（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表题为“这难道是去风险吗？”（Und das soll De-Risking sein?）的评论指出，德国总理肖尔茨访华的随行经济代表团里，不乏对政府的“中国战略”不屑一顾的德企高管，如此“去风险”难有成效。评论写道：

“此次旅行看不出来有去风险的苗头。正相反，他（肖尔茨）在延续前任默克尔的政策，旨在争取市场准入和订单。半周行程、三位部长随行，这看上去甚至有些政府磋商的意味。

同机随行的首先是一个经济代表团。企业高管们并无心减少（对中国的）依赖性。汽车配件商博世在中国的销售量在增加，肖尔茨总理访问重庆的博世工厂对此显示认同。奔驰总裁凯勒纽斯认为，去风险意味着增加在中国的业务，他没有因此受到批评，而是成为总理访华的代表团成员。肖尔茨表现得很'务实'，正如中国官媒注意到，他刚刚开通了TikTok账号。而与此同时，布鲁塞尔开启了对中国风力和太阳能设备厂商的反补贴调查。”

作者认为，德国方面对北京采取反制的过分担心是不必要的。“中国的每一次报复行动都会自损。北京需要外国投资者，尤其是逆风而动增加在华投资的德国人。”

“有效的中国战略必须是欧洲的整体战略，必须能改变跨国公司的算计。与中国进行贸易必须变得更昂贵，同其他国家的贸易成本更低廉，这一点德国政府迄今没能做到。跨国公司不能自己打造顾客，大众汽车每5辆汽车就有2辆在中国销售。这个绝对数字看起来很高，但考虑到中国在全球市场上的份额则是合理的，对零配件制造商和化工企业也是如此。

怨天尤人、指责中国的产业政策于事无补。中国不过是在追求自己的利益。在能源、土地、官僚程序、基础设施，人才这些硬件上，中国更有优势。于是中国成功建设起新产业，以至于产能过剩。中国用了20多年时间成为电动汽车大国，现在欧盟却觉得这不公平。除了欧盟自己，没有人在阻碍欧洲提高其长期竞争力。”

德國總理肖尔茨在中國 去了哪 説了啥

与其征收惩罚性关税，不如定向吸引中国企业投资

《南德意志报》题为“让他们来”（Lasst sie kommen）的评论写道，惩罚性关税无法奏效，这一点早已证明了。面对中国产能过剩，如今需要新的主意。

文章写道：“如今，许多国家政府担心，中国产品的倾销不但危及就业岗位，而且带来安全忧虑。无论是电动汽车还是风力发电设备，都是能源转型的重点，西方不希望在这方面依赖于中国。然而，西方希望中国不要再出口这些产品--否则将征收惩罚性关税，这用处不大，就如同要求中国彻底改变经济模式一样。

数十年来，中国一直是世界工厂。一座座工厂拔地而起，竞争白热化，这不是错误，而是成功的秘密。鉴于疲软的国内需求，中国自我消化这些产品是不现实的。现在所需要的是资源极大程度地再分配，从工业转向消费者。但这有违中国当权者习近平的其它政治目标。

中国动用数千亿欧元，试图摆脱在半导体等技术上对西方的依赖。这笔资金就无法用于刺激经济计划或者社会福利体系，也就无法推动国内需求。而西方面临的困境则是，如何应对预计还将增加的来自中国的大量产品。惩罚性关税长远来看收效甚微，这已有前车之鉴。因此，更好的方案是，吸引中国重要战略领域--如电池、可再生能源和汽车--的投资者在欧洲投资。这既会创造就业岗位，又能降低安全忧虑。

不过，这就需要稳妥的框架条件，在哪些领域希望哪些企业前来投资。鉴于地缘政治紧张加剧，中国企业也感到不安，在有疑虑时可能不愿投资。”

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