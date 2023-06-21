德语媒体：让我们继续做朋友吧

（德国之声中文网）在联邦经济部的一个大厅里，签字仪式正在进行。宝马公司同中国国家发改委签署一项声明；奔驰也同发改委签了一项文件；中国教育部同大众汽车公司就培养专业人才加深合作签约。肖尔茨总理做了4分钟讲话，紧接着，中国总理李强做了14分钟的演说。乍一看，一切如常，又回到了过去。

发表在《时代在线》题为"让我们继续当朋友吧"的文章作者写道，"且慢！难道不是一个冷淡、批评性的德中关系已经开始了吗？""现在，中国新总理以及随同的部长们结束了两天的政府磋商之后，柏林放出非常友好的信号，双方商定了合作的后续。除了加强贸易和科学交往之外，两国还商定今年秋季举办德中环境论坛。在电动汽车以及氢能源领域，两国希望加强合作。"作者注意到，与以前不同的是，（周二）下午在经济部签署的协议都不是价值十亿的大单。

"德国联邦政府的明确目标是降低因依赖中国而可能受到的伤害，然而，一部分德国企业，比如汽车业和化学工业，对中国市场仍然垂涎三尺、欲罢不能。中国是德国最重要的贸易伙伴，德国是中国在欧洲最重要的贸易伙伴。出于经济利益，两国政府保持合作不是没有意义，问题是：它应该走多远？"

"目前，柏林的说法是'去风险'，即降低经济纽带交织在一起带来的风险，而不是华盛顿一些政客更希望的'脱钩'，即完全摆脱中国。（周二）上午，肖尔茨在总理府对李强这样说：'我们对同中国经济脱钩完全没有兴趣'。

下午的德中经济技术合作论坛上，肖尔茨强调：去风险并不意味着放弃全球化以及世界贸易，它的意义在于公平贸易。"

德中政府磋商在即 如何重新定位对华关系

中国的自给自足梦早已开始

《焦点》杂志发表文章指出，柏林和华盛顿正在努力摆脱经济上依赖中国的局面，但习近平的反制战略已在实施当中。

作者认为，同来自中国的部长们进行政府磋商时肖尔茨总理说"支持去风险，反对脱钩"，但这不过是白宫腔调的一个回音。"使用这类言辞，西方政治家想让人们知道，自己是历史的推动者。但殊不知，北京更为深入的自给自足的梦早已开始。""我们眼前将出现两个恒星系，涉及文化、经济以及军事"，而中国渐行渐远的过程包括若干个步骤：管控互联网、增值链国家化、创立超国界的银行支付系统以及开发南半球国家：

"中国在努力开发南半球国家：这对于中国有着特别重要的意义。早在2012年中国就取代西方成为非洲大陆最大的直接投资国 - 每年对当地投资高达40亿美元。中国在建设那里的基础设施、硬件和软件产品时，也巩固了自己的标准，包括对互联网的监控。

中国在16个非洲国家建立了25个经济及贸易合作中心。麦肯锡咨询公司估计，中国企业的产值占非洲工业生产的12%，其总值每年高达5000亿美元。

中国在经济领域开始的事业，在军事领域继续推动。目前中国计划同古巴一道在那里修建一个军事基地。这套设施将成为中国人民解放军海外全球军事网络的一个组成部分，也是对美国对台湾关系的一个回答，正如《圣经》里的一句名言：以其人之道还治其人之身。

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