德语媒体：美国为何而担忧？

(德国之声中文网) 持鲜明左翼立场的德国《青年世界报》就APEC峰会上中美两国的唇枪舌剑发表了评论。文章以"故意搞破坏"为题，指责美国在峰会上恶意挑衅，其目的就是不惜一切代价遏制中国的影响力，防止其超越美国成为世界霸主。

"华盛顿的目标是压制中国的扩张，尤其是在亚洲地区。在本次APEC峰会上，双方争夺在巴布亚新几内亚乃至整个南太平洋地区的影响力。中国向巴布亚新几内亚承诺投资40亿美元建设公路网络，美国、澳大利亚、新西兰、日本则承诺为该国建设完整的电网。此外，美国还将与澳大利亚一道在这一南太平洋国家设立海军基地。美国政府想要通过修改世贸组织等跨国机构的规则，来维护其当前的霸主地位。冷战后，旨在压制单个国家政府之经济政策的所谓'华盛顿共识'，以国际货币基金组织以及世界银行之全球战略的形式体现，主要获益者则是美国的垄断集团。现在，该'共识'也要被改变。这是因为，只要中国与别国以合作为基础签署协议，美国资本家就会在当地无利可图。"

"华盛顿将会继续不知疲倦地要求中国'转变'其贸易政策，就像副总统彭斯(Mike Pence)周末在峰会上所说的那样。而中国国家主席习近平则冷冷地回应说，历史已经证明，不论是冷战还是战争或是贸易战，最终都不会有赢家。"

奥地利《标准报》以"美中冲突 - 特朗普回头"为题，刊发了由欧洲政策研究中心主任格罗斯(Daniel Gros)撰写的客席评论。文章认为，美中贸易战近期显出了偃旗息鼓的迹象。

作者首先指出，美国总是指责北京强迫外国企业"以技术换市场"，但是这种指责根本站不住脚，因为西方企业向中国转移技术是"自愿的"，这能让它们进入商机巨大之中国市场时获得更优惠的条件。而且西方企业一开始根本不担心研发能力低下的中国能够真正吸收、运用这些转移的技术。但是在中国人的自主研发能力大幅提高之后，西方国家却发出了这一指责。

"对于特朗普政府而言，真正值得担忧的是中国即将赶上美国，在众多领域确立科技领先地位。中美两国都认为这些领域与国家安全息息相关。但是逼迫中国修改技术转让规定，也并不能改变上述趋势。"

"停止当前的技术转让政策，甚至还符合中国的利益。中国与美国在全球贸易中的比重颇高，但是他们却无法主宰世界经济。两个国家之间的贸易战，其赢家将会是赢得欧洲、日本等第三方支持的国家。而赢得支持的方式就是表现出理性。对于中国而言，这意味着取消所有针对外资的限制，其中包括'技术换市场'之规定。"

"北京如果迈出这样的一步，就会进一步增强中国经济的地位，其付出的代价也并不会像中美两国政界所想像的那般大。更重要的是：这将迫使美国要么停止对中国的言语攻击，要么承认其真正动机不在于经济，而在于地缘政治对抗。"

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