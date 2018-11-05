德语媒体：让中国再次伟大

（德国之声中文网）《南德意志报》的报道题为"让中国再次伟大"。文章写道："在上海现在是假日。周一周二，学校放假，工厂停工，政府休息--官方指令下，一座2400万人口的大都市进入假期。为了中国的国际进口博览会，一切都当完美。"

但是，"在上海（的进博会上），仍缺少消除贸易紧张的具体建议。习近平并未直接谈及与美国的贸易战。"

"国家招标时仍是中国制造商抢占先机。……欧盟商会9月的立场文件称，外国企业在华并无公平的竞争条件。……如果把习近平的政策总结一下，可以借用特朗普的说法：'让中国再次伟大。'这正是习的计划。中国的宣传使用的是'复兴'一词，意思是觉醒、更新或重生。听上去有点神秘，却是货真价实的民族主义。"

《法兰克福汇报》的文章题为"中国想要改变--再一次"。文章写道："中国首届进博会要向美国发出信号。……国家主席习近平承诺，中国将进一步降低关税、扫除投资壁垒。……未来15年，出口世界冠军中国将进口价值40万亿美元的商品与服务。为此，教育与健康领域将特别向外国企业开放。"

"尽管没有直接点名，毫无疑问，习近平的对象是特朗普。特朗普指责远东的对手实行保护主义，损害美国利益。"

"中国国家主席还宣布，在上海证交所成立科创版块，让互联网初创企业融资更容易，与香港和纽约的股市竞争。"

《新苏黎世报》题为"习近平语焉不详"。文章写道："在（他的）讲话中尽管53次提到开放一词，但还看不到什么具体内容。"

"习称全球化是历史不可逆转的趋势，是全球增长的推动力。因此，世界与中国的经济开放必须继续下去。他批评贸易保护主义和单边主义，但没有明说讯息的对象是美国总统特朗普。"

"但是，他的政府在该国进一步开放方面却步履维艰。"

"中国需要的是以对等实现公平。公平竞争不是靠动听的言辞或进口博览会，而是具体的改革，如取消市场准入限制、资本流动控制以及对外国投资者的限制。"

《柏林日报》题为"中国错失的机会"一文写道："（台下）公众--大多是世界各地的企业家和经济政策制定者，有礼貌地鼓掌，但热情有限。一名与会者称，过去已听过太多承诺。此外，美国总统特朗普发起的美中贸易战也给世界贸易蒙上阴影。一名在上海的德国企业家说，中国的措施来得太晚。他说，倘若北京老早就开放市场，特朗普也就不会有那么多弹药。"

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