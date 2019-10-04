德语媒体：自由香港就此作古

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"新的怒火"为题，刊发评论指出，香港特区政府已经不再值得信任，这座城市的自由已经成为了过去式。

"港府利用了英国殖民时期的《紧急法》来颁布蒙面禁令，想要藉此来重新掌控局面。但是，这样做只会适得其反。示威者的诉求是保障今后的自由基本权利，北京也曾经就此向港人许诺过。而现在，这些权利却被人用殖民时代的残余所限缩，这说明了一点：香港人的惧怕是合理的。现在，他们无法再相信这个政府。"

"颁布禁令之决定清洗地表明，港府不再有兴趣维护香港的法治和三权分立。而这原本正是让这一中国特区强大的因素。港府利用紧急法，故意绕过了立法会。夏休期间的立法会议员没有被召回，他们的缺席遭到了港府的利用。这将进一步销蚀信任、掀起新的怒火。"

"示威者内部也并非在所有问题上观点一致，但是，几乎所有香港人现在最重要的诉求却都是：对最近几星期警方使用武力的行为展开独立调查。港府没有迎合这一诉求，反而凭借新法案加强了警方的权力，这是一个致命的信号。任何一个国家的法治，都会因为动用紧急法而受到动摇，而回头路却很少有。看来，自由香港要成为历史了。"

最新一期的《明镜周刊》也就《紧急法》以及蒙面禁令刊发了评论。文章以"第一枚子弹"为题，担忧地指出，国庆日之后，北京向香港下狠手，也许再无顾忌。

"安全力量越来越忐忑不安。两大警察协会要求实施来自英国殖民时期的紧急状态法令，允许实施宵禁、新闻审查、住宅搜查。颁布蒙面禁令则是首项措施。

"对中国领导层而言，局面亦已改变。此前，北京增加了香港内部及周边的军力，但回避了直接干预。其中一大原因就是70周年国庆：当局不愿让庆典的光彩让中国军队在港的画面给暗淡了。现在，保持克制的理由已不存在。"

"香港《基本法》允许北京在发生严重危机时直接干预香港，这一情况并不肯定会出现，但已变得更加可能。"

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