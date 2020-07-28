 德语媒体：欧洲人已然够软 北京愤怒为哪般 | 媒体看中国 | DW | 30.07.2020

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德语媒体：欧洲人已然够软 北京愤怒为哪般

中国推出港区国安法后一个月，欧盟终于出台了一揽子制裁方案。但是同美英等国相比，欧盟的制裁显得有些苍白无力。尽管如此，中方仍怒不可遏。德语媒体有以下评论。

PK EU-China-Gespräche (picture-alliance/dpa/European Council/D. Pignatelli)

制裁无力，但有象征意义

DW.COM

欧盟成员国周二同意采取一系列措施，以应对北京对香港实施《港区国安法》。德国表示，未来将香港「与中国其他地区」同等对待。

中国与欧盟的新一轮经贸高层对话日前在线举行。中国在国际社会面对多方指责和孤立之际，这一次旨在合作的会谈对北京来说似乎是一个有利机会。

欧盟27个会员国对于香港议题的反应不同，现在欧盟将提出一个统一的回应，个别会员国也能另外提出相应措施。德国总理默克尔及其领导下的政府对于香港议题谨慎表态。

（德国之声中文网）几经周转之后，欧盟终于就港版国安法做出回应。《法兰克福汇报》发表评论称，虽然欧盟出台的制裁措施相当无力，但毕竟也有其象征意义。这篇题为《中国的愤怒毫无道理》的评论写到：

"中国推行'香港国安法'违反了中英协定。仅凭这一点就足以说明中国所谓香港事务纯属'内政'的说法是站不住脚的。而对于违反国际协定的事情，欧盟也完全有权利做出反应。

"即使是预计会做出愤怒回应的中国政府，想必也不认为欧盟出台的反制措施会对中国造成沉重打击。但对于北京来说，制裁措施是否严厉，本身并不重要。无论措辞多么温和，习近平的世界里已经容不下任何批评。"

评论指出，人们完全有理由认为，欧盟出台的的制裁措苍白无力，比如禁止向香港出口监控装备等等。不过，有比没有好：

"首先，制裁措施即使显得软弱无力，也比不制定制裁要好。其次，在当前形势下，对中国这样的强国做出一些象征性姿态也非常重要，以便让中国知道，欧洲人并不认同中国的做法。或许中国内部也有一些政治家，他们也并不认为同整个世界对抗是自己国家的唯一选择。"

欧盟不应让中国牵着鼻子走

《商报》也对欧盟软弱无力的制裁措施提出批评，认为欧盟和德国政府内部在香港问题上不能共同采取强有力的行动，只能令中国政府从中受益。这篇题为《欧盟不应让中国牵着鼻子走》的评论写道：

"中国很清楚，德国汽车工业已经对中国市场产生了极其危险的依赖关系。中国也很擅长利用这种依赖性。然而，事实上，中国也同样对德国企业存在依赖性，这种依赖性甚至要超过德国对中国的依赖。

"中国汽车工业之所以要同德国公司建立合资企业，德国机械制造商之所以在中国大获成功，这一切当然都是有原因的。德国企业拥有中国企业所不具备的专业知识，而这些专业知识对中国国民经济的发展至关重要。即使中央政府投入巨资，也无法弥补专业知识的不足。

"欧盟和德国政府犹豫不决的做法对德国企业毫无益处。德国不应被汽车企业在中国获得的成功所迷惑，毕竟还有很多企业无法进入中国市场，而中国政府在开放市场方面的进度也远远低于在华德企的期望。"

 

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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