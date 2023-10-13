 德语媒体：欧盟引入新的企业补贴申报规定 | 媒体看中国 | DW | 13.10.2023

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德语媒体：欧盟引入新的企业补贴申报规定

欧盟对经贸的监管手段还在加强，《新苏黎世报》观察到周四开始的补贴申报规定，认为新规明显针对中国。《汽车周报》援引宝马财务总监的话批评欧盟的关税政策。

欧委会主席冯德莱恩启动对中国制造的电动车实施反补贴调查

欧委会主席冯德莱恩启动对中国制造的电动车实施反补贴调查

（德国之声中文网）从本周四（10月12日）开始，欧盟实施新的申报规定，在欧盟经营的外国公司，得到第三国的补贴超过一定额度时必须上报。违者将不得在欧盟内收购以及不允许参加公共招标项目。

对于这项新措施，《新苏黎世报》评论道，"欧盟自己喜欢采用补贴政策，而且补贴的数额很大，在此最常用的关键词是科技创新以及气候政策。然而，如果第三国在该项目上有更突出的表现，欧盟眼里这就是'不公正的竞争'。"文章写道，当然这是针对所有第三国，也包括瑞士，但显然"屋中的大象是中国，中国的补贴政策尤其花样繁多，而中国的许多国企更是让人油然生疑"。

欧委会新规的申报门槛是：相关企业的年经营额超过5亿欧元，以及第三国补贴过去3年累计超过5000万欧元。如果竞标欧盟2.5亿欧元的公开招标项目，其第三国补贴不能超过400万欧元。

作为国家补贴的定义，文章写道："除国家直接现金支付外，人为压低贷款成本、国家担保以及专门的税务优惠都属于补贴手段"。

欧委会负责新措施的实施，"欧委会以2021年做出的建议为基础，不过，为落实新措施，尚需要额外增加115个至145个全职工作位置"。

文章梳理欧盟的一系列相互关联的监管政策后，总结写道：

"欧盟现已存在针对合并和投资的控制工具箱，前者出于竞争的考量，后者则是出于地缘政治因素，而新的规定则是加入到这一控制机制的行列。此外，欧盟在贸易政策领域还有'反补贴法'、'反倾销法'，它们授权欧盟动用特别关税工具。今年10月初，欧委会宣布启动对中国制造的电动车实施反补贴调查调查的结果很可能启动惩罚性关税。"

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宝马批评欧盟惩罚性关税政策

宝马汽车公司财务执行总监莫特（Walter Mertl）对欧盟可能对中国电动汽车实施额外关税提出批评。他对德国《汽车周报》（Automobilwoche）表示，"该做法将带来问题"，"我从不认为用关税进行惩罚是可行的方案"，"只要看一眼历史，就会知道，每个行动都会引发回应。"

莫特告诉《汽车周报》，欧盟的惩罚性关税将影响宝马在中国生产的以及未来电动Mini。莫特认为，"更严重的是中国的反制措施。所有在华作业的欧洲车商都将深受其害"。

《汽车周报》评论道：

"欧委会主席冯德莱恩宣布对中国造电动车启动补贴调查，最终结果将是对在中国生产的各类车型课以惩罚性关税，其目的是帮助欧洲汽车在家乡取得竞争优势。德国汽车工业因其在华业务的比重大而对此表达了怀疑态度，它们担心中国实施回应措施。与德国相比，法国车商在中国市场的业绩几乎不值一提，对它们而言，在欧洲市场上，来自亚洲的竞争，则构成危险的挑战。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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