德语媒体：普京的乌克兰战争会如何影响台湾命运？

（德国之声中文网）乌克兰局势对于台湾来说，具有特殊的“参照”意义。德国《明镜周刊》在线版（spiegel.de）周六发表了驻北京记者Georg Fahrion的分析文章，探讨了关心台海局势的人们近日都会思考的一个问题：俄罗斯进军乌克兰的模式是否会对北京产生借鉴作用？

作者关注到，本周有两个来自美国的高级代表团访问台湾——一是现任总统拜登派出的访问团，由前美军参谋长联席会议主席穆伦（Mike Mullen）带队，另一个则是上届政府的国务卿蓬佩奥和夫人一行。

“而北京对此作何反应呢？不过是按惯例回应几句，类似谴责美国支持‘台独势力’，以及分裂国家的企图注定失败之类。听起来甚至有些乏味。”而根据台湾国防部的消息，中国空军仅仅在本周初派遣了一架直升机进入台湾的防空识别区，这样的动作在一段时间以来已经成为某种常态。

为什么这次北京方面这么沉得住气呢？作者分析道，虽然现在不应该急于下结论，但是中国对于近期的美台互动保持克制态度令人不禁猜测，“台湾的战略局势在普京入侵乌克兰之后是否发生了变化”。

文章接着写道：“从这个角度来看，北京应该是将乌克兰战争视为对于自己武力攻台的某种试验研究。普京扬言乌克兰不具备主权国家独立地位的同时，北京也将台湾视为自己领土的一部分。既然普京现在已经吸引了美国的注意力——这对于中国来说难道不是大好时机吗？”

不过作者也指出，按照大多数西方军事专家的判断，中国人民解放军目前应该还不具备顺利攻占台湾的实力和装备。2021年，美国海军上将戴维森（Philip Davidson）曾在美国参议院讲话时预测，中国最早会在6年之内做好攻台的准备。

不过美国智库2049计划研究所（Project 2049 Institute）的研究员伊斯顿（Ian Easton）则认为，乌克兰战争对于中国来说提供了有利的借鉴。“普京打破了长期以来的一项禁忌，那就是主权国家不能对另一个主权国家发动战争。”这位学者认为，只要普京入侵乌克兰的行动没有对其政权造成灾难性的后果，习近平或许就会从这场战争中获得鼓舞，认为可以对台湾采取进攻行动。“在台湾的安全处境方面，我找不到任何充分的理由来保持乐观。”

支持俄罗斯，中国会走多远？

《法兰克福汇报》（FAZ）驻上海记者Hendrik Ankenbrand则从经济角度审视了俄罗斯入侵乌克兰对中国造成的影响。文章指出，即使如同北京所称的那样，中国政府高层并没有事先获知普京的战争计划，中国在德国人心目中的形象也继续下滑。

“由于中国被视为俄罗斯的伙伴，德国人对于中国本就存在的负面情绪如今彻底恶化，而德国经济界尤其是汽车企业在华取得的高营业份额也成为风险因素。早在乌克兰战争爆发之前，基尔世界经济研究所就发出过警告称，‘德国企业正在朝着依赖于中国领导层福祉的危险道路上前行’。”

作者也关注到周六开幕的人大会议上，李克强将2022年中国经济增长的目标设定为5.5%左右，未来中国将越来越多地面临一个问题，那就是要不要“无条件地忠于俄罗斯”？由于北京批评西方国家针对俄罗斯的制裁是“非法”的，并强调中国将继续与俄罗斯保持经贸往来，因此柏林方面也担心，中国也许会试图从经济上拯救俄罗斯。

不过文章也指出，习近平不会为了普京而放弃相对而言大得多的西方市场。欧盟中国商会主席武特克（Jörg Wuttke）指出，在2014年俄罗斯吞并克里米亚之后，中国严格执行了针对俄罗斯的制裁措施；“另一方面，中国领导层在过去几天里也非常清楚地观察到，英国石油公司（BP）是怎样以损失250亿美元的代价迅速退出在俄罗斯石油公司的投资的。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 03:16 俄罗斯入侵乌克兰：台湾民众怎么看？



