅仅体现在发展中国家，美国这样的高度发达国家吸引外资后也能获得相似的益处。

"因此，生产效率增长乏力的德国，应当将提升对外国企业的吸引力作为优先任务。但是，德国联邦政府现在却要为外资参股提高门槛，今后，非欧盟外资参股将更容易被审核、被禁止。虽然这一新规定暂时只是涉及少数几个行业，但是这是一个信号，说明国家利益思维、贸易保护主义正在抬头。这会让外国投资者眼中的德国更不具备吸引力。"

"新规定的支持者认为，这只涉及那些'危害公共安全和秩序'的收购案。但是，就像特朗普此前引入钢铝关税时那样，这很有可能被滥用为贸易保护主义措施。这会吓退投资者。"

"在公众舆论中，这一可能落实的新规定似乎主要针对的是中国投资者。他们被指责只是想要获取当地的新技术，并将其转移至中国。这一说法在个案中可能是正确的。但是，上文提到的对当地的总体积极效应，也适用于来自中国的投资者。这些积极效应具体可以包括新的投资选项、开辟新市场、新的融资选项、新的管理方式、新技术等等。而且，我们必须看到，德国企业在美国投资时，也会把美国当地的技术、工艺转移到德国。"

"这正说明了全球经济的紧密结合，在过去几十年间德国都从中受益。不论它是否故意这样做：作为骄傲的出口强国，德国不应该为引入外资设立障碍、吓退投资者。"

《法兰克福汇报》则以"全球竞争者"为题，刊发评论指出，在今后很长一段时间里，美中关系将会越来越紧张。

"在华盛顿，外交政策方面的讨论愈来愈多地围绕中国进行。人们不禁在问，特朗普发动的贸易战，到底是不是包含了遏制中国继续崛起的战略目标。反正，外交政策领域的专家在不断提及'遏制'这一概念。大家一致的观点是，在21世纪，美中关系的重要性将十分突出。双方将是全球性的竞争者，在特朗普的国家安全战略里也提到了这一点。而大规模对立的说法，更是让不少人想起了冷战，将会裹挟全球。当然，中国的经济实力以及创新能力与当年的苏联完全不同。"

"但是，现在仍旧不明朗的是，特朗普政府是否'只是'要求中国缩减对美出口顺差？还是要求中国转变经济发展模式、停止强制技术转让、停止窃取知识产权？同样不明朗的是，特朗普对此到底有没有一个战略？哪怕是跌跌撞撞地去贯彻的战略也行？如果真有这样一个战略，那么这场表面上的贸易战就只是实现更宏大目标的一个手段。"

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