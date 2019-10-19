德语媒体：神奇数字6.0

（德国之声中文网）"几年前还是8，然后是7--现在是神奇数字6。" "明镜在线"（Spiegel Online）本周五(10月18日)发表的一篇文章以中国GDP增速不断下降的数字开头。根据中国国家统计局公布的最新数据，中国GDP第三季增长6.0%。这是自1992年有记录以来最低的数字。

文章接着写道，几乎没有其他国家经济增速会像中国这样吸引外界的注意力。那么这个数字意味着什么呢？作者Bernhard Zand指出："即使是新兴市场，6％的经济增长也是很高的数值，对于像中国这样的大型经济体而言，更是如此。与之相比，美国经济目的增长率是2％，德国是大约0.5％……不过，中国三季度增长为6％，这个数字低于之前的预期。路透社采访的一组专家预计第三季度增长6.1％。"仅有0.1之差，但它可能会拖累全年的增长，李克强9月就曾说过达到今年中国经济发展预期目标6.0-6.5% "十分不易"。

"长期来看，中国增长率下降是不可避免的。进行了几十年，用于建设发电厂、道路、港口和铁路的大型基础设施项目基本已经完成……贸易战只是影响增速的原因之一，北京和华盛顿之间的关税争端显然影响了中国的出口，中国今年对美国出口与去年同比下降近10％。"

比这个具体数字更让人们担忧的是，贸易战持续的时间和可能造成的结果："许多企业家现在不愿投资，许多消费者也都奉行'消费降级'原则，推迟金额高的采买，不去买新车，比起昂贵的购物中心，更喜欢在菜市场买菜。"

这对其他国家意味着什么呢？题目为"神奇的数字六"（Die magische Sechs）的文章指出："如果经济数据不及预期，北京几乎总是以类似的方式做出回应。首先释放出让外界放心的信号。比如这个周五早上，统计局发言人没有明确提到关税纠纷，但暗有所指地说到'我们应该集中精力做好业务，把发展放在首位，优先考虑稳定增长。' 然后，政府往往通过投资、优惠的信贷条件等措施刺激资金流动。"

作者最后写道："中国领导人似乎决心减缓债务，接受经济增长放缓的现状。从长远来看，所有公司和行业都必须适应这一情况那些把中国列为关键市场的行业，比如德国汽车或法国时装行业：在可预见的未来，中国不会再像过去几十年那样购买那么多的汽车和奢侈品。"

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《南德意志报》也关注到中国第三季度经济增速为6%的消息，周五晚间发表题为"达到极限"（Am Limit）的文章指出："中国需要更高的增长率。每年仍有数百万农民离开家乡，到城市当农民工。他们也是促进增长的原因之一。但是每年也得有数百万个新工作岗位给他们。"

汽车制造商尤其感受到经济不振："中国汽车工业协会发布的数据，今年中国9月新车销量减5.2％，227.1万辆。销量连续15个月同比下降。"

"去年，北京领导层通过政府投资应对消费和出口的疲弱。为了让农民工有工作，修建了新的高铁路线、地铁隧道，还并修建了机场。造成的后果是--债务，尤其是国有公司的债务，在短短几年内迅速上升。政府试图减少这些支出。 所有这些都在疲弱的数字中凸显出来。"

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