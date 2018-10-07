德语媒体：清真寺空了，人去哪儿了？

（德国之声中文网）"在习氏中国，要想明确知道每个官员做了哪些事，有哪些成就，并不容易，更别说，如果这些官员是在偏远地区就任。因为个人的成就要算进党和伟大主席的成就里去。但陈全国是个例外。62岁的他在官场打拼已久，一些年来成了'干粗活'的。是他替党把令人担忧的少数民族'摆平'：藏人和维吾尔人。"--《南德意志报》周四（10月11日）发表的一篇文章开头这样写道。文章接着指出，陈全国的名字与中国新疆建立的世界最大的关押营系统以及创新的压制手段紧密相连。

"作为西藏党委书记，2011-2016年，他完成了前任没能做到的事情：消除一切反抗。他让一切偏离于党的声音归于沉寂。2016年夏天，陈开始在新疆工作。他在西藏尝试过的，都在这里用上了，并且是以两倍的力度和速度。陈就任前，一年招聘9000个职位。2016年则增加到32000人，再过一年又翻了一倍。"

该文题目是《清真寺空了，处罚营满了》。作者Kai Strittmatter写道："他在该地区布满警察岗哨、监视摄像头和线人网络。如今，清真寺空了，但营地满了。在这里，陈的使命也是：对宗教--如果还存在、可见的话--进行'汉化'。如今，不少观察人士问道，陈在西藏和新疆尝试的模式，是否有一天会推广到全中国，--甚至可能不仅如此。"

清真食品的"改革"

《西德意志汇报》刊登题为《穆斯林的再教育营和中国的清真禁令》一文，关注"再教育营"合法化，以及中国当局对清真食品采取的措施。文章指出，乌鲁木齐检察院开展了一场去清真化运动，禁止带有"清真"字样的食品和产品。

观看视频 03:07 直播 03:07 分钟 分享 “他们让我们唱歌 唱没有共产党就没有新中国” 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/34fJs “他们让我唱歌 唱没有共产党就没有新中国”

文章写道："穆斯林将在古兰经中允许的东西叫做清真。比如与猪肉相关的产品，或者以猪肉为原料的明胶是不吃的。就连牙膏也有'清真'牙膏。"

"食堂将进行'改革'，以便每个人都能'品尝不同民族的美食'。乌鲁木齐的官员还被要求在社交媒体上发出忠于共产党的誓言，相信马列主义，而不是宗教，将努力奋斗并坚决向'泛清真化'宣战。"

文章指出："马克思列宁主义也曾是前苏联主张的意识形态。除了中国外，现在还有古巴、越南和老挝信奉马列主义。但这和马克思主义学说本身没什么关系，可以被视为一种意识形态。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点