德语媒体：谁害怕支付宝？

（德国之声中文网）南太平洋岛国所罗门群岛决定与台湾断交，转而与中国建交，使得台北的邦交国又少了一个。《法兰克福汇报》发表题为"外交跳岛"（Diplomatisches Inselhüpfen）的署名分析文章说，"多年来，北京和台北在南太平洋争夺这一地区岛国的外交承认。双方都用支票簿收买这些国家的友好关系。"文章列举了近年来台湾损失的邦交关系，以及所罗门群岛"倒戈"的意义：

"对北京来说，这一决定是其试图在国际上进一步孤立台湾的努力的又一次成功。自从蔡英文当选总统以来，中国明显扩大了在这一地区的存在和活动。南太平洋成为'一带一路'的延伸。

"过去数年中，中国得益于传统上有主导角色的国家--美国、澳大利亚、新西兰和法国对这一地区有些漠不关心。现在，北京日渐扩大的影响力让上述国家的关注焦点重又回到大洋洲。太平洋岛国论坛的秘书长泰勒（Meg Taylor）在今年6月在新加坡举行的一次安全会议上表示，自从冷战结束之后，各国对这一地区的兴趣从未像今天这样高涨。鉴于其地理位置，这一地区正处于世界地缘政治的中心。"

文章以所罗门群岛为例，总结了国际舆论批评中国与太平洋岛国关系中的不平等因素，比如经济上对中国依赖、落入债务陷阱、基础设施项目多为不能为当地百姓带来实惠的面子工程等。

"但对来自台湾的援助也有批评。比如资金不能到达亟需帮助的民众，而是被官僚体系蚕食，或被当地政治家中饱私囊。因此'支票簿外交'总体上也损害了在这一地区建立良政的努力。

在有关这一地区战略竞争的讨论中，许多岛国感觉自己没有得到认真对待。而一些国家政府其实不无机智地从大国较量中收获渔利。中国的存在使得这里急需的基础设施得以建设，也给这些国家向其他大国提出条件创造了可能。"

支付宝vs. Libra

瑞士出版的《新苏黎世报》文艺版转载了哈佛学者尼尔·弗格森（Niall Ferguson）发表在英国《星期日泰晤士报》上的一篇分析文章，认为中国的网络支付平台将是对美国实力的最大威胁。

文章介绍，阿里巴巴的支付宝和腾讯的微信支付正在迅速扩张，作者认为这一发展带来的冲击远远大于占据领先地位的中国5G通讯技术；移动支付发展的"第二阶段"将是中国的这一金融技术的国际扩张，直至形成覆盖全球的支付体系。

"如果美国愚蠢地坐视这一发展，那么有一天中国人会把他们不同的数字平台整合为一个全球性的（支付）系统。这将是美国的末日：美元作为头号世界货币的时代将终结，美国将丧失金融制裁强国的地位，以及以低于2%的利率偿还天文数字赤字的能力。"

弗格森认为，如果美国人聪明的话，就应该立即加入数字支付系统的争霸。一条可行的捷径是借助脸书计划推出的虚拟货币Libra，尽管美国财政部、美联储以及法国财政部对这一数字货币均抱有疑虑。

"历史告诉我们，政治权力和财权是无法分割的。金融创新上领先的国家，会在各个方面领先，从文艺复兴时期的意大利、殖民帝国时代的西班牙、荷兰共和国、大英帝国到1930年代以来的美国。而丧失了金融主导权，就丧失了全球霸主地位。

今天美国和中国之间的竞争（我暂且称之为冷战之二）目前过于聚焦于贸易和电信。华盛顿亟需将关注点转移到争夺货币领导权的竞争，否则美国有可能输掉这场竞赛。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点