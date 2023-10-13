德语媒体：欧盟引入新的企业补贴申报规定

（德国之声中文网）从本周四（10月12日）开始，欧盟实施新的申报规定，在欧盟经营的外国公司，得到第三国的补贴超过一定额度时必须上报。违者将不得在欧盟内收购以及不允许参加公共招标项目。

对于这项新措施，《新苏黎世报》评论道，"欧盟自己喜欢采用补贴政策，而且补贴的数额很大，在此最常用的关键词是科技创新以及气候政策。然而，如果第三国在该项目上有更突出的表现，欧盟眼里这就是'不公正的竞争'。"文章写道，当然这是针对所有第三国，也包括瑞士，但显然"屋中的大象是中国，中国的补贴政策尤其花样繁多，而中国的许多国企更是让人油然生疑"。

欧委会新规的申报门槛是：相关企业的年经营额超过5亿欧元，以及第三国补贴过去3年累计超过5000万欧元。如果竞标欧盟2.5亿欧元的公开招标项目，其第三国补贴不能超过400万欧元。

作为国家补贴的定义，文章写道："除国家直接现金支付外，人为压低贷款成本、国家担保以及专门的税务优惠都属于补贴手段"。

欧委会负责新措施的实施，"欧委会以2021年做出的建议为基础，不过，为落实新措施，尚需要额外增加115个至145个全职工作位置"。

文章梳理欧盟的一系列相互关联的监管政策后，总结写道：

"欧盟现已存在针对合并和投资的控制工具箱，前者出于竞争的考量，后者则是出于地缘政治因素，而新的规定则是加入到这一控制机制的行列。此外，欧盟在贸易政策领域还有'反补贴法'、'反倾销法'，它们授权欧盟动用特别关税工具。今年10月初，欧委会宣布启动对中国制造的电动车实施反补贴调查，调查的结果很可能启动惩罚性关税。"

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

宝马批评欧盟惩罚性关税政策

宝马汽车公司财务执行总监莫特（Walter Mertl）对欧盟可能对中国电动汽车实施额外关税提出批评。他对德国《汽车周报》（Automobilwoche）表示，"该做法将带来问题"，"我从不认为用关税进行惩罚是可行的方案"，"只要看一眼历史，就会知道，每个行动都会引发回应。"

莫特告诉《汽车周报》，欧盟的惩罚性关税将影响宝马在中国生产的以及未来电动Mini。莫特认为，"更严重的是中国的反制措施。所有在华作业的欧洲车商都将深受其害"。

《汽车周报》评论道：

"欧委会主席冯德莱恩宣布对中国造电动车启动补贴调查，最终结果将是对在中国生产的各类车型课以惩罚性关税，其目的是帮助欧洲汽车在家乡取得竞争优势。德国汽车工业因其在华业务的比重大而对此表达了怀疑态度，它们担心中国实施回应措施。与德国相比，法国车商在中国市场的业绩几乎不值一提，对它们而言，在欧洲市场上，来自亚洲的竞争，则构成危险的挑战。"

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