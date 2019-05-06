德语媒体：挥舞拳头的特朗普

(德国之声中文网）过去五个月来，中美两国一直在就如何解决贸易争端举行着谈判，五月一日，参加了北京会谈的美国贸易部长姆努钦还表示，他同中国副总理刘鹤进行了富有"建设性的对话"。当时白宫给外界的印象是，华盛顿和北京会在近期内签署贸易协定。然而就在中美下一轮谈判开始前夕，特朗普总统突然发推称，将对更多的中国产品征收25%的关税。德国《商报》认为，特朗普此举意味着美国已经退出了中美贸易战的"停火状态"。这篇题为《挥舞拳头的特朗普》的文章写道：

"按照原计划，本周末中美双方本应为贸易协定搭建好基本框架。而取而代之的却是周五开始对中国产品征收更高的关税，不能排除此举在近期内带来更多障碍的可能性。美国总统突然为北京和华盛顿历时数月的斡旋努力画上了句号，而中美之外的整个世界正迫切期待上述两国能达成共识。贸易争端遏制了全球贸易的增长，消磨着投资者的信心。德国联邦政府对争端激化提出警告。经济部长阿尔特迈尔期望中美能为贸易争端找到解决方案，'因为贸易争端对世界经济的任何一方都没有好处。'他同时还对美国的'单方面行动'提出了批评。

中方谈判代表刘鹤本周四前往华盛顿

...此时此刻一切都陷入了停顿，特朗普发出的威胁令北京措手不及。长达几个小时的时间里，官方媒体（对特朗普推文）只字不提，并用'当前形势'等模糊措辞来解释中国股市的大滑坡。中国副总理刘鹤本应在周三前往华盛顿，但中国外交部发言人周一仅表示，中国代表团正在筹备前往美国谈判。"

文章回顾了过去半年来中美贸易谈判的整个过程及其对欧洲的影响后，最后写道：

"特朗普的策略能否奏效，目前尚无法定论。本周内，美国将发布贸易赤字的最新数据，此前美国的贸易逆差已经上涨了一千亿。这可能也是特朗普对顺差大户中国丧失耐心的原因之一。此外，此前发布的良好的就业和经济数据也可能令特朗普信心倍增。另一方面，贸易战对美国也造成了伤害。中国的报复关税主要针对农产品，而农业地区是特朗普重要的票仓。而特朗普新增的关税，则会导致消费品涨价，而这一切都有可能会成为新一轮总统大选中特朗普被攻击的理由。

过去几周来白宫不断放出的积极信号显然掩盖了基本事实，那就是中美缓和关系的努力缺乏坚实基础。美国国务卿蓬佩奥坚信，中国对美国而言是一个安全政策层面上的风险因素。特朗普发推前，蓬佩奥就对美国福克斯电视台表示：'我们的总统随时都可以对中国予以回击，无论是贸易问题上，还是军事层面上。'"

《新苏黎世报》发表题为《特朗普与绝望中的愤怒》的评论。对于特朗普突然宣布增加关税的原因，评论写道：

"或许同中方的谈判已经陷入僵局，根本无法取得双方都满意的共识。多次作出让步的特朗普想以激进的特别关税政策挽回一些脸面。

可以为这一结论提供佐证的是，特朗普在其周日的推文中也重申，对于美国目前的经济成就，关税至少起到了部分作用。特朗普更声称，中国人在为这些关税买单，而事实却是，为此买单的是美国进口商和消费者。

特朗普发出关税威胁也许是他最后一次绝望的尝试，以便让中国人在谈判中做出更多的让步。他在推文中称，从10%提升至25%的关税将在周五实施。而在周五之前，僵局仍有可能出现松动。总而言之，如果周末前中美双方突然达成某种原则共识，也绝不意外。届时，特朗普就可以宣称，正是得益于他的关税政策，才促成了如此巨大的成就。"

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