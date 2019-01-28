德语媒体：爸爸与怪兽

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"爸爸与怪兽"的文章写道："2015年夏天，王全璋失踪的时候，他的妻子告诉当时两岁的儿子，爸爸去打怪兽了。等打完怪兽就回来。"

"本周一，中国东部城市天津一家法院判决，这位人权律师最早明年允许回家。在不对外公开的情况下，王全璋因危害国家罪名被判处四年半监禁。"

"42岁的王全璋是2015年在短时间内被捕的超过250名律师、活动人士之一。这波逮捕浪潮在中国被称为709案，因其起始日期是2015年7月9日。王是最后宣判的知名案件。大多数人在示众性质的认罪后获释。有一些个别的案例中，当事人说受到酷刑和折磨，比如作出对其子女的威胁。还有一些人被判处多年监禁。"

"本周一，王全璋的妻子李文足在宣判后发推特说：'王全璋无罪'。……李文足成为709群体的一张面孔。她与其他被捕者的妻子们组织了多次抗议行动。这包括，她公开剃光了头发，以及步行从北京前往天津，而之后被软禁。"

"自从2015年夏天以来，李文足就没再见过丈夫。……王的家人为他聘请的律师也在国家安全的理由之下不被允许与他会面、并受到恐吓。只有为数不多的律师敢于为他发声。"

王全璋妻子李文足剃发抗议

三年音讯全无

《日报》一篇介绍王全璋其人的文章写道："早在1990年代末，王在大学读法律期间，就曾为人权人士提供司法支持。因此而多次受到国家机关警告。2007年终于完成司法考试、有执业资格后不久，即被吊销执照。但他并未放弃参与维权。"

"王之后为如今已被吊销执业证的锋锐律师事务所工作，这里聚集了各地的有批判精神的律师。王代理过的案件包括目前在柏林生活的艺术家艾未未案。……如今，锋锐律师事务所的创始人周世锋也因颠覆国家政权罪被判处七年监禁。"

"在三年的时间里，王全璋音讯全无。他的妻子李文足担心他是否还活着。"

默克尔曾与李文足会面

《南德意志报》报道说："王全璋曾为调查记者、活动人士、征地受害者等抗争。"

"德国政府也为王全璋付出努力。在庭审开始时，人权专员科夫勒（Bärbel Kofler）批评庭审的不公开。去年5月，德国总理默克尔在访华期间曾与王的妻子李文足会面。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点