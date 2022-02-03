德语媒体：普通观众是否应抵制北京冬奥?

(德国之声中文网) 《奥格斯堡汇报》以"抵制北京冬奥的人，也必须关掉电视机"为题，刊发评论指出，德国社会上下一方面在猛烈抨击北京冬奥，另一方面冬奥赛事的转播收视率又持续走高，这构成了尴尬的矛盾。

"每当此类事件发生时，怒吼声总是很响亮，不论是北京冬奥还是卡塔尔足球世界杯。在德国，许多人尤其不能理解国际奥委会或者国际足联为什么要把大型赛事的承办权授予专制国家。然而，当赛事真的开幕时，却几乎没有人再关心这些事情。大家打开电视机，为运动员的表现屏息凝神，毕竟这事关'我们的'运动健儿。可是，事情却没有那么简单：只要收视率持续走高，国际奥委会就没有迫切改变战略的必要。"

"即便是德国政府也缺乏明确的立场。一方面，联邦内阁没有任何一名成员前往北京观看开幕式，另一方面，德国政府也未曾正式宣布过外交抵制。这种不够坚决的态度，也让民众觉得自己没有必要积极采取行动。"

"但是，要想遏制国际奥委会或者国际足联赤裸裸的金钱欲，需要我们每一个人的行动。毕竟，正是因为收视率走高，赞助商才能提供源源不断的资金。仅仅因为2/3的德国人认为不应把奥运承办权授予中国，并不会让国际奥委会变穷一星半点。是时候停止自欺欺人了！谁真的抵制北京冬奥，就应该关掉电视机。"

德国运动员Hannah Neise夺得了女子俯式冰橇金牌

慕尼黑出版的德国《焦点杂志》则不同意此观点。记者Stefan Huber撰写的评论以"我就是喜欢体育赛事，哪怕是中国也破坏不了我对奥运的热情"为题，指出对中国侵犯人权、新闻自由问题、好大喜功的指责固然是合理的，但这不构成不能通过观看比赛获得快乐的理由。

作者透露，最近几天，他的心情完全被屏幕里运动员的表现和命运所牵动，他全身心投入地为德国运动员加油鼓劲，为每一次胜利而欢呼，也会为本国或者别国运动员的遗憾失误而扼腕万分。

"从腾空而起到跌落谷底，往往就是几秒钟的时间，几厘米的误差就是巨大的鸿沟，胜败经常就是取决于运气。这正是奥运会的魅力。和单项世锦赛不同，冬奥会与夏奥会各自都每4年才举办一次。即便是最顶尖的运动员，生涯中也只有寥寥几次参赛机会，获得胜利的几率就更加低了。这一切都让奥运会显得特别，不论这名运动员是否能夺得奖牌。"

"这也正是奥运会吸引我的地方，它对于我而言始终是一场节日盛宴，仿佛一个持续两星期的生日派对。我欢呼，我难过。运动员们追逐梦想，梦想有时会成真，有时会破灭，而我和他们感同身受。我热爱奥运会，我热爱奥运会最为本初的精神，不论它遭到国际奥委会如何践踏。即便是中国，也破坏不了我对奥运的爱。"

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