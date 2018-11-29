德语媒体：特习会晤 中美关系是否还有救？

(德国之声中文网)柏林出版的《每日镜报》以"算计到最后一刻"为题，刊发评论指出，至少在G20开幕之前，外界仍然无法看出特朗普总统在贸易议题上有任何策略。

文章注意到，不久前，特朗普刚刚对媒体表示，即便在与习近平的会晤后，他也不太可能打消继续抬高关税的念头。作者由此问道："这难道是一种策略？"

"一方面，特朗普的'美国优先'政策导致他不希望见到东亚竞争者日渐强大。在他眼中，苹果、通用汽车在华设厂生产的做法是错误的。特朗普相信，通过提高关税，能够让这些企业重新回到美国进行生产。但是，跨国企业却有另外的算盘：他们希望能够在客户所在的地方进行生产，这往往就是中国。全世界最有权力的人却忽视这一点，这真是令人震惊。"

"另一方面，特朗普在这个问题上还是正确的：中国的贸易手段并不公正，数以百万计的美国就业岗位流向了东方，知识产权保护对于中国人而言则是一个外来词。美国对中国影响力日益增大的担忧也是合理的，雄心勃勃的'中国制造2025'计划就是一份宣战书，旨在通过中国自身的创新能力取代外国的科技。人工智能、电动汽车等十个关键科技产业将获得巨额的政府补贴。"

"但是，特朗普并没有按照轻重缓急来设法逐一解决这些问题，而是决定同中国全面对抗。不断升级的贸易战只是其中的一个方面。在对北京而言十分敏感的台湾问题上，美国也在挑衅中国。这可不是促使中国人展开对美合作的手段。"

"此外，也没有任何人能知道特朗普政权到底想要从中国得到些什么。美国政府的一部分人坚持要求中国进一步向美国商品开放本国市场，大幅提供美国商品进口额，并且切实打击掠夺知识产权的行为。还有一部分人则要求中国必须作出更为根本的改变；他们希望最终能够遏制对手，不让其壮大，认为这样就能够把工作岗位从中国带回美国。要是后者占了上风，美中两国取得妥协的前景就十分渺茫。"

"当然，这一切也可能只是特朗普的算计，他本人最终并不想要一场真正的贸易战。毕竟，贸易战不仅仅损害全球经济，尤其会损害美国人的利益。美国制造业需要从外国的供货商处进口上游产品"，加征的关税会提高美国制造业的生产成本。更高的物价最终会影响到消费者的钱包，他们可是特朗普的选民。

充斥世界市场的“Made in China”早已不只是纺织品

苏黎世出版的《金融经济报》以"化解美中冲突的时刻表"为题，刊登了由耶鲁大学经济学教授罗奇(Stephen S. Roach)撰写的客席评论。文章认为，现在必须要不断重申美中两国达成妥协的紧迫性，否则就会面临贸易战升级成冷战甚至军事冲突的风险。

"和人际交往关系相似，国家经济体之间的相互依赖关系也有可能变得不稳定、甚至充满破坏性。要是一方改变了路线，感觉被蔑视的另一方就会作出剧烈的回应。在美中关系里，中国这次是先作出改变的一方。北京转变了经济增长模式，从制造业向服务业、从出口拉动转向内需拉动、从依赖进口科技转变为依靠自主研发。此外，中国还逐渐降低其巨额外汇储备，这也让北京向美国的放贷空间缩小。"

"美国感受到了中国伙伴的威胁，后者改变了双方关系的规则。特朗普对中国威胁的反应，比此前几任美国总统都要更激烈。与此同时，美国政界如今形成了跨党派的敌视中国的氛围，这也是毫无疑问的。"

作者认为，在这一局面下，特朗普与习近平在G20峰会上的会晤就是一次难得的机遇，能够共同直面两国之间的战略性挑战。"鉴于近期两国之间的争吵，我们难以对两位元首在会谈中取得突破抱有乐观的期待。习近平与特朗普的每一场会面，都应该被当作是进行实质性商谈的契机。而世界将对此予以高度关注。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声立场