德语媒体：经济下行让中国领导层进入最高警戒

瑞士出版的《新苏黎世报》注意到中国最近出台一系列旨在制止经济继续下滑的重磅政策，认为这表明了危机非常严峻。德新社在欧盟各国就中国电动车附加关税事宜表决前夕，了解概括了德国业界和政界代表的看法。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》关注了中国政府最近推出的经济刺激政策 ，认为正是严重的经济困境导致中国领导层进入最高级警戒状态。

“北京当权者进入最高级警戒。首先，中国央行在上周二宣布了一系列货币政策措施，旨在稳定下滑的经济。

为稳定商业银行和股市，央行降低了重要的基准利率、存量房贷利率以及调低了银行的存款准备金率，并释放资金。

两天后，习近平召集了政治局会议。通常情况下，最高决策机构在9月会议上不会讨论经济问题，但这次情况不同。这突显了形势的严峻性。

政治局紧急会议后，路透社报道称，北京计划推出一个约2800亿美元的经济刺激一揽子方案。其中的部分项目旨在重振低迷的消费，比如，政府考虑每月为有两个以上孩子的家庭提供约110美元的补助。”

文章写道，“习近平支持这些措施表明问题的严重性，因为‘白送’政策与强人习近平的理念背道而驰。他认为，这样做会让人们变得懒惰，失去奋斗的精神。”



欧盟将表决中国电动车关税 推翻难度大 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

欧盟的回应不该导致自我伤害

本周五（10月4日）欧盟理事会27个成员国就欧委会对中国进口电动车征收高达45%关税事宜进行表决。欧委会指责中国政府的补贴政策涉及电动车的整个产业链，因此是对市场的扭曲，中国的电动车动辄比同类欧洲产品低约20%的售价。

德新社写道，汽车行业协会主席米勒（Hildegard Müller）表示，“就10月底开始对中国电动车征收附加关税的表决，是向着背离全球合作迈出的又一步伐。这一措施将增大全球贸易冲突风险”。她呼吁德国政府否决关税提案，并称在此弃权不是选项。

宝马首席执行官齐普斯（Oliver Zipse）也呼吁德国政府投反对票。他指出，德国的繁荣取决于开放的市场和自由贸易。额外的关税只会损害活跃在全球的德国企业，并且可能引发一场“最终只有输家”的贸易冲突。

类似的声音也来自奔驰和大众。奔驰CEO凯勒纽斯（Ola Källenius）呼吁欧盟与中国寻求通过谈判的方式找到解决方案，而不是动用征收关税。他说，“如果联邦政府在周五投反对票，这将是为谈判解决方案发出的一个信号，而不是引发贸易冲突。”

大众汽车公司的一位发言人在回应德新社的询问时表示，“拟定关税是错误的做法，它们并无法提升欧洲汽车工业的竞争力。”

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德新社继续写道，肖尔茨总理已多次表达了对惩罚性关税的担忧。他说，“当然，我们必须保护经济免受不公平的贸易行为影响”，“但是，欧盟的回应不应导致自我伤害。因此，同中国的电动汽车谈判应继续进行”。

德国联邦经济部长哈贝克也支持通过政治手段解决问题。周三，他在柏林全球对话会上强调，“ 关税不是解决方案，我同意。” 他说，中国提出了一个政治解决冲突的建议，“现在，我请欧盟对这一讨论持开放态度。”

德国联邦财政部长林德纳也强调，“德国不能同意与中国在关键领域爆发潜在的贸易战。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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