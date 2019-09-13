德语媒体：谁害怕支付宝？

所罗门群岛与台湾断交，再度凸显中国在金元外交上的强势；此外中国人普遍使用的手机移动支付系统是否会对国际货币体系构成挑战，也是德语媒体关注的话题。
（德国之声中文网）南太平洋岛国所罗门群岛决定与台湾断交，转而与中国建交，使得台北的邦交国又少了一个。《法兰克福汇报》发表题为"外交跳岛"（Diplomatisches Inselhüpfen）的署名分析文章说，"多年来，北京和台北在南太平洋争夺这一地区岛国的外交承认。双方都用支票簿收买这些国家的友好关系。"文章列举了近年来台湾损失的邦交关系，以及所罗门群岛"倒戈"的意义：
"对北京来说，这一决定是其试图在国际上进一步孤立台湾的努力的又一次成功。自从蔡英文当选总统以来，中国明显扩大了在这一地区的存在和活动。南太平洋成为'一带一路'的延伸。
"过去数年中，中国得益于传统上有主导角色的国家--美国、澳大利亚、新西兰和法国对这一地区有些漠不关心。现在，北京日渐扩大的影响力让上述国家的关注焦点重又回到大洋洲。太平洋岛国论坛的秘书长泰勒（Meg Taylor）在今年6月在新加坡举行的一次安全会议上表示，自从冷战结束之后，各国对这一地区的兴趣从未像今天这样高涨。鉴于其地理位置，这一地区正处于世界地缘政治的中心。"
文章以所罗门群岛为例，总结了国际舆论批评中国与太平洋岛国关系中的不平等因素，比如经济上对中国依赖、落入债务陷阱、基础设施项目多为不能为当地百姓带来实惠的面子工程等。
"但对来自台湾的援助也有批评。比如资金不能到达亟需帮助的民众，而是被官僚体系蚕食，或被当地政治家中饱私囊。因此'支票簿外交'总体上也损害了在这一地区建立良政的努力。
在有关这一地区战略竞争的讨论中，许多岛国感觉自己没有得到认真对待。而一些国家政府其实不无机智地从大国较量中收获渔利。中国的存在使得这里急需的基础设施得以建设，也给这些国家向其他大国提出条件创造了可能。"
支付宝vs. Libra
瑞士出版的《新苏黎世报》文艺版转载了哈佛学者尼尔·弗格森（Niall Ferguson）发表在英国《星期日泰晤士报》上的一篇分析文章，认为中国的网络支付平台将是对美国实力的最大威胁。
文章介绍，阿里巴巴的支付宝和腾讯的微信支付正在迅速扩张，作者认为这一发展带来的冲击远远大于占据领先地位的中国5G通讯技术；移动支付发展的"第二阶段"将是中国的这一金融技术的国际扩张，直至形成覆盖全球的支付体系。
"如果美国愚蠢地坐视这一发展，那么有一天中国人会把他们不同的数字平台整合为一个全球性的（支付）系统。这将是美国的末日：美元作为头号世界货币的时代将终结，美国将丧失金融制裁强国的地位，以及以低于2%的利率偿还天文数字赤字的能力。"
弗格森认为，如果美国人聪明的话，就应该立即加入数字支付系统的争霸。一条可行的捷径是借助脸书计划推出的虚拟货币Libra，尽管美国财政部、美联储以及法国财政部对这一数字货币均抱有疑虑。
"历史告诉我们，政治权力和财权是无法分割的。金融创新上领先的国家，会在各个方面领先，从文艺复兴时期的意大利、殖民帝国时代的西班牙、荷兰共和国、大英帝国到1930年代以来的美国。而丧失了金融主导权，就丧失了全球霸主地位。
今天美国和中国之间的竞争（我暂且称之为冷战之二）目前过于聚焦于贸易和电信。华盛顿亟需将关注点转移到争夺货币领导权的竞争，否则美国有可能输掉这场竞赛。"
摘编自其它媒体，不代表德国之声观点
所罗门群岛9月16日宣布与台湾断交，同时和中国建交。这让台湾的邦交国数量减少至16个。这场断交风云不只是两岸之间的竞争，更让中美澳间的区域角力浮上檯面。 (17.09.2019)
在北京的“金钱攻势”下，台湾的邦交国数量已经所剩不多。正当太平洋岛国所罗门商讨与台断交事宜的同时，媒体报道指出，中美洲贫穷岛国海地似乎成为北京正在争取的另一个目标。 (14.09.2019)