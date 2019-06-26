德语媒体：贸易战给中国造成了多大损失？

(德国之声中文网) 柏林出版的《日报》以"与美国经济脱钩"为题，刊文指出，就算周六的中美两国元首会谈能够达成共识，这场贸易战也注定旷日持久。

"中美两国的贸易谈判已经进行了11轮，也一度出现过达成协议的曙光。但是今年5月，特朗普突然中止了贸易战停火的政策，理由则是中方在谈判中收回了曾作出的承诺。而且，特朗普也毫不讳言这场争端远远超越了贸易逆差问题。他想要阻止中国取得科技领先地位，并且让紧密结合的美中两国经济脱钩。"

"目前，经济战的后果已经显现。在美国，工厂的开工率正在下滑。德意志银行的一份分析甚至显示，美国已经处在经济衰退的边缘。而在中国，经济形势也是阴云密布。国际货币基金组织主席拉加德(Christine Lagarde)就警告说，2020年，全球经济增速将因贸易争端损失0.5个百分点，这相当于500亿美元。"

"美国总统似乎想采用灵活的贸易战策略。他已经多次暗示，如果美国经济受到的不利影响过大，他可以随时松动特别关税等惩罚性手段。但是，中国方面已经在着手准备摆脱对美国经济的依赖。"

"比如，华为正准备在今年秋天推出一款自己的手机操作系统。此前，谷歌在特朗普的施压下宣布不再为今后华为生产的手机提供安卓系统。此外，中国政府也大幅提高了对芯片产业的资助。北京的新目标是：2020年就取得科技领军地位。"

瑞士《新苏黎世报》则以"美国关税带给中国的痛苦很有限"为题，刊文指出，尽管贸易战并没有让北京屈服，但是中国经济当局仍然会欢迎一切缓解冲突的措施。

"对美国出口贸易的暂时疲软，现在的中国经济完全能够承受。在过去几年间，中国对外贸的依赖程度不断减小，相应地，私人消费的重要性则在不断增加。2005年，外贸在中国经济中的比重高达60%，现在的比重则已经低于40%。私人消费的比重则从2007年的36%上涨到如今的39%。这一趋势今后几年还将延续。"

文章接着指出，贸易战的长期化，一方面会对中国的科技赶超产生不利影响，另一方面也会促使中国在科技领域加大投入。"对于中国政府而言，现在更重要的是推行经济结构改革。最近几个月，北京已经调低了所得税以及增值税率，还减轻了企业的社保金负担。中国还想将目前经济面临的压力转化为促使更多领域向外资开放的动力，就像不久前在汽车业以及金融业那样。现在，缩减负面清单也已经在讨论中。所谓负面清单，就是限制外国企业准入的行业名单。负面清单缩减，将会是北京发出的一个讯号，呼吁即将与习近平会晤的特朗普采取更加温和的姿态。"

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