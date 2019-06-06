德语媒体：表象背后的中俄友谊

（德国之声中文网）周三 ，来访的中国党和国家最高领导人习近平和俄罗斯总统普京共同出席了莫斯科动物园熊猫馆的开馆仪式，"熊猫外交"又一次显示出其巨大威力。 《新苏黎世报》指出，俄中关系现在的确处于历史最佳时期，而北京和莫斯科也确实想让欧洲和美国都看到这一点。这篇题为《中俄两国大秀友谊》的文章写道：

从俄罗斯人的角度来看，习近平来访既是一大外交成就，也是俄方对中俄关系所给予的种种期待尚未得到满足的表现。2014年，俄罗斯同西方关系恶化后，迫切希望紧密的俄中关系能给俄罗斯带来政治和经济方面的好处。周三，中俄双方签署了三十多项经济协定。从地缘政治的角度评判双方关系的深化发展，则自始至终都是一件困难的事情。一方面 ，莫斯科急于向欧洲人展示，俄罗斯完全可以不需要西方，但西方对俄罗斯的这份自信则表示怀疑。而这种局面却是中国处于左右逢源的局面：对于有可能因违反美国制裁而对中国造成不利的领域，他们对俄罗斯人的求助之手置之不理，但对于政治和经济方面有利可图的领域，中国也绝不会错过合作的机会 。

中国人的做法有时会让俄罗斯人感到疑惑，但同时也帮助他们恢复了理智。俄罗斯国家电视台对习的到访予以最高调的报道，但抛开媒体层面不谈，政府圈内还是可以听到对俄中关系的不同看法。很多期望都落空了，比如中国银行并没有提供俄方急需的贷款，中方投资也远远低于预期。"

但是，能源和资源领域以及商贸领域的合作进展顺利，旅游业和农业领域也涌现出更多的合作机遇。然而，这种合作也正是俄罗斯的矛盾所在，一方面，他们对中国司法环境和投资安全存在顾虑，另一方面，想摆脱原料供应商的角色，但却心有余而力不足。文章接着写道：

"过去五年来，双边关系中地缘政治的因素变得越来越重要。俄罗斯越来越需要同强大的远东邻国保持友好关系。俄罗斯原本希望特朗普入主白宫后，俄美关系将得以缓和，现在看来，这个愿望显然是落空了。而随着美中贸易战的激化，莫斯科和北京的关系立即变得更加紧密。当然，俄罗斯无法从经济层面上取代美国，但在战略层面上，俄罗斯和中国则可以在远东、中东问题，尤其是北极圈问题上更加有的放矢地保持一致。"

上周末，成百上千名中文推特用户的账号突然被封，推特公司虽然事后做出道歉，称这只是一次技术故障，但相关的争论则仍在继续。《法兰克福汇报》写道，中文推特用户被封的背景虽然仍有争论，但中国政府长期以来，一直在试图打压推特上的批评声音却是一个不争的事实 。文章写道：

"打压的流程大致如此： 先是有关当局出面恐吓，如果不予配合，就采取黑客手段删除相关推文。今年年初，《纽约时报》曾报道活跃人士王爱忠名下的推特账户突然被删除了三千多推文。此前警方曾勒令他关闭推特账户。而《华盛顿邮报》则报道了一名拥有48000名推友的软件工程师的经历。警方登门要求他删除六十条推文，被他拒绝。第二天他账户下的所有11000条推文就全部消失了。财经评论人贺江兵的账户也遭封锁，他表示，此前警方曾登门造访，并对其推文提出警告。贺的账户至今仍无法打开。

大量账户被封的时机非常可疑：因为它发生在六四大屠杀三十周年前夕。即便这真的只是推特的一次故障，其严重性仍非同寻常。"

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